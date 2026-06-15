พ่อยื่นหลักทรัพย์คอนโด 1 ล้าน ขอปล่อยตัว ตชด.ยิงวินมอเตอร์ไซค์ดับ ตร.ค้านประกัน หวั่นหลบหนี

ตร.ห้วยขวาง นำตัว ตำรวจ ตชด.จ.สุรินทร์ ยิงวินมอเตอร์ไซค์ดับ 2 ราย ฝากขังศาลอาญา ค้านประกันเหตุกลัวเจ้าตัวหลบหนี ด้านพ่อยื่นหลักทรัพย์เป็นคอนโดฯ ราคา1ล้าน ขอประกันสู้คดี
เมื่อเวลา 14.00 น.วันนี้ (15 พ.ย. ) ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวาง นำตัว ส.ต.อ.นำทัพ สังกัด กก.ตชด.21 (ตั้งอยู่ จ.สุรินทร์ ) มาฝากขังครั้งแรกต่อศาลอาญาจากกรณีเจ้าตัวก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงใส่วินรถจักรยานยนต์รับจ้างบริเวณหน้าซอยประชาสงเคราะห์ 38 จนสียชีวิต 2 ราย บาดเจ็บ 1 ราย
คำร้องระบุพฤติการณ์ว่า คืนที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ห้วยขวางได้รับแจ้งว่า มีเหตุทำร้ายร่างกายโดยใช้อาวุธปืน ที่บริเวณ วินจักรยานยนต์รับจ้าง ปากซอยประชาสงเคราะห์ 38 จากนั้นเจ้าหน้าที่เดินทางไปยังสถานที่เกิดเหตุ พพนายภูริต นอนเสียชีวิตอยู่ริมฟุตบาทใกล้กับวินจักรยานยนต์รับจ้าง ร่างกายมีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนทั่วร่างกาย 5 นัด และพบผู้บาดเจ็บจากการถูกยิง จำนวน 2 ราย คือนายชรินทร์ และนายเกียรติศักดิ์ ซึ่งถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีหลังเกิดเหตุ หลังจากนั้นมี 1 รายเสียชีวิตที่โรงพยาบาล จากการสืบสวนพบว่า ส.ต.อ.นำทัพเป็นผู้ก่อเหตุ
ต่อมาส.ต.อ.นำทัพ เข้ามอบตัวพร้อมอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวตจึงควบคุมตัว ดำเนินคดี จากการสอบถาม ส.ต.อ.นำทัพ ให้การรับสารภาพว่า ใช้อาวุธปืนยิงผู้ตาย และผู้บาดเจ็บ โดยก่อนเกิดเหตุเจ้าตัวได้ไปดื่มกินกับเพื่อนที่ร้านบริเวณซอยประชาสงเคราะห์ หลังจากนั้นได้เดินเข้ามาบริเวณวินที่เกิดเหตุ ก่อนสอบถามราคาค่าโดยสาร และต่อรองราคาค่าโดยสาร จนกระทั่งมีปากเสียงกัน จากนั้นผู้ตายและพวกได้เข้ามารุมทำร้ายส.ต.อ.นำทัพ เป็นเหตุให้ส.ต.อ.นำทัพ บันดาลโทสะ นำอาวุธปืนที่ติดตัวมายิงผู้ตายและพวก หลังเกิดเหตุเจ้าตัวได้หนีออกจากจุดดังกล่าว โดยเรียกรถแท็กซี่กลับไปยังห้องพัก แต่หลังจากตั้งสติได้รู้สึกผิดจึงเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมเห็นว่าพฤติการณ์ของส.ต.อ.นำทัพ เป็นกรณีที่มีพยานหลักฐานตามสมควรว่า ผู้ก่อเหตุกระทำผิดอาญาซึ่งมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกิน 3 ปี มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน ไม่อาจขอศาลให้ออกหมาจับได้ ประกอบกับมีเหตุอันควรเชื่อว่า ส.ต.อ.นำทัพ จะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือก่อเหตุร้ายประการอื่น เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงจับกุมตัวก่อนแจ้งข้อหา ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา พยายามฆ่าผู้อื่น และพาอาวุธปืนติดตัวไปในหมู่บ้าน หรือทางสาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือโดยไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนตามสมควร พร้อมกับแจ้งสิทธิให้ผู้ต้องหารับทราบ
การกระทำของผู้ต้องหาเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 371 มาตรา 288 ประกอบมาตรา 80,มาตรา 8 ทวิ แห่งพ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงง และสิ่งเทียมอาวุธปืน และความผิดฐาน ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา พยายามฆ่าผู้อื่น และพาอาวุธปืนติดตัวไปในหมู่บ้าน หรือทางสาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือโดยไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนตามสมควร
ชั้้นสอบสวนผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา
ทัเงนี้ผู้ต้องหาจะถูกควบคุมตัวครบกำหนด 48 ชั่วโมงในวันที่ 16 มิ.ย.2569 ด้วยเหตุและความจำเป็นดังกล่าวจึงขอหมายขังผู้ต้องหาไว้ระหว่างสอบสวน มีกำหนด 12 วันตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย.-26 มิ.ย.2569
ขณะที่พนักงานสอบสวนและผู้เสียหายขอคัดค้านการปล่อยชั่วคราวเนื่องจากเกรงผู้ต้องหาจะหลบหนียากแก่การนำตัวมาดำเนินคดีภายหลัง
ศาลอาญาพิจารณาแล้วอนุญาตให้ฝากขังได้
ภายหลังพ่อของส.ต.อ.นำทัพและเพื่อน ได้เดินทางมายื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์เพื่อขอปล่อยชั่วคราวเป็นคอนโดย่านมักกะสัน ราคา 1 ล้านบาท อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล
ด้านภรรยาของผู้เสียชีวิตทั้ง 2 รายและเพื่อนผู้ตาย เดินทางมายื่นคำร้องคัดค้านการปล่อยชั่วคราวด้วย