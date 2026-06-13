อธ.ศาลแรงงานภาค 5 เปิดงานกิจกรรมชมสวนสวย จิบกาแฟ แชร์กฎหมาย

อธิบดีศาลแรงงานภาค 5 เปิดงานกิจกรรม “ ชมสวนสวย จิบกาแฟ แชร์กฎหมาย"Cafe de Labour "ส่งเสริมความรู้คุ้มครองสิทธิ กฎหมายแรงงานประชาชน
เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. ที่สวนเฉลิมพระเกียรติ 83 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ศาลแรงงานภาค 5 จัดกิจกรรม "Cafe de Labour " ชมสวนสวย จิบกาแฟ แชร์กฎหมาย" ภายใต้โครงการศาลยุติธรรมเพื่อประชาชน ส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายแรงงานแก่ประชาชน
มีน.ส.ยุวิสส์ร์ชญา ยกซิ่ว อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 5 เป็นประธาน ซึ่งศาลแรงงานภาค 5 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม สร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายแรงงาน ตลอดจนเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ และหลักประกันทางสังคมแก่ประชาชน นายจ้าง และลูกจ้าง
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้พื่อเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน และกระบวนการยุติธรรมเชิงรุกสู่ประชาชน สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายแรงงาน การคุ้มครองแรงงาน และสิทธิประโยชน์ตามระบบประกันสังคม อันจะช่วยป้องกันและลดข้อพิพาทด้านแรงงาน รวมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างลูกจ้าง และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อันเป็นรากฐานสำคัญของสังคมแรงงานที่เป็นธรรรมและยั่งยืน
นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดซุ้มนิทรรศการให้ความรู้ด้านกฎหมายแรงงานจากศาลแรงงานภาค 5 และหน่วยงานภาคี เช่น กิจกรรมตอบปัญหากฎหมายและเกมสนุก ๆ พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกมากมาย เเละจิบกาแฟ พูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้ด้านกฎหมายในบรรยากาศเป็นกันเอง