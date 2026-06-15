รวบแล้ว 3 ราย แก๊งฆ่าหมกศพยัดกล่องย่านดอนเมือง อ้างถูกใส่ร้ายขโมยนาฬิกา-ด่าบุพการี

ตำรวจจับคนร้ายทั้ง 3 รายได้แล้ว หลังร่วมกันก่อเหตุฆ่าอำพรางศพยัดกล่องพลาสติกในบ้านย่านดอนเมือง สารภาพถูกผู้ตายกล่าวหาขโมยนาฬิกา-ด่าถึงบุพการี
วันนี้ (15 มิ.ย.) พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พร้อมด้วย พล.ต.ต.เกียรติกุล สนธิเณร ผบก.น.2 พล.ต.ต.โชติวัฒน์ เหลืองวิลัย ผบก.สส.บช.น., พ.ต.อ.ศักดิ์สิทธิ์ มีสวัสดิ์ รอง ผบก.น.2 พ.ต.อ.วันชัย วงศ์วาณิชอนันต์ ผกก.สน.ดอนเมือง ร่วมประชุมติดตามคดีศพชายถูกแทงยัดลังพลาสติกในบ้านพักย่านดอนเเมือง ในพื้นที่ สน.ดอนเมือง
สืบเนื่องจากกรณีเมื่อเวลา 05.00 น.ที่ผ่านมา ร.ต.อ.ตูชัย สุระเสียง รอง สว.(สอบสวน) สน.ดอนเมือง รับแจ้งเหตุพบศพชายถูกแทงหมกศพในลังพลาสติกภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ย่านดอนเมือง จึงรุดตรวจสอบพร้อมกองพิสูจน์หลักฐาน แพทย์นิติเวช รพ.ภูมิพลฯ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จุดเกิดเหตุอยู่ที่ชั้น 2 ภายในบ้านพบลังพลาสติกสีฟ้าขนาดใหญ่ฝังอยู่ในกระบะดิน มีดินปิดลังไว้อีกชั้น เมื่อเปิดออกดูพบศพชาย ลักษณะถูกจับนั่งก้มหน้าตัวงอ เจ้าหน้าที่จึงช่วยกันยกศพออกมาจากลัง ตรวจสอบเป็นชาย อายุ 34 ปี ลูกชายเจ้าของบ้าน จากการตรวจสอบพบบาดแผลถูกแทงที่กลางหน้าอก 1 แห่ง ซึ่งจากการสืบสวนสอบสวนในเบื้องต้น ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจรู้ตัวกลุ่มผู้ต้องสงสัยทั้งหมด 3 คน
โดยล่าสุดตำรวจสามารถจับผู้ต้องหาทั้ง 3 รายได้ ประกอบด้วย นายศุภกร อายุ 27 ปี มือแทง พร้อมของกลางอาวุธมีดปลายปืน ยาวประมาณ 7 นิ้ว และเสื้อผ้าสวมใส่เปื้อนเลือด จับได้ขณะนั่งกินต้มเลือดหมูหน้าหมู่บ้านธนินทร เขตดอนเมือง กทม. นายชยพล อายุ 27 ปี จับได้ที่บ้านพักย่านคลองหลวง จ.ปทุมธานี และนายกฤตธนัท อายุ 24 ปี จับได้ที่บ้านพักแถวถนนเวฬุวนาราม ย่านดอนเมือง
ก่อนนำตัวมาสอบสวนที่ห้องประชุมชั้น 2 สน.ดอนเมือง เบื้องต้น นายศุภกร ยอมรับว่า เป็นผู้ก่อเหตุใช้มีดแทงผู้เสียชีวิตเอง โดยอ้างว่าถูกผู้เสียชีวิต กล่าวหาว่า ตนไปขโมยนาฬิกา รวมทั้งยังถูกผู้เสียชีวิตพูดจาต่อว่าถึงบุพการี เลยนัดเคลียร์ใจกันที่บ้านของผู้เสียชีวิตเมื่อคืนที่ผ่านมา แต่เคลียร์กันไม่ลงตัว จึงใช้มีดที่เตรียมมาแทงผู้เสียชีวิต ก่อนให้เพื่อนอีก 2 คน มาด้วยกันอุ้มศพไปใส่กล่องพลาสติกสีฟ้าใบใหญ่ชั้น 2 เอาดินกลบและเอาต้นกัญชาปลูกเพื่ออำพรางศพ ก่อนขี่รถ จยย.ผู้ตายซ้อน 3 หลบหนีออกมาแล้วแยกย้ายกันก่อนมาถูกจับกุมดังกล่าว
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหา ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและซ่อนเร้น ย้าย ทำลายศพ หรือส่วนของศพเพื่อปิดบังการตาย ก่อนนำกลุ่มผู้ต้องหาพร้อมของส่งพนักงานสอบสวน สน.ดอนเมือง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป