“ผอ.ฟ้า-พรทิพา” แจ้งจับเพจดัง โพสต์หมิ่นฯ พร้อมตั้งค่าหัวแอดมิน 2 แสนบาท

วันนี้ (13 มิ.ย.) เวลา 10.00 น. ที่ สภ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ดร.พรทิพา สุพัฒนุกูล หรือ “ผอ.ฟ้า” ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ฟ้าให้ทีวี / ประธานมูลนิธิผู้ให้ย่อมใจเป็นสุข / เจ้าของพิพิธภัณฑ์อนุรักษ์พุทธศิลป์ มรดกไทย มรดกธรรม สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) เดินทางเข้าพบ ว่าที่ พ.ต.ต. สมโภช สืบบวงศกร สว.(สอบสวน) สภ.ลำลูกกา แจ้งความร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับเพจเฟซบุ๊กบัญชีหนึ่ง รวมถึงบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด ในข้อหา "หมิ่นประมาทโดยการโฆษณา"
ดร.พรทิพา กล่าวว่า ระหว่างวันที่ 9 -12 มิ.ย.69 ตนพบว่าเพจเฟซบุ๊กดังกล่าวได้มีการโพสต์และเผยแพร่ข้อมูล ทั้งในรูปแบบข้อความ ภาพ หรือสื่ออื่นใด ซึ่งมีลักษณะเป็นการหมิ่นประมาท สร้างความเสียหาย และส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของตนและสถาบันพิพิธภัณฑ์อนุรักษ์พุทธศิลป์ มรดกไทย มรดกธรรมฯ ตั้งอยู่เลขที่ 29/20 ม.21 ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี อย่างร้ายแรงและหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาด้วยเอกสาร ภาพวาด ภาพระบายสี ภาพยนตร์ ภาพหรือตัวอักษรที่ทำให้ปรากฏไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ แผ่นเสียง หรือสิ่งบันทึกเสียง บันทึกภาพ หรือบันทึกอักษรกระทำโดยการกระจายเสียง หรือการกระจายภาพ หรือโดยกระทำการป่าวประกาศด้วยวิธีอื่นๆ วันนี้จึงรวบรวมพยานหลักฐานนำมามอบให้พนักงานสอบสวน ทำการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายกับแอดมินเพจและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดตามกฎหมาย
พร้อมกันนี้ “ผอ.ฟ้า” ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนและชาวเน็ต ในการช่วยแจ้งเบาะแสหรือให้ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของผู้ดูแลเพจเฟซบุ๊ก เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดยินดีมอบค่าตอบแทนจำนวน 200,000 บาท ทันที
เบื้องต้น พนักงานสอบสวน ได้รับคำร้องทุกข์และลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานเรียบร้อย ก่อนประสานฝ่ายสืบสวนเพื่อตรวจสอบข้อมูลทางเทคนิค ตรวจสอบความเป็นเจ้าของเพจเฟซบุ๊กดังกล่าว เร่งรัดออกหมายเรียกผู้กระทำความผิดและผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป