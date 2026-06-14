บุกรวบ "บอย สายไหม" สวมรอยเสี่ยอสังหาฯ โพสต์ขาย-เช่า"รีสอร์ต-คอนโด" ตุ๋นเหยื่อโอนมัดจำ

กองปราบบุกรวบ "บอย สายไหม" แอบอ้างเป็นเสี่ยอสังหาฯ โพสต์ขาย-เช่า"รีสอร์ต-คอนโด" ลวงเหยื่อโอนมัดจำ เจ้าตัวตกใจเห็นตำรวจ กระโดดชั้นสองพยายามหลบหนีจนได้รับบาดเจ็บ
วันนี้ ( 14 มิ.ย.) พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. สั่งการ พ.ต.อ.เอกสิทธิ์ ปานสีทา ผกก.4 บก.ป. และ พ.ต.ต.ดิฐาศักดิ์ โชติเธียรศรณ์ สว.กก.4 บก.ป. นำกำลังจับกุม นายโกศล หรือ “บอย สายไหม” อายุ 34 ปี ตามหมายจับศาลอาญามีนบุรี ที่ จ.469/2566 ลงวันที่ 2 พ.ค.66 ข้อหา “โดยทุจริตหรือโดยหลอกลวง นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน” ได้ที่บ้านพักแห่งหนึ่งใน ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
ทั้งนี้ นายโกศล ผู้ต้องหาได้แอบอ้างเป็นเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นรีสอร์ต อพาร์ตเมนต์ หรือคอนโดมิเนียม โดยจะนำภาพสถานที่จริงไปโพสต์ประกาศขายหรือปล่อยเช่าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และกลุ่มซื้อขายต่าง ๆ เมื่อมีผู้สนใจติดต่อมา ก็จะใช้อุบายหลอกล่อให้โอนเงินค่ามัดจำล่วงหน้าเพื่อจองสิทธิ์ ก่อนจะตัดการติดต่อและหลบหนีไป
นอกจากนี้ ยังพบว่าเคยมีเจ้าของรีสอร์ตแห่งหนึ่งตกเป็นผู้เสียหาย หลังถูกนำชื่อสถานประกอบการและภาพสถานที่ไปแอบอ้างใช้หลอกเรียกเก็บค่ามัดจำจากลูกค้า ส่งผลให้ธุรกิจได้รับความเสียหายและเสื่อมเสียชื่อเสียงอย่างหนัก จึงเข้าแจ้งความร้องทุกข์ให้เจ้าหน้าที่ติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี โดยตำรวจเชื่อว่ายังอาจมีผู้เสียหายอีกหลายรายที่ยังไม่ได้เข้าแจ้งความ
ต่อมาเจ้าหน้าที่สืบทราบว่า นายโกศลหลบหนีมากบดานอยู่ในพื้นที่ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี จึงรวบรวมพยานหลักฐานขอหมายค้นเข้าตรวจสอบบ้านพักเป้าหมาย เมื่อเดินทางไปถึงพบผู้ต้องหาพยายามหลบหนีด้วยการกระโดดลงมาจากชั้น 2 ของบ้านพัก จนได้รับบาดเจ็บจากการหลบหนี เจ้าหน้าที่จึงเข้าควบคุมตัวไว้ได้ ก่อนประสานหน่วยแพทย์ฉุกเฉินนำส่งโรงพยาบาลเป็นการเร่งด่วน
สอบสวน นายโกศลให้การยอมรับว่าเป็นบุคคลตามหมายจับจริง แต่ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้การในชั้นจับกุม เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวส่ง สน.สายไหม ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป