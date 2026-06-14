ตชด.บุกยิงวิน จยย.ย่านห้วยขวาง ดับ 1 เจ็บอีก 2 ปมขัดแย้งค่าโดยสาร

“ส.ต.ต.” สังกัด ตชด.บุกยิงวิน จยย.รับจ้างย่านห้วยขวาง เสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บอีก 2 ราย ผู้ก่อเหตุสารภาพ เกิดจากความขัเแย้งเรื่องค่าโดยสาร
วันนี้ (14 มิ.ย.) เมื่อเวลา 02.50 น.ที่ผ่านมา พ.ต.ท.หญิง ภินท์ เมฆไพบูลย์ สว.(สอบสวน) สน.ห้วยขวาง รับแจ้งเหตุยิงกันมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ เหตุเกิดหน้าวินตลาดเกียรติธงชัย ใกล้ปากซอยประชาสงเคราะห์ 38 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กทม. จึงรุดไปตรวจสอบพร้อม พ.ต.อ.เอกภพ ตันประยูร รอง ผบก.บก.น.1 พ.ต.อ.ศักยะ แสงวรรณ รอง ผบก.บก.น.1 พ.ต.อ.ศรศักดิ์ ทองมี ผกก.สน.ห้วยขวาง พ.ต.ท.ธเนศ ศรีจำปา รอง ผกก.สส. พ.ต.ท.อัครเจตต์ วันแจ้ง สว.สส. เจ้าหน้าที่สายตรวจและฝ่ายสืบสวน สน.ห้วยขวาง เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน(พฐ.) แพทย์เวรนิติเวช รพ.รามาธิบดี และอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู
ที่เกิดเหตุหน้าวินตลาดเกียรติธงชัย บนฟุตปาธพบศพนายภูริต มังธิสาร อายุ 37 ปี สภาพสวมเสื้อยืด แขนสั้นสีดำคลุมทับด้วยเสื้อวินสีส้ม เบอร์ 12 นุ่งกางเกงขายาว สีดำ ตามร่างกายมีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบขนาด 3-4 นัด เข้ากลางหลังทะลุหน้าอก นอนหงายจมกองเลือด และมีผู้บาดเจ็บอีก 2 ราย ทราบชื่อคือ นายเกียรติศักดิ์ ศรีรัตน์ อายุ 46 ปี ถูกยิงด้วยกระสุนปืนเข้าที่ต้นขา 1 นัด และนายชรินทร์ ขุนารักษ์ อายุ 48 ปีถูกยิงกระสุนเข้าที่ต้นขาขวา 1 นัด และมือซ้าย 1 นัด นำตัวส่ง รพ. เจริญกรุงประชารักษ์ และ รพ.พญาไทพหลโยธิน
จากการสอบสวนพยานที่เห็นเหตุการณ์ระบุว่า ขณะที่ผู้เสียชีวิตและเพื่อนร่วมวิน จยย. กำลังนั่งพักผ่อนตามปกติ จู่ๆผู้ก่อเหตุได้เดินเข้ามาหาเรื่อง ก่อนจะเกิดการปะทะคำพูดรุนแรงจนบานปลายเป็นการทะเลาะวิวาท ในจังหวะที่สถานการณ์ชุลมุน ผู้ก่อเหตุชักอาวุธปืนที่พกติดตัวออกมาจ่อยิงเข้าใส่กลุ่มวิน จยย.จำนวนหลายนัด ทำให้มีผู้เสียชีวิต และบาดเจ็บเป็นเพื่อนร่วมวินอีก 2 ราย ถูกลูกหลง ส่วนผู้ก่อเหตุเป็นชายวัยรุ่น แต่งกายสวมเสื้อแขนยาวสีดำ นุ่งกางเกงยีนส์ขาสั้น สะพายกระเป๋าข้างสีดำ หลบหนีออกจากที่เกิดเหตุไม่ทราบทิศทาง
ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่า ผู้ก่อเหตุได้เดินทางไปมอบตัวที่ สน.มักกะสัน ทราบชื่อ ส.ต.ต.นำทัพ ภาควรรธนะ อายุ 33 ปี สังกัด บช.ตชด. พร้อมของกลางอาวุธปืนขนาด 9 มม. ยี่ห้อซิกซาวเออร์ 1 กระบอก และแมกกาซีนใส่กระสุนปืน 1 อัน ยึดไว้เป็นหลักฐาน
จากการสอบสวนผู้ก่อเหตุให้การว่า เกิดจากความขัดแย้งเรื่องค่าโดยสารรถจักรยานยนต์รับจ้าง เป็นเหตุให้มีการทะเลาะวิวาทกัน ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงใส่กลุ่มวินรถจักรยานยนต์ เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ หลังจากนั้นได้นั่งรถยนต์นั่งสาธารณะหลบหนีไป
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไว้ ก่อนสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป