ลากคอหนุ่มหื่น! ลวง ด.ญ.ขืนใจในห้องน้ำโรงเรียน ซ้ำ!โพสต์ภาพลับประจานลงโซเชียลฯ

กองปราบตามลากคอหนุ่มหื่นแชตลวงขืนใจ ด.ญ.ในห้องน้ำโรงเรียน สุดชั่วปล่อยภาพลับประจานลงโซเชียลฯ ปมแค้นเหยื่อขอแยกทาง
วันนี้ ( 13 มิ.ย. ) พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุปผาสุวรรณ ผบก.ป. สั่งการ พ.ต.อ.ธนวัฒน์ หิ้นยกฮิ่น ผกก.5 บก.ป.และ พ.ต.ต.ปิยะวัตร ปราบเสร็จ สว.กก.5 บก.ป. นำกำลังจับกุมตัว นายธนชัย (สงวนนามสกุล) อายุ 28 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ 177/2569 ลงวันที่ 10 มิ.ย.69 ข้อหา "พรากเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีไปเสียจากบิดามารดาเพื่อการอนาจาร, กระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบสามปี และบันทึกภาพหรือเสียงการกระทำชำเราหรืออนาจารนั้นไว้" โดยสามารถจับกุมได้ที่ริมถนนสาธารณะ หมู่ 9 ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี
สืบเนื่องจากเมื่อช่วงเดือน ก.ค. 2568 นายธนชัย ผู้ต้องหา ได้ใช้แชตสนทนากับ ด.ญ.เอ (นามสมมติ) ในเชิงชู้สาว จนเด็กสาวหลงเชื่อและนัดเจอกันเป็นประจำ ต่อมานายธนชัยได้พา ด.ญ.เอ ไปกระทำชำเราภายในห้องน้ำของโรงเรียนแห่งหนึ่ง ในพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา ก่อนแอบถ่ายภาพระหว่างการทำอนาจารกับ ด.ญ.เอ เอาไว้
ต่อมาเมื่อ ด.ญ.เอ ต้องการตัดความสัมพันธ์ นายธนชัย ได้ข่มขู่ว่าหากเลิกรากันจะนำภาพการทำอนาจารดังกล่าวไปเผยแพร่ ซึ่งต่อมา นายธนชัย ได้นำภาพดังกล่าวไปเผยแพร่จริง ผู้ปกครองของ น.ส.เอ จึงได้ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการคดีกับตามกฎหมาย จากนั้นพนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานขอศาลออกหมายจับไว้ กระทั่งชุดจับกุมสืบทราบว่าผู้ต้องหาหลบหนีมากบดานในพื้นที่ จ.เพชรบุรี จึงนำกำลังตามจับกุมได้ดังกล่าว
จากการสอบสวน นายธนชัย ยังคงปากแข็ง ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองฉะเชิงเทรา ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป