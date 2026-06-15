ผบ.ตร.กำลังใจและให้โอวาทนักกีฬาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬากองทัพไทย

ผบ.ตร.ให้กำลังใจและให้โอวาทนักกีฬาตำรวจ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากองทัพไทย ครั้งที่ 56 ประจำปี 2569
วันนี้ (15 มิ.ย.) เวลา 16.00 น. พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ได้ให้กำลังใจและให้โอวาทนักกีฬาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากองทัพไทย ครั้งที่ 56 ประจำปี 2569 ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมี พล.ต.อ.กรไชย คล้ายคลึง รอง ผบ.ตร., พล.ต.ท.ณพวัฒน์ อารยางกูร ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.อนุชา รมยะนันท์ ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.ชัยต์พจน สูวรรณรักษ์ ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพลและรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ นำคณะกรรมการกีฬาประเภทต่างๆ และนักกีฬา เข้ารับโอวาท
ผบ.ตร. กล่าวว่า การแข่งขันกีฬากองทัพไทยในครั้งนี้ ขอให้นักกีฬาทุกท่านมุ่งมั่นตั้งใจฝึกซ้อม เพื่อเสริมทักษะการกีฬาของแต่ละประเภท ระหว่างการแข่งขันขอให้มีสติ มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และขอให้กำลังใจในความมุ่งมั่นของนักกีฬาทุกคน
พล.ต.ท.ชัยต์พจน กล่าวว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากองทัพไทย ครั้งที่ 56 ประจำปี 2569 ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม - 10 กรกฎาคม 2569 โดยมีการแข่งขันทั้งสิ้น 15 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา กอล์ฟ โดดร่ม ตะกร้อ เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน ปัญจกีฬาทหาร เปตอง ฟุตซอล ฟุตบอล มวย ยิงปืน รักบี้ วอลเล่ย์บอล และอีสปอร์ต เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และเชื่อมความสามัคคี ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักกีฬาได้แสดงศักยภาพและความสามารถทางการกีฬาได้อย่างเต็มภาคภูมิ โดยนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทุกนายที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ได้ผ่านการเตรียมความพร้อมและฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดี มีความมุ่งมั่นตั้งใจและพร้อมที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน ยึดมั่นในน้ำใจนักกีฬา มุ่งสู่ความเป็นเลิศ เพื่อสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ