คุมฝากขัง “ส.ต.ต.” ยิงวิน จยย.ห้วยขวางดับ เจ้าตัวบอกสั้นๆ “ขอโทษ”

พนักงานสอบสวน สน.ดินแดงคุมตัว “ส.ต.ต.” สังกัด ตชด. ก่อเหตุยิงวิน จยย.ย่านห้วยขวางเสียชีวิต 2 บาดเจ็บ 1 ไปขอศาลฝากขัง เผยสั้นๆ “ขอโทษ”
วันนี้ (15 มิ.ย.) ที่ สน.ห้วยขวาง พนักงานสอบสวนคุมตัว ส.ต.อ.นำทัพ สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 ไปขออำนาจศาลอาญาฝากขัง หลังก่อเหตุใช้ปืนขนาด 9 มม. ยิงใส่กลุ่มวินจักรยานยนต์รับจ้าง บริเวณปากซอยประชาสงเคราะห์ 38 หลังมีปัญหาเรื่องค่ารถโดยสาร จนเป็นเหตุให้คนขับวินรถจักรยานยนต์เสียชีวิต 2 คน และได้รับบาดเจ็บอีก 1 คน
ระหว่างคุมตัวออกจากห้องสืบสวน ส.ต.อ.นำทัพ มีสีหน้าเคร่งเครียด สื่อมวลชนพยายามสอบถามถึงแรงจูงใจในการก่อเหตุครั้งนี้แต่ไม่ได้รับคำตอบ เจ้าตัวเผยสั้นๆ เพียงว่า “ขอโทษ” ก่อนจะถูกตำรวจคุมตัวขึ้นรถเพื่อนำไปฝากขังที่ศาลอาญา
เบื้องต้น พนักงานสอบสวนได้แจ้ง 3 ข้อหาหนัก ได้แก่ ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา พยายามฆ่าผู้อื่น และพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือโดยไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์ ก่อนนำตัวขึ้นรถส่งฝากขังศาลอาญา