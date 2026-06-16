ป.บุกจับสองผัวเมียแสบ เปิดเพจรับสร้างบ้านทิพย์ ยอดเสียหาย 2.9 ล้าน

กองปราบบุกรวบ “ช่างนัท-ซ้อโอ๋” สองผัวเมียสุดแสบ ตั้งเพจรับสร้าง-รีโนเวทบ้าน ก่อนเบิกเงินแล้วชิ่งหนี ยอดเสียหายรวม 2.9 ล้านบาท
วันนี้ (16 มิ.ย.) พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. สั่งการ พ.ต.อ.เจตนิพัทธ์ ศิริวัฒน์ ผกก.1 บก.ป. พ.ต.ต.ธีรเดช อรุณนพรัตน์ สว.กก.1 บก.ป. นำกำลังจับกุม นายณัฐนันท์ หรือ “ช่างนัท” อายุ 55 ปี และ น.ส.ฐิตาภา หรือ “ซ้อโอ๋” อายุ 49 ปี สองสามีภรรยา ตามหมายจับศาลอาญาที่ 2730-2731/2569 ลงวันที่ 14 พ.ค.69 ข้อหา “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน” ได้บริเวณองค์การตลาด ซอยสวนผัก 4 แขวงและเขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
สืบเนื่องจาก นายณัฐนันท์ “ช่างนัท” ได้เปิดเพจเฟซบุ๊กสาธารณะหลายเพจ อาทิ “Thai Technician Nut”, “เรา ช่างไทย” และ “nuttanun home” โฆษณารับสร้างบ้านและต่อเติมบ้านในราคาถูกพร้อมนำภาพผลงานก่อสร้างที่แอบอ้างว่าเป็นผลงานของตนเองมาเผยแพร่ จนมีผู้หลงเชื่อจำนวนมาก ยอดความเสียหายเป็นวงกว้าง
จากนั้นได้มีบุคคลทำหน้าที่เป็นหน้าม้าคอยสร้างความน่าเชื่อถือ เมื่อผู้เสียหายติดต่อสอบถามและนัดประเมินราคา น.ส.ฐิตาภา จะเข้ามาช่วยพูดจาโน้มน้าว อ้างถึงความเชี่ยวชาญของสามี พร้อมนำโฟโต้บุ๊กภาพงานก่อสร้างที่จัดฉากขึ้นมาแสดง เพื่อเร่งรัดให้ผู้เสียหายตัดสินใจเซ็นสัญญา
หลังจากเหยื่อหลงเชื่อและโอนเงินงวดแรก หรือเงินค่าวัสดุก่อสร้าง ผู้ต้องหาจะส่งคนงานเพียง 2-3 คน เข้าไปดำเนินการเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น ทุบรื้อบางส่วน หรือลงเสาเข็มเพียงเล็กน้อย เพื่อให้ดูเหมือนเริ่มงานจริง ก่อนจะขอเบิกเงินงวดต่อไป จากนั้นจึงค่อย ๆ ลดจำนวนคนงาน บ่ายเบี่ยงไม่เข้าสถานที่ก่อสร้าง และอ้างสารพัดเหตุผล เช่น มารดาเสียชีวิต ก่อนตัดการติดต่อไปในที่สุด
นอกจากนี้ผู้เสียหายบางรายนำเรื่องราวไปโพสต์เตือนภัยในกลุ่มเฟซบุ๊กเกี่ยวกับผู้รับเหมา ผู้ต้องหาทั้งสองกลับนำข้อความดังกล่าวไปฟ้องร้องในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือกดดันผู้เสียหาย และประวิงเวลาไม่ให้ถูกดำเนินคดี
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบมูลค่าความเสียหายรวมแล้วกว่า 2.9 ล้านบาท โดยมีผู้เสียหายหลายรายตกเป็นเหยื่อ อาทิ ผู้เสียหายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่มาว่าจ้างสร้างบ้านมูลค่า 500,000 บาท จ่ายเงินไปแล้ว 450,000 บาท แต่ผู้ต้องหาเพียงขึ้นโครงคานก่อนทิ้งงาน ปล่อยบ้านค้างเติ่ง
อีกรายเกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพฯ ผู้เสียหายมาว่าจ้างรีโนเวทบ้าน วงเงิน 490,000 บาท ก่อนถูกหลอกให้โอนเงินล่วงหน้า และค่าวัสดุรวมกว่า 554,850 บาท ก่อนที่ผู้ต้องหาจะเข้ามาทุบกำแพงและรื้อพื้นบ้านจนเสียหาย แล้วหลบหนีไป
ส่วนผู้เสียหายรายที่สาม นั้นมาจ้างซ่อมแซมบ้าน จ่ายเงินไปแล้ว 360,000 บาท จากนั้นคนงานก็ค่อยๆ ลดจำนวนลงจนสุดท้ายก็ทิ้งงาน เมื่อภรรยาของผู้เสียหายโพสต์เตือนภัย กลับถูกผู้ต้องหาฟ้องร้องในคดีหมิ่นประมาท
ขณะที่ผู้เสียหายรายหนึ่งในพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ว่าจ้างสร้างบ้านและจ่ายเงินไปแล้วถึง 1,599,215 บาท แต่ผู้ต้องหาอ้างเหตุแม่เสียชีวิตเพื่อหยุดงาน ตรวจสอบแล้วพบว่าก่อสร้างแล้วเสร็จไปเพียงประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ อีกทั้งยังไม่ได้มาตรฐานจนต้องรื้อทิ้งทั้งหมด
จากการสอบสวน ผู้ต้องหาทั้งสองให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.1 บก.ป. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป