ทลายอาณาจักร "ทุนจีนเทา"- จับ "บอสห่าว" ตั้งบริษัทถือครองอสังหาฯ มูลค่าร้อยล้าน

ตำรวจ ปอศ.ทลายอาณาจักร "ทุนจีนสีเทา" ปูพรมค้น 5 จุดรวบ "บอสห่าว" ตั้งบริษัทถือครองอสังหาริมทรัพย์มูลค่าร้อยล้านให้ชาวจีน ยึดรถหรู-แบรนด์เนม-เงินสดอื้อ!
วันนี้ (13 มิ.ย.) พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. สั่งการให้ พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ. พร้อมด้วย พ.ต.อ.จำนาญ จันทร์เทศ ผกก.4 บก.ปอศ. พ.ต.ท.สุทธิพงษ์ มอญรัต, พ.ต.ท.วรวุฒิ คงรักษา, พ.ต.ท.สาธิต หาวงษ์ชัย สว.กก.4 บก.ปอศ. และ พ.ต.ท.ไตรรงค์ หน่วยตุ้ย สว.ช่วยราชการ กก.4 บก.ปอศ. นำกำลังเปิดปฏิบัติการปูพรมตรวจค้นเป้าหมายสำคัญ 5 จุด ทลายเครือข่ายทุนจีนนอมินีแอบอ้างสวมสิทธิ์ถือครองอสังหาริมทรัพย์มูลค่าร้อยล้าน
โดยจุดที่ 1 และ 2 บุกค้น บริษัท นาราวี โฮลดิ้ง จำกัด บ้านเลขที่ 69/18 ม.นาราสิริ กรุงเทพกรีฑา ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 แแขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
และ บริษัท โฮลดิ้ง กู๊ด (ไทยแลนด์) จำกัด บ้านเลขที่ 69/17 ม.นาราสิริ กรุงเทพกรีฑา ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
พบ Mr. Siming นายทุนจีนผู้ดูแลบ้าน พร้อมตรวจยึดรถตู้หรู โตโยต้า อัลพาร์ด ป้ายแดง เงินสดคล้ายธนบัตรไทยกว่า 1.4 ล้านบาท รวมถึงเงินตราต่างประเทศอีก 8 สกุล และอุปกรณ์เก็บสินทรัพย์ดิจิทัล
จุดที่ 3. บริษัท เหลียง พีเพิล ไทย เทรดดิ้ง จำกัด บ้านเลขที่ 19/122 โครงการเวนิว ถนนกาญจนาภิเษก แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ ตรวจยึด เอกสารภาษีที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง, ใบแจ้งหนี้นิติบุคคล, อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 4 ชิ้น, แฟ้มโฉนดที่ดินและสัญญาซื้อขาย 1 แฟ้ม
จุดที่ 4 บริษัท ทีเอ ลอว์ เฟิร์ม จำกัด ยูนิต 903 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ ตรวจยึด เอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท จำนวนหลายรายการ
จุดที่ 5. บ้านเลขที่ 222/67 โครงการเดอะซิตี้ พระราม9–กรุงเทพกรีฑา ถ.ศรีนครินทร์–ร่มเกล้า แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ จับกุม นายห่าว (Mr. HAO) อายุ 35 ปี สัญชาติจีน พร้อมตรวจยึด เอกสารจดทะเบียนนิติบุคคล, สัญญาจะซื้อจะขายอสังหาริมทรัพย์และโฉนดที่ดินจำนวนมาก, สมุดบัญชีธนาคารและตรายางบริษัทในเครือข่าย, คีย์การ์ดคอนโด Life อโศก-พระราม 9 รวม 32 ใบ, และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 4 เครื่อง
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ บก.ปอศ. ตรวจสอบพบกลุ่มทุนจีนกลุ่มนี้ โดยมี นายห่าว เป็นหัวหน้าขบวนการ พยายามหลีกเลี่ยงกฎหมายไทย โดยการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษากฎหมายแอบตั้งหญิงไทยเป็นกรรมการและถือหุ้นใหญ่ในบริษัทนอมินีหลายแห่ง เพื่อบังหน้าในการกว้านซื้อบ้านหรูและคอนโดมิเนียม โดยมีสำนักงานกฎหมายสัญชาติไทยคอยจัดทำเอกสารอำพราง เจ้าหน้าที่จึงได้ระดมกำลังเปิดปฏิบัติการปูพรมเข้าตรวจค้นเป้าหมายพร้อมกันทั้ง 5 จุดดังกล่าว
จากการสอบสวน นายห่าว รับสารภาพว่าตนเองเป็นผู้ลงทุนตั้งบริษัท ทีเอ ลอว์ เฟิร์ม จำกัด จริง โดยใช้ชื่อหญิงไทยสองรายเป็นนอมินีถือหุ้นแทนเนื่องจากความไว้วางใจ เพื่อออกเงินซื้อบ้านหรูให้แก่กลุ่มเพื่อนชาวจีน โดยตนเองจะได้รับค่านายหน้าจากการขายบ้านประมาณ 1.5–2.5% สำหรับข้อหาตาม พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวฯ ผู้ต้องหาทั้งหมดให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมด ส่งพนักงานสอบสวน บก.ปอศ. เพื่อสอบขยายผลผู้ร่วมขบวนการ ทั้งฝั่งคนไทยและต่างชาติมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป