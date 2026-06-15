สุดเศร้า! สูญเสีย “น้องอัญญ่า” อินฟลูฯสาวยอดกตัญญู ผู้ติดตามกว่า 8 แสนคน ดับฝันอนาคตไกล ครอบครัววอนขอความเป็นธรรม

จากกรณีเรื่องราวสุดเศร้า กับการจากไปของน้องอัญญ่า หรือ น.ส.อัจฉริยะ อุดมเดช อายุ 19 ปี นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ชั้นปีที่ 3 อินฟลูฯสาวยอดกตัญญู ที่มีผู้ติดตามกว่า 8 แสนคน อาชีพตีกลองเปิดหมวก-ขายน้ำพริกออนไลน์ ดูแลพ่อป่วยติดเตียง ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต เมื่อคืนวันที่ 12 มิ.ย. 69 ที่ผ่านมา
ความคืบหน้าล่าสุด เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 14 มิ.ย. 69 นายโอฬาริก อุดมเดช อายุ 59 ปี (คุณพ่อน้องอัญญ่า) ,น.ส.จุฑามาศ สุดจา อายุ 51 ปี (คุณแม่น้องอัญญ่า) พร้อมด้วยครอบครัว และเพื่อนๆ ได้เดินทางมาร่วมพิธีสวดภาวนาไว้อาลัย ตามหลักศาสนาศริสต์ ที่วัดพระแม่สกลสงเคราะห์ ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
โดยคุณพ่อของน้องอัญญ่าได้รับการอนุญาตจากคุณหมอให้เดินทางมาร่วมพิธีได้ โดยมีเจ้าหน้าที่พยาบาลดูแลอย่างใกล้ชิด ก่อนกลับไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลต่อหลังเสร็จสิ้นพิธีในคืนนี้
บรรยากาศในงานเป็นไปด้วยความโศกเศร้า โดยในคืนนี้จะเป็นการประกอบพิธีสวดภาวนาไว้อาลัย เป็นคืนที่ 2 และจะมีการประกอบพิธีมิสซาปลงศพ ในวันพฤหัสบดี ที่ 18 มิ.ย. 69 เวลา 10.00 น. โดยหลังจากเสร็จสิ้นพิธีแล้วครอบครัวจะเคลื่อนย้ายร่างน้องอัญญ่าไปบรรจุที่สุสานศานติคาม สามพราน จ.นครปฐม ต่อไป
จากการสอบถามนายโอฬาริก คุณพ่อน้องอัญญ่า กล่าวว่า ตนอยู่กับน้องอัญญ่า 2 คน ดูแลกันมาตั้งแต่เกิด ซึ่งก่อนหน้านี้ตนประสบอุบัติเหตุตกบันได กระดูกคอหัก และสแกนสมองพบว่ามีเนื้องอก อยู่ระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาล วันเกิดเหตุน้องอัญญ่าเพิ่งกลับจากป้อนข้าวตนที่โรงพยาบาล ซึ่งน้องอัญญ่าจะเข้ามาดูแลตนทุกวัน คืนนั้นหลังจากน้องกลับไปมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยโทรมาหลายสายแต่ตนไม่รับ จนรู้สึกแปลกใจจึงรับสายและทราบข่าวว่าน้องอัญญ่าประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ตนรู้สึกเสียใจและทำอะไรไม่ถูก ปัจจุบันยังไม่มีการพูดคุยกับคู่กรณี แต่อยากให้แสดงความรับผิดชอบให้คุ้มค่ากับชีวิตของลูกสาวตนที่กำลังมีอนาคตไกล รวมถึงฝากพี่ๆน้องๆ FC หลังจากตนรักษาตัวเสร็จแล้วจะกลับไปสานฝัน “น้ำพริกอัญญ่า” ของลูกสาวต่อไป
ด้าน น.ส.จุฑามาศ คุณแม่น้องอัญญ่า กล่าวว่า ตนแยกทางกับคุณพ่อน้องอัญญ่ามานานกว่า 10 ปีแล้ว ซึ่งปัจจุบันได้มีการเช่าหอพักให้น้องอัญญ่าพักอาศัยใกล้มหาวิทยาลัย เพื่อจะได้เดินทางสะดวก ปัจจุบันน้องอัญญ่าเรียนอยู่ปี 3 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กำลังจะขึ้นปี 4 ซึ่งค่าใช้จ่ายต่างๆ ตนได้ช่วยดูแลน้องอัญญ่ามาตลอด ย้อนกลับไปตั้งแต่ม.4 น้องอัญญ่ามีความมุ่งมั่นที่จะเรียนจบให้ไวที่สุด จึงสอบเทียบชั้นและเข้ามหาวิทยาลัยก่อนเกณฑ์ มีอายุน้อยที่สุดในรุ่น น้องอัญญ่ามีความชื่นชอบดนตรี และมีพรสวรรค์ในด้านการฟังเสียงแยกประเภทดนตรี คุณป้าจึงได้ยกเครื่องดนตรีให้ 1 ชุด และครอบครัวก็สนับสนุน ต่อยอดน้องอัญญ่าเรื่อยมา
ตนได้พูดคุยกับน้องอัญญ่าล่าสุดเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา และนัดไปทานสุกี้ มีการถ่ายภาพด้วยกัน ไม่คิดว่าเป็นภาพสุดท้าย คืนเกิดเหตุป้าของน้องได้ไปตามตนที่บ้านและแจ้งข่าวว่าน้องอัญญ่าประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ตนรู้สึกช็อคและไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องจริง แต่พอไปที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ถอดสร้อยมาให้ดูก็พบว่าเป็นของน้องอัญญ่าจริงๆ ตนใจสลายมาก เพราะน้องอัญญ่าเป็นลูกสาวคนเดียวของตน กำลังมีอนาคตไกล เป็นเด็กดี เรียนเก่ง ไม่เคยเกเรกับตนและครอบครัว ที่ผ่านมาน้องเคยมาตัดพ้อกับตนบ่อยๆ ว่ารู้สึกเหนื่อยที่ต้องดูแลคุณพ่อ ซึ่งคุณพ่อน้องอัญญ่าเพิ่งประสบอุบัติเหตุเมื่อ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา เป็นช่วงที่น้องปิดเทอมพอดีจึงย้ายมาอยู่ที่บ้านคุณพ่อชั่วคราว
ด้านคดี ปัจจุบันยังไม่ได้มีการพูดคุยกับคู่กรณี แต่มีการเข้ามาขอโทษตนที่สภ.บางบัวทอง ในคืนเกิดเหตุนั้น ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจแนะนำให้ตนจัดพิธีตามหลักศาสนาศริสต์ให้เสร็จสิ้นก่อน แล้วค่อยไปคุยในเรื่องคดี จากที่ตนดูกล้องวงจรปิด ตนคิดว่าน้องอัญญ่าไม่ผิด เพราะรถจยย.ของน้องอัญญ่าอยู่ซ้ายสุดแล้วกำลังเลี้ยวเข้าซอย ตนอยากได้ความเป็นธรรมที่สุด เพราะหากน้องอัญญ่ายังมีชีวิตอยู่จะมีอนาคตได้ไกล ตนได้วางแผนหาทุนจะส่งน้องอัญญ่าไปเรียนต่อที่ต่างประเทศด้วย เพราะอยากให้มีอนาคตที่ไกล และไม่ลำบาก อยากให้คู่กรณีนึกถึงใจเขาใจเรา