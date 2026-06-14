“เรียนที่นี่มีแต่ความสุข” อธิการบดี มทร.อีสาน พบปะนักศึกษาใหม่ สร้างความผูกพันตั้งแต่วันแรก

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2569 รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เดินทางพบปะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เพื่อให้กำลังใจและต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ พร้อมถ่ายทอดวิสัยทัศน์ด้านการจัดการศึกษาที่มุ่งสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในทุกมิติ
ในการพบปะครั้งนี้ อธิการบดีได้เน้นย้ำแนวคิด “เรียนที่นี่มีแต่ความสุข” ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย โดยมุ่งสร้างสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่ส่งเสริมทั้งความรู้ ทักษะวิชาชีพ และคุณภาพชีวิตของนักศึกษา เพื่อให้สามารถเรียนรู้อย่างมีความสุข ควบคู่กับการเติบโตเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในอนาคต
นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ยังได้ร่วมกิจกรรมกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ อย่างเป็นกันเอง โดยร่วมถ่ายภาพเซลฟี่และพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักศึกษา สร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นมิตร สะท้อนถึงความตั้งใจของผู้บริหารมหาวิทยาลัยในการเข้าถึงและรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษารุ่นใหม่อย่างใกล้ชิด
กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจและเสียงตอบรับที่ดีจากนักศึกษา ซึ่งต่างรู้สึกประทับใจในการต้อนรับของผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดยถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่ช่วยสร้างความผูกพันระหว่างนักศึกษากับสถาบัน ตลอดจนเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่นักศึกษาใหม่ในการเริ่มต้นชีวิตการเรียนในระดับอุดมศึกษาอย่างมีความสุขและเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ