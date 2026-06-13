ตร.ยังไม่พบส่วนหัว สาวพม่าถูกฆ่าหั่นศพยัดกล่อง ล่าสุดรวบตัวฆาตกรได้แล้ว

ตร.เข้าเก็บหลักฐานที่เกิดเหตุสาวเมียนมาถูกฆ่าหั่นศพยัดกล่อง แต่ยังไม่พบส่วนศีรษะ ล่าสุดสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว ที่เมืองย่างกุ้ง
วันนี้ (13 มิ.ย.) ที่ อพาร์ทเมนท์แห่งหนึ่ง ย่านราชปรารภ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ดินแดง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน (พฐ.) เข้าตรวจสอบภายในห้องพักชั้น 2 ซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุในคดีฆ่าหั่นศพหญิงชาวเมียนมา
จากการสอบถาม ผู้พักอาศัย กล่าวว่า ตนเป็นผู้ที่พังประตูห้องเข้าไปเนื่องจากคนดูแลหอพักแจ้งว่ารู้สึกผิดสังเกต เพราะไม่เห็นน้องผู้หญิงมานานหลายวันแล้วเกรงว่าจะเกิดเหตุไม่ดีขึ้น พอเปิดเข้าไปพบว่าในห้องนํ้ามีเสื้อผ้าถูกแช่ไว้ในกะละมัง สภาพห้องตอนนั้นเหมือนโรงแรมมาก เพราะสะอาดผิดหูผิดตาและได้กลิ่นเหม็นอ่อนๆจึงไล่ตรวจดูในห้องทั้งเปิดตู้เสื้อผ้าและตู้เย็นดึงลิ้นชักเตียงก็ไม่มี
แต่คิดในใจว่าต้องมีอะไรแน่ๆ เพราะได้กลิ่นเหม็นสาปเหมือนศพและหน้าต่างเปิดทุกบานเหมือนเร่งระบายกลิ่น แต่วันนั้นไม่เจอ จนมาทราบข่าววันรุ่งขึ้นว่าเจอศพถูกฆ่าหั่นชิ้นส่วนยัดกล่องพลาสติก ยอมรับว่ารู้สึกสงสารมาก
ซึ่งเมื่อวันที่ 8 มิ.ย.ที่ผ่านมา เห็นผู้ต้องหามานั่งดื่มสุราและสูบบุหรี่จัดมาก ท่าทางเคร่งเครียด ตาขวาง ดูมีพิรุธ ใครพูดอะไรก็ตกใจไปหมด แต่ไม่ได้พูดคุยกันเพราะไม่ได้สนิทมีทักทายบางตามประสาคนอยู่หอพักเดียวกัน ยอมรับว่าตกใจ ตอนเห็นข่าวว่าผู้ต้องหาคือ นายบี(นามสมมติ) เพราะเท่าที่เห็นผ่านมองว่าเขาเป็นคนดี ไม่คิดว่าจะมาก่อเหตุโหดเหี้ยมแบบนี้
ต่อมาเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน พร้อมพนักงานสอบสวน ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมอย่างละเอียด ภายในห้องพักที่พบศพหญิงชาวเมียนมาถูกฆาตกรรมและชำแหละอำพรางศพ ยัดใส่กล่องพลาสติกสีดำ โดยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบร่องรอยต่าง ๆ ภายในห้อง รวมถึงวัตถุพยานที่อาจเชื่อมโยงไปถึงพฤติการณ์การก่อเหตุและหาชิ้นส่วนมนุษย์โดยเฉพาะหัวของผู้เสียชีวิตที่ยังหาไม่พบ
โดยเจ้าหน้าที่ได้ขอความร่วมมือคนงานใกล้เคียงนําเครื่องมือมาช่วยเจาะท่อและเปิดบ่อเกรอะเพื่อตรวจสอบว่ามีการนําชิ้นส่วนทิ้งลงในชักโครกภายในห้องนํ้าหรือไม่ หากทิ้งจริงก็น่าจะต้องพบเศษหรือชิ้นส่วนของผู้เสียชีวิตหลงเหลืออยู่บ้าง
เบื้องต้นพบอุปสรรคเนื่องจากบ่อเกรอะของอพาร์ตเมนต์แห่งนี้มีขนาดใหญ่และบรรจุสิ่งปฏิกูลจํานวนมาก ทางตํารวจชุดสืบสวนจึงหารือกับทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานว่าต้องประสานรถดูดส้วม กทม. มาดูดสิ่งปฏิกูลออกเพื่อนําไปตรวจสอบและง่ายต่อการค้นหาชิ้นส่วนที่ยังหาไม่พบ
อย่างไรก็ตามมีรายงานว่า ล่าสุด เมื่อเวลา 12.00 น.ที่ผ่านมา พล.ต.ต.โชติวัฒน์ เหลืองวิลัย ผบก.สส.บช.น. พล.ต.ต.วรศักดิ์ พิสิษฐบรรณกร ผบก.น.1 พ.ต.อ.ศักยะ แสงวรรณ รอง ผบก.น.1 พ.ต.อ.วิชัย สนสกุล ผกก.สส.น.1 พ.ต.อ.ภษิต กะเตื้องงาน ผกก.สน.ดินแดง ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจเมียนมาจับกุมนาย AUNG PYAE ฆาตกรโหดฆ่าหั่นศพเมียได้ที่เมืองย่างกุ้ง
โดย พ.ต.อ.ศักยะ แสงวรรณ รอง ผบก.น.1 พร้อมกำลังจะเดินทางไปรับตัวผู้ต้องหาที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ที่ อ.แม่สอด จ.ตาก ควบคุมตัวมาสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป