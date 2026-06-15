พ่อเผย “ส.ต.ต.” มีอาการเครียดหนัก โต้เมียเหยื่อให้กลับไปดูคลิป ใครเริ่มก่อน

พ่อเดินทางเข้าเยี่ยม “ส.ต.ต.” ยิงวิน จยย.เสียชีวิต เผยลูกชายมีอาการเครียดหนัก บอกภรรยาผู้ตายให้ไปดูคลิปเอา ใครเป็นฝ่ายเริ่มก่อน
วันนี้ (15 มิ.ย.) ที่สน.ห้วยขวาง พ่อของ ส.ต.อ.นำทัพ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 32 ปี สังกัดตํารวจตะเวนชายแดน (ตชด.) ผู้ต้องหาคดียิงวินรถจักรยานยนต์รับจ้างเสียชีวิต เดินทางมายัง สน.ห้วยขวาง ตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้ เพื่อเข้าเยี่ยมลูกชายด้วยความเคร่งเครียด
พ่อของ ส.ต.อ.นําทัพ กล่าวทั้งน้ำตาว่า วันนี้ได้มีโอกาสพูดคุยกับลูกชาย โดยพบว่าลูกมีอาการเครียดอย่างมาก และรู้สึกเสียใจที่ทราบว่า ตอนนี้มีผู้เสียชีวิตถึง 2 รายแล้ว ซึ่งวินาทีนั้น เขาก็บอกว่า ต้องเอาชีวิตรอด เพราะมีคนวิ่งเข้ามาหาจะรุมทำร้าย
เมื่อถามว่า ภรรยาของผู้เสียชีวิตบอกว่า ลูกชายของตนเป็นคนเริ่มก่อนนั้น พ่อตอบว่า “ให้ไปดูคลิปเอา คนไม่ปัญญาอ่อนยังรู้”
ทั้งนี้ มีรายงานว่า ขณะนี้พ่อกำลังพยายามรวบรวมหลักทรัพย์เพื่อยื่นขอประกันตัวในชั้นศาล โดยจะใช้หลักทรัพย์เป็นเงินสดจํานวน 1 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ตอนนี้ยังไม่สามารถหาเงินสดได้เพียงพอ จึงต้องนำคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครไปจำนำ เพื่อนำเงินมาใช้เป็นหลักทรัพย์ในการประกันตัวลูกชาย
โดยทางครอบครัว อยากไปแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างมาก แต่ติดเรื่องการจัดเตรียมเอกสารและรวบรวมหลักทรัพย์เพื่อยื่นประกันตัวลูกชาย ประกอบกับกังวลว่าหากเดินทางไปร่วมงานในช่วงเวลานี้ อาจเกิดการปะทะทางอารมณ์กับญาติผู้เสียชีวิตได้ จึงเห็นว่ายังไม่เหมาะสมที่จะไปร่วมงานในวันนี้
อย่างไรก็ตามยืนยันว่า หากดำเนินธุระต่างๆ เรียบร้อยแล้ว จะเดินทางไปร่วมงานศพเพื่อแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างแน่นอน