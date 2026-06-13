พสกนิกรจังหวัดปทุมธานี เข้าถวายน้ำสรงพระศพเบื้องหน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ด้วยความโศกเศร้า

วันนี้ (13 มิ.ย. 69) เวลา 08.30 น. ที่ อาคารศาลารัษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี นายเอกวิทย์ มีเพียร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นำหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานี เข้าถวายน้ำสรงและถวายสักการะพระศพเบื้องหน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมี นางรัสรินทร์ อริยพัชญ์พล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยนาทช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปทุมธานี พ.อ.กิตติศักดิ์ วัฒนเดช รอง ผอ.รมน.จังหวัดปทุมธานี พล.ต.ต.พีรพล โชติกเสถียร ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายองครักษ์ ทองนิรมล รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี พร้อมข้าราชการ ฝ่ายตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมถวายน้ำสรงพระศพ และลงนามแสดงความอาลัยอย่างเนืองแน่น
โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ถวายน้ำสรงพระศพ และลงนามถวายความอาลัย ก่อนที่หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและประชาชนผู้เข้าร่วมพิธี จะร่วมถวายน้ำสรงพระศพตามลำดับ ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสงบ และเปี่ยมด้วยความจงรักภักดี เพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ทั้งนี้ สำนักพระราชวังได้มีประกาศ เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สิ้นพระชนม์ ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2569 และเรื่อง การถวายน้ำสรงและถวายสักการะพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2569 จังหวัดปทุมธานี ได้จัดให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ และแสดงความอาลัย เข้าถวายน้ำสรงพระศพเบื้องหน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในวันเสาร์ที่ 13 มิ.ย. 69 ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี และในทุกอำเภอของจังหวัด