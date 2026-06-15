ตร.ลุยปราบพนันบอลโลก 2026 จับแล้ว 596 คดี ปิดเว็บ 128 รายการ เงินหมุนเวียนพุ่งกว่า 2,150 ล้านบาท

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เดินหน้ารุก 3 ตัด ปราบพนันฟุตบอลโลก 2026 จับกุมแล้ว 596 คดี ผู้ต้องหา 629 ราย ปิดกั้นเว็บไซต์พนัน 128 URL เงินหมุนเวียนกว่า 2,150 ล้านบาท
วันนี้ (15 มิ.ย.) พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ ในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยความคืบหน้าผลการปฏิบัติงานของศูนย์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันทายผลฟุตบอลโลก 2026 ภายหลังเปิดปฏิบัติการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 ว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้บูรณาการกำลังทุกหน่วยทั่วประเทศ ดำเนินมาตรการเชิงรุกตามแนวทาง “3 ตัด” ได้แก่ ตัดเว็บ ตัดการเงิน และตัดวงจรเครือข่ายพนันออนไลน์
ผลการปฏิบัติในห้วงวันที่ 6 – 14 มิถุนายน 2569 สามารถดำเนินการจับกุมคดีเกี่ยวกับการพนันออนไลน์และการลักลอบเล่นพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอลโลก รวมทั้งการพนันออนไลน์ประเภทอื่นทั่วประเทศ รวมจำนวน 596 คดี ผู้ต้องหา 629 ราย พร้อมปิดกั้นเว็บไซต์และ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันได้แล้ว 128 รายการ
ในจำนวนดังกล่าว เป็นการดำเนินคดีกับผู้จัดให้มีการเล่นพนันฟุตบอลโลก 64 ราย ผู้ต้องหา 80 คน และผู้ลักลอบเล่นพนันฟุตบอลโลก 278 ราย ผู้ต้องหา 279 คน นอกจากนี้ ยังมีการจับกุมคดีการพนันออนไลน์ประเภทอื่นอีก 254 คดี ผู้ต้องหา 270 คน
จากการสืบสวนขยายผล พบเงินหมุนเวียนในเครือข่ายการพนันที่ตรวจสอบได้แล้วกว่า 2,150 ล้านบาท และอยู่ระหว่างติดตามตรวจสอบเส้นทางการเงินเพิ่มเติม เพื่อขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการ ผู้สนับสนุนทางการเงิน บัญชีม้า และผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง
พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวว่า เป้าหมายสำคัญของสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ใช่เพียงการจับกุมผู้เล่นพนันรายย่อย แต่เป็นการทำลายโครงสร้างเครือข่ายพนันออนไลน์ทั้งระบบ โดยเฉพาะการติดตามเส้นทางการเงิน การยึดทรัพย์ และการดำเนินคดีกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังการกระทำผิด
“ฟุตบอลโลกควรเป็นมหกรรมกีฬา ไม่ใช่มหกรรมการพนัน สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเดินหน้าปราบปรามอย่างต่อเนื่องตลอดการแข่งขัน โดยใช้มาตรการรุก 3 ตัด - ตัดเว็บ ตัดการเงิน และตัดวงจร เพื่อปกป้องประชาชนและเยาวชนไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการพนันออนไลน์”
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอความร่วมมือประชาชนไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการพนันทุกรูปแบบ รวมทั้งไม่รับจ้างเปิดบัญชีม้า ไม่รับโอนเงินแทน และไม่ชักชวนผู้อื่นเข้าร่วมเล่นพนัน หากพบเบาะแสสามารถแจ้งข้อมูลมายังเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งที่สถานีตำรวจ หรือสายด่วน 191 หรือ 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง