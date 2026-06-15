ชายถูกฆ่ายัดลังพลาสติก ฝังกระบะดินปลูกกัญชาในบ้านย่านดอนเมือง ตร.เร่งล่ากลุ่มคนก่อเหตุ

ชายวัย 34 ปี ถูกแทงเสียขีวิต นำร่างยัดลังพลาสติก ฝังในกระบะดินปลูกต้นกัญชา ภายในบ้านพักย่านดอนเมือง ตร.อยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี
วันนี้ (15 มิ.ย.) ร.ต.อ.สุชัย สุระเสียง รอง สว.(สอบสวน ) สน.ดอนเมือง รับแจ้งเหตุพบศพชายถูกแทง นำร่างยัดใส่ลังพลาสติก ภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ถนนเทิดราชัน แขวงสีกัน เขตดอนเมือง จึงประสานกองพิสูจน์หลักฐาน แพทย์นิติเวช รพ.ภูมิพลฯ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุ บริเวณชั้น 2 ภายในบ้านหลังหนึ่ง พบลังพลาสติกสีฟ้าขนาดใหญ่ ฝังอยู่ในกระบะดินปลูกกัญชา มีดินปกคลุมลังไว้อีกชั้น เมื่อเปิดออกดูพบศพชาย สวมเสื้อบอลสีเขียว เบอร์ 21 กางเกงขาสั้น มีรอยสักที่แขนทั้ง 2 ข้าง ลักษณะถูกจับนั่งก้มหน้าตัวงอ เจ้าหน้าที่จึงช่วยกันยกศพออกมาจากลัง ทราบชื่อคือ นายชัยสิทธิ์ ขันทะ อายุ 34 ปี ลูกชายเจ้าของบ้าน จากการตรวจสอบพบบาดแผลถูกแทงที่กลางหน้าอกจำนวน 1 แผล
จากการตรวจสอบพบรถ และโทรศัพท์มือถือของผู้ตายหายไป และอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนของทางเจ้าหน้าที่ เบื้องต้นทราบตัวคนร้ายแล้ว คาดมีประมาณ 3 คน
สำหรับที่มาของเหตุการณ์ทั้งหมด เกิดขึ้นช่วงเวลา 22.00 น. ของวันที่ 14 มิ.ย.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ดอนเมือง ได้รับแจ้งเหตุทะเลาะวิวาทกันภายในหมู่บ้านแห่งนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบกลับไม่พบเหตุแต่อย่างใด กระทั่งช่วงเวลา 05.00 น. วันนี้เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่า มีเหตุฆาตกรรมกันภายในบ้านหลังดังกล่าว จึงเดินทางมาพร้อมกับผู้แจ้ง ซึ่งเห็นเหตุการณ์ แต่เมื่อเข้าไปตรวจสอบ ไม่พบสิ่งผิดปกติ หรือคนอยู่ในบ้าน แต่ผู้แจ้งยืนยันว่า มีเหตุฆาตกรรมจริง เจ้าหน้าที่จึงเดินสำรวจรอบบ้าน ก่อนพบว่า ที่ห้องบริเวณชั้น 2 มีการเปิดแอร์ไว้ และห้องถูกล็อกจากด้านใน เจ้าหน้าที่จึงช่วยกันพังประตู ก่อนพบว่า มีเศษดิน และสร้อยคอตกที่บริเวณกระบะ เมื่อคุ้ยหน้าดินออก จึงพบกล่องพลาสติกสีฟ้า และเมื่อเปิดออก ก็พบผู้เสียชีวิต
อย่างไรก็ตาม พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พร้อมด้วย พล.ต.ต.เกียรติกุล สนธิเณร ผบก.น.2 พ.ต.อ.ศักดิ์สิทธิ์ มีสวัสดิ์ รอง ผบก.น.2 พ.ต.อ.วันชัย วงศ์วาณิชอนันต์ ผกก.สน.ดอนเมือง ได้เดินทางประชุมติดตามคดีที่ สน.ดอนเมือง
ขณะเดียวกัน พ.ต.อ.วันชัยได้สั่งการให้ฝ่ายสืบสวนลงพื้นที่ปูพรมเช็กกล้องวงจรปิดรอบหมู่บ้านและเส้นทางหลบหนี เพื่อลากตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุทั้ง 3 รายมาดำเนินคดีอย่างเร่งด่วน