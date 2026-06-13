แท็กซี่ไฟไหม้วอดทั้งคัน คนขับหนีตายรอดหวุดหวิด โดนไฟลวกบาดเจ็บเล็กน้อย

เกิดเหตุแท็กซี่ไฟไหม้กลางถนนใน ซ.สุขสวัสดิ์ 27 เสียหายทั้งคัน หญิงคนขับวัย 69 ปี เปิดประตูหนีออกมาได้ทัน มีแผลไฟลวกแขน-ขาบาดเจ็บเล็กน้อย
วันนี้ (13 มิ.ย.) เมื่อเวลา 12.32 น.ที่ผ่านมา พ.ต.ต.วงศกร ดุลยธรรมภักดี สว.(สอบสวน) สน.ราษฎร์บูรณะ รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้รถยนต์ภายในซอยสุขสวัสดิ์ 27 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร จึงประสานเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยราษฎร์บูรณะ พร้อมอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ราษฎร์บูรณะ เข้าตรวจสอบและให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
ที่เกิดเหตุบริเวณริมถนนภายในซอยสุขสวัสดิ์ 27 พบรถแท็กซี่สาธารณะสีเหลือง ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน ทส 1086 กรุงเทพมหานคร จอดอยู่ริมฟุตปาธ โดยมีเปลวเพลิงและกลุ่มควันสีดำจำนวนมากพวยพุ่งออกมาจากห้องโดยสาร เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเร่งวางสายฉีดน้ำเข้าระงับเหตุทันที เนื่องจากเกรงว่าไฟจะลุกลามไปยังบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง ใช้เวลาประมาณ 10 นาที จึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้
จากการตรวจสอบพบผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 1 ราย ทราบชื่อคือ นางรัชนีกร อายุ 69 ปี คนขับรถแท็กซี่คันดังกล่าว มีบาดแผลจากไฟลวกบริเวณแขนและขาเล็กน้อย รวมถึงมีอาการตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
นางรัชนีกรให้การว่า ก่อนเกิดเหตุได้ขับรถออกจากบริเวณตลาดบางปะกอก เพื่อมุ่งหน้ากลับบ้านที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างทางเริ่มได้กลิ่นไหม้ภายในรถ ก่อนจะสังเกตเห็นกลุ่มควันลอยออกมาจากบริเวณใต้คอนโซลหน้ารถ ใต้ช่องแอร์ จึงพยายามขับรถชิดซ้ายเพื่อหาจุดจอดที่ปลอดภัย
กระทั่งเลี้ยวเข้ามาภายในซอยดังกล่าวและจอดรถได้สำเร็จ ไฟกลับเริ่มลุกลามอย่างรวดเร็ว เธอจึงรีบนำสิ่งของจำเป็นและเอกสารสำคัญออกจากรถ ก่อนเปิดประตูวิ่งหนีออกมาเพื่อความปลอดภัย เนื่องจากเกรงว่าหากปล่อยไว้นานกว่านี้ เปลวเพลิงอาจรุนแรงจนไม่สามารถเปิดประตูรถได้
เจ้าของรถยังเปิดเผยอีกว่า รถคันดังกล่าวใช้เชื้อเพลิงก๊าซเอ็นจีวี (NGV) เพียงอย่างเดียว ไม่เคยมีการดัดแปลงสภาพ เป็นรถส่วนตัวที่ใช้งานมานานกว่า 12 ปี และผ่านการตรวจสภาพประจำปีอย่างต่อเนื่อง โดยไม่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์มาก่อน
เบื้องต้นพบว่ารถแท็กซี่คันดังกล่าวได้รับความเสียหายจากเพลิงไหม้เกือบทั้งคัน ส่วนสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ยังไม่สามารถสรุปได้ ต้องรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบอย่างละเอียด เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป