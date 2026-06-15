อสส.นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากร ลงนามถวายอาลัย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

อัยการสูงสุดนำคณะผู้บริหาร ข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากร ลงนามถวายอาลัย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีฯ แสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
วันนี้ (15 มิ.ย.) เมื่อเวลา 09.00 น. นายอิทธิพร แก้วทิพย์ อัยการสูงสุด นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากรของสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมด้วยสมาชิกสมาคมภริยาอัยการ ร่วมลงนามถวายอาลัย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ บริเวณโถงหน้าห้องประชุม 120 ปี ชั้น 1 สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กทม
นายอิทธิพร อัยการสูงสุด กล่าวว่า นับแต่ความทราบทั่วกันถึงการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ความวิปโยคโศกศัลย์ได้แผ่ปกคลุมทั่วทั้งแผ่นดิน ดุจดวงอาทิตย์อันเจิดจ้าได้อับแสงลับลง นำมาซึ่งความมืดมนและความอาลัยอันสุดจะพรรณนาสู่ดวงใจของข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากรของสำนักงานอัยการสูงสุด รวมถึงพสกนิกรชาวไทยทั้งมวล
ด้วยตลอดพระชนม์ชีพที่ผ่านมา พระองค์ทรงเพียบพร้อมด้วยพระจริยวัตรอันงดงาม ทรงพระเมตตากรุณาเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสศรัทธา ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจน้อยใหญ่ด้วยพระวิริยอุตสาหะและพระกตัญญู กตเวทิตา สนองพระเดชพระคุณเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัย ก่อเกิดคุณประโยชน์อันไพศาลแก่แผ่นดินเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาและดวงใจของอาณาประชาราษฎร์ในทุกหนแห่ง
ทรงอุทิศพระวรกายและพระสติปัญญา ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจนานัปการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านกระบวนการยุติธรรม ทรงรับราชการสนองคุณแผ่นดินในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการสูงสุด ด้วยพระปรีชาสามารถอันเป็นแบบอย่างอันประเสริฐ ทั้งยังทรงรับเป็นพระภาระในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ปวงพสกนิกรเป็นอเนกอนันต์
ในวันนี้ ข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากรของสำนักงานอัยการสูงสุด ต่างน้อมจิตประสานดวงใจให้เป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และขอตั้งจิตอธิษฐานว่าจะสืบสานพระปณิธานด้วยความจงรักภักดี จะยึดมั่นในการประพฤติปฏิบัติแต่ความดีงามเพื่อธำรงรักษาชาติบ้านเมืองและจะสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนสืบไป