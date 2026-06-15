“มงคล” รอง อสส.นำทีมบอลอัยการอาเซียนพลัส บุกไปตีเสมอ วีไอพีสมุย 2-2 บอลนัดพิเศษเสริมสร้างเครือข่าย ความร่วมมือปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 13 มิ.ย.ที่ผ่านมา ชมรมฟุตบอลอัยการและสำนักงานอัยการจังหวัดเกาะสมุย ได้ร่วมกันจัดฟุตบอลนัดพิเศษ International Solidarity Match
เพื่อความสมานฉันท์ของพนักงานอัยการอาเซียนและเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมของพันธมิตรประเทศคู่เจรจาอาเซียน (ASEAN Dialogue Partners) มีการจัดการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างทีมอัยการอาเซียนพลัส กับ ทีมวีไอพี สมุย
โดยทีมอัยการอาเซียนพลัส นำทีมโดยนายมงคล จิรชัยสกุล รองอัยการสูงสุด นายจุมพล พันธุ์สัมฤทธิ์ อัยการอาวุโส ที่ปรึกษาชมรมฟุตบอลอัยการ Mr. Ivan Chau รองหัวหน้าอัยการฝ่ายอาญาประเทศสิงคโปร์ Ms. Yongjoo Kwon พนักงานอัยการประเทศเกาหลีใต้ และ Mr. Hunter McGee ผู้ช่วยทูตฝ่ายข่าวกรอง สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย และประธานประชาคมผู้ช่วยทูตฝ่ายยาเสพติดและอาชญากรรม พร้อมด้วยพนักงานอัยการ และเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม และทูตานุทูตจากประเทศอินโดนีเซีย ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี ออสเตรเลีย เยอรมัน อังกฤษ และลักเซมเบอร์ก
ส่วนทีมวีไอพีสมุย นำทีมโดยนายสมชาย พูลสวัสดิ์ ประธานมูลนิธิรวมพลคนสมุยและอดีตอธิบดีกรมสรรพสามิต นายธีรพันธุ์ ชูดำ อัยการจังหวัดเกาะสมุย และที่ปรึกษานายอำเภอเกาะสมุย พร้อมด้วยพนักงานอัยการและเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมและฝ่ายปกครอง และภาคเอกชนของเกาะสมุย
ซึ่งการแข่งขันครัังนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานอัยการไทย พนักงานอัยการอาเซียน พนักงานอัยการและเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมของประเทศคู่เจรจาอาเซียน รวมทั้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นของไทยและภาคเอกชน ได้มีโอกาสพบปะสร้างความสัมพันธ์ฉันท์มิตร เพื่อประโยชน์ในการประสานงานเพิ่มความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติระหว่างกันให้มีประสิทธิภาพ
โดยสำนักงานอัยการสูงสุดของประเทศไทยเป็นผู้ริเริ่มเสนอให้ก่อตั้งองค์กรของพนักงานอัยการอาเซียน จนเป็นผลสำเร็จ โดยให้องค์การอาเซียนก่อตั้งที่ประชุมอัยการสูงสุดอาเซียน (ASEAN Prosecutors/Attorneys General Meeting (APAGM)) ภายใต้กฎบัตรอาเซียน ในการประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ 47 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย เมื่อเดือนตุลาคม 2568
การแข่งขันฟุตบอลครั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมครั้งแรกอย่างไม่เป็นทางการของที่ประชุมอัยการสูงสุดอาเซียนหรือองค์กรอัยการอาเซียนด้วยโดยการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษครั้งนี้ จัดที่สนามฟุตบอล Maraleina Sports Resort โดยร่วมจัดการแข่งขันและได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานอัยการจังหวัดเกาะสมุย และโรงแรม Banana Fan Sea
ทั้งนี้ ก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้น ผู้เล่นทั้งสองทีมและผู้รับชมได้ร่วมกันจัดให้มีพิธียืนสงบนิ่งไว้อาลัยเป็นเวลา 1 นาที เพื่อถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ผลการแข่งขันปรากฏว่าทั้งสองทีมเสมอกันไปด้วยสกอร์ 2-2 ซึ่งภายหลังการแข่งขันทีมวีไอพีสมุยได้นำนักฟุตบอลทีมอัยการอาเซียนพลัส ทัศนศึกษาดูทัศนียภาพของเกาะสมุยและชมวัฒนธรรมไทย เช่น หินตาหินยาย วัดพระใหญ่ และเกาะแตนเกาะมัดสุม