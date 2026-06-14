สืบ 6 ทลายโกดังรายใหญ่ปทุมฯ รวบแก๊งวัยรุ่นพร้อมยาบ้า 8 ล้านเม็ด ขนจากชายแดน

MGR Online-ผู้การ 6 สั่งขยายผลเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ จ.ปทุมธานี ขนจากแนวชายแดนซุกโกดังย่านคลองหลวง จับผู้ต้องหา 3 ราย ยึดยาบ้า 8 ล้านเม็ด ต่อด้วยปั๊มน้ำมันอีก 2 ราย ปิดท้ายค้นบ้านพักยึดเพิ่ม 3 หมื่นเม็ด ยาเค 410 กรัม ในจำนวน 2 ราย เป็นเยาวชนอายุ 16 และ 17 ปี แบ่งหน้าที่กันทำเป็นระบบ "ขน-เฝ้า-กระจาย" ได้ค่าจ้างครั้งละ 5 หมื่นบาท ตัวการใหญ่อยู่ประเทศเพื่อนบ้าน ยึดทรัพย์สินรวม 5 ล้านกว่าบาท
วันนี้ (14 มิ.ย.) พล.ต.ต.ชัยกฤต โพธิ์อ๊ะ ผบก.น.6 สั่งการ พ.ต.อ.นริศ ปรารถนาพร รอง ผบก.น.6 พ.ต.อ.เชิดศักดิ์ รอดเข็ม ผกก.สส.บก.น.6 นำกำลังตำรวจ กก.สส.บก.น.6 และชุด ชปส.บก.น.6 ร่วมกับหน่วยข่าวกรองทางทหาร กองทัพบก จับกุมผู้ต้องหา 5 ราย อายุ 16-25 ปี พร้อมของกลาง ยาบ้า 8,030,000 เม็ด เคตามีน 410 กรัม รถยนต์ 4 คัน รถจักรยานยนต์ 3 คัน โทรศัพท์มือถือ 5 เครื่อง และทรัพย์สินอื่นๆ รวมมูลค่า 5,211,300 บาท ได้บริเวณภายในโกดังไม่ทราบเลขที่ ซอยคลองสาม 6/5 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ต่อเนื่องปั๊มน้ำมันรังสิต-นครนายก คลองสาม ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี และบ้านพักใน ต.คลองสาม เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.ที่ผ่านมา
สืบเนื่องจากชุดสืบสวน บก.น.6 สืบสวนขยายผลเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ จ.ปทุมธานี ทราบเบาะแสมีการขนลำเลียงยาเสพติดตามแนวชายแดน มาเก็บไว้ที่โกดังไม่ทราบเลขที่ ซอยคลองสาม 6/5 ต.คลองสาม จึงลงพื้นที่เฝ้าสังเกตการณ์ จนกระทั่งวันที่ 12 มิ.ย. เวลา 20.30 น. พบรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นซีวิค สีดำ ขับมาจอดหน้าโกดัง มีวัยรุ่นชาย 3 คน ลงจากรถด้วยท่าทีลุกลี้ลุกลน มีพิรุธ ตำรวจจึงนำกำลังเข้าตรวจค้นโกดังพบ ยาบ้า 8,000,000 เม็ด ซุกซ่อนอยู่เพื่อรอส่งต่อให้ลูกค้า ตามคำสั่งการของหัวหน้า
จากการสืบสวนข้อมูลในโทรศัพท์ของผู้ต้องหา มีการตั้งกลุ่มแชทลับในแอปพลิเคชันแมสเซนเจอร์ชื่อ "แล้วแต่ลื้ออิ้วได้หมด" เพื่อใช้สั่งการและแบ่งหน้าที่กันอย่างเป็นระบบ ทั้งคนขน คนเฝ้าโกดัง และคนกระจายยา โดยมีหัวหน้าใหญ่ชื่อ นายบอส หลบหนีอยู่ประเทศเพื่อนบ้าน และ นายม่อน เป็นผู้ควบคุมสั่งการ ก่อนขยายผลจับกุมอีก 2 ราย หนึ่งในนั้นมี นายม่อน ได้ที่ปั๊มน้ำมันรังสิต-นครนายก คลองสาม ต.ประชาธิปัตย์ และเข้าค้นบ้านพักใน ต.คลองสาม ตรวจยึดยาบ้าเพิ่มอีก 30,000 เม็ด และเคตามีน 410 กรัม พร้อมยึดทรัพย์สินรวมมูลค่า 5,211,300 บาท
จากการสอบถามผู้ต้องหาทั้งหมด รับสารภาพว่า ได้รับการว่าจ้างขนยาเสพติดตามจุดนัดหมาย แล้วนำมาพักไว้ที่โกดังในซอยคลองสาม 6/5 จากนั้นกระจายให้กับลูกค้า ได้ค่าจ้างรวมกันครั้งละ 50,000 บาท โดย นายม่อน ได้ส่วนแบ่งครั้งละ 15,000-30,000 บาท ส่วนคนอื่นๆ ได้ครั้งละ 5,000-10,000 บาท เงินที่ได้มานำมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ตรวจสอบประวัติผู้ต้องหา 1 ราย อายุ 25 ปี เคยกระทำความผิด ข้อหา "ครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน)" พื้นที่ สภ.เมืองปทุมธานี ปี 2563
จึงแจ้งข้อหา "ร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน หรือยาบ้า) โดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมายอันเป็นการกระทำเพื่อการค้า เป็นการก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน เป็นการทำให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไป, ร่วมกันจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 (เคตามีน) โดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นการกระทำเพื่อการค้า และก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน" นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่ง บช.ปส.ดำเนินคดีตามกฎหมาย และขยายผู้เกี่ยวข้องในเครือข่ายต่อไป.