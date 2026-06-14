"อำนาจ รื่นเริง" ขี่ จยย.หา "จอนนี่มือปราบ" ถึงอุบลฯ ตั้งใจหักดิบ เริ่มต้นใหม่

MGR Online-อดีตตำรวจคนดัง "จอนนี่มือปราบ" โพสต์ภาพ "อำนาจ รื่นเริง" อดีตนักมวยแชมป์โลก ขับรถจักรยานยนต์ 3 วัน มาหาถึง จ.อุบลราชธานี ตั้งใจมาหักดิบ เริ่มต้นใหม่ หลังเผชิญปัญหาเรื่องยาเสพติด และเมาสุรา ถูกจับครั้งแล้วครั้งเล่า
วันนี้ (14 มิ.ย.) เฟซบุ๊ก ยุทธพล ศรีสมพงษ์ หรือ จอนนี่มือปราบ อดีตตำรวจคนดัง โพสต์ภาพ นายอำนาจ รื่นเริง อดีตนักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทย และอดีตแชมป์โลกสหพันธ์มวยนานาชาติ (IBF) รุ่นฟลายเวท (112 ปอนด์) ขับรถมอเตอร์ไซค์มาหาที่ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี หลังเผชิญมรสุมชีวิตจากปัญหาเรื่องยาเสพติด และเมาสุราก่อความวุ่นวาย ก่อนโดนตำรวจจับถึง 5 ครั้ง ครั้งล่าสุดบอกว่า "ผมจะขอโอกาสอีกหนึ่งรอบ กลับมารอบนี้ผมจะทำให้ดีกว่าเดิม จะไม่ทำตัวแย่ๆ หรือนิสัยเดิมๆ อีกแล้ว"
โดยจอนนี่มือปราบ ระบุข้อความว่า "บางทีชีวิตที่ผ่านมาเวลาเขาตกต่ำ มีเเต่คนย่ำยี ไร้ค่าในสายตาคนอื่น
ทุกคนเจอปัญหาเหมือนกันหมดครับ ให้กำลังใจกัน ในวันที่ล้ม..ยื่นมือช่วยดึงขึ้นมา
จากจุดสูงสุด สู่จุดต่ำสุดของชีวิตเพราะการเดินทางชีวิตที่ผิด เเต่คนเราสามารถกลับตัวกลับใจได้ สังคมพร้อมให้อภัยเสมอ
เพชรที่พลาดหล่นลงไปในตม ผมจะเอาเขาขึ้นมาล้าง มาเจียระไนใหม่ เพื่อให้มีคุณค่าต่อสังคมและเยาวชนต่อไป
"อำนาจ รื่นเริง" อดีตนักมวยแชมป์โลกขวัญใจชาวไทย เดินทางด้วยมอเตอร์ไซส์เก่าๆ 3 วัน นอนข้างทาง ตั้งใจมาเอง หักดิบ จะมาเริ่มต้นใหม่กับจอนนี่มือปราบ
ยินดีต้อนรับสู่อุบลราชธานี ติดตามเป็นกำลังใจให้เขาด้วยนะครับ"