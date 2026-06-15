เตรียมคุมตัวฝากขัง “ส.ต.ต.” ยิงวินดับ 2 เจ็บ 1 เมียฝั่งคนตายยื่นค้านประกันตัว

ตำรวจ สน.ดินแดงเตรียมคุมตัว “ส.ต.ต.” ก่อเหตุยิงวิน จยย.เสียชีวิต 2 ราย และบาดเจ็บ 1 ราย ส่งศาลฝากขัง ขณะที่ภรรยาผู้เสียชีวิตเข้ายื่นคัดค้านประกันตัว
จากกรณี ส.ต.ต.นำทัพ ภาควรรธนะ อายุ 33 ปี ตำรวจสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาในคดียิงกลุ่มวินจักรยานยนต์รับจ้างบริเวณปากซอยประชาสงเคราะห์ 38 จนมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ ก่อนเข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวน พร้อมอาวุธปืนของกลาง โดยอ้างว่าถูกคู่กรณีรุมทำร้ายร่างกายก่อนเกิดเหตุนั้น
ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ (15 มิ.ย.) ที่ สน.ห้วยขวาง น.ส.เบญจวรรณ เครือมาตา ภรรยาของนายชรินทร์ ขุนารักษ์ อายุ 48 ปี หนึ่งในผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากดารถูกยิงก่อนเสียชีวิตที่โรงพยาบาล ได้เดินทางมายัง สน.เพื่อยื่นคัดค้านการประกันตัวผู้ต้องหา โดยเห็นว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการใช้ความรุนแรงเกินกว่าเหตุ พร้อมเรียกร้องให้กระบวนการยุติธรรมดำเนินการอย่างเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
น.ส.เบญจวรรณ เปิดเผยว่า ครอบครัวมีความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของพยานในคดี หลังมีบุคคลไม่ทราบชื่อเข้ามาสอบถามและพูดจาในลักษณะข่มขู่กลุ่มวินจักรยานยนต์ที่อยู่ในเหตุการณ์ โดยได้เข้าแจ้งความไว้เป็นหลักฐานแล้ว
นอกจากนี้ น.ส.เบญจวรรณยังกล่าวถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์ที่มีการกล่าวหาว่าฝ่ายวินจักรยานยนต์เป็นผู้เริ่มต้นเหตุ โดยขอให้สังคมรับฟังข้อมูลจากทุกฝ่ายและรอผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากเจ้าหน้าที่อย่างรอบด้าน
น.ส.เบญจวรรณ ระบุอีกว่า แพทย์ได้แจ้งว่าสามีมีภาวะสมองตายและไม่ตอบสนองต่อการรักษา ก่อนจะเสียชีวิตในช่วงดึกที่ผ่านมา ส่งผลให้ขณะนี้มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวเพิ่มเป็น 2 ราย
ด้านคดีความ พนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหา ส.ต.ต.นำทัพ 3 ข้อหา ประกอบด้วย ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา พยายามฆ่าผู้อื่น และพกพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร พร้อมคัดค้านการประกันตัว เนื่องจากเป็นคดีร้ายแรง มีอัตราโทษสูง และเกรงว่าผู้ต้องหาอาจหลบหนีหรือส่งผลกระทบต่อรูปคดี
เบื้องต้น พนักงานสอบสวนเตรียมนำตัวผู้ต้องหาฝากขังต่อศาลในช่วงบ่ายวันนี้ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป