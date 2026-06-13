ตร.แจ้งข้อหาคนขับกระบะ ทำน็อตหล่นบนถนนมอเตอเวย์ รถเหยียบยางรั่วหลายคัน

ตำรวจดำเนินคดีแจ้งข้อหาคนขับกระบะขนหัวน็อตทำร่วงหล่นบนถนนมอเตอร์เวย์ รถขับตามหลังมาเหยียบยางรั่วหลายคัน
วันนี้ (13 มิ.ย.) พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร. ในฐานะ ผอ.ศจร.ตร. กำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการทางกฎหมายอย่างเข้มงวด และเด็ดขาดกับผู้ขับขี่รถและเจ้าของรถบรรทุก ที่ทำหัวน็อตสกรูร่วงหล่นบนถนนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ขาออก บริเวณ กม.39+500 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เหตุเกิดเมื่อวันที่ 12 มิ.ย.ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 12.50 น. ทำให้ผู้ใช้รถคันอื่นขับเหยียบและยางรั่วจำนวนหลายคัน ซึ่งล่าสุด ตำรวจทางหลวงสืบสวนจากกล้องวงจรปิดจนสามารถติดตามตัวผู้ขับขี่มาแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมา
โดยภายหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง สถานีตำรวจทางหลวง 1 กองกำกับการ 8 ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุว่ามีอุบัติเหตุรถยนต์ของผู้ใช้ทางเหนียบหัวน็อตสกรู ทำให้ยางรั่วจำนวนหลายคัน จึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงเพื่อดำเนินการเก็บกวาดออกจากพื้นผิวการจราจรเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อน พร้อมทั้งให้การดูแลช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุในเบื้องต้น
ต่อมาภายในวันเดียว มีผู้เสียหายเข้ามาลงบันทึกประจำวัน จำนวน 7 ราย เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองจึงได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดในบริเวณใกล้เคียงที่เกิดเหตุ พบรถยนต์กระบะต้องสงสัย จึงได้สืบสวนพิสูจน์ทราบ จนทราบว่าผู้ขับขี่คือ นายศิริพร (สงวนนามสกุล) จึงได้ติดตามตัวเข้ามาพบพนักงานสอบสวน
จากการสอบสวน นายศิริพร ยอมรับว่า เป็นผู้ขับขี่รถยนต์กระบะบรรทุกคันดังกล่าวจริง และบรรทุกสิ่งของเป็นวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างรวมถึงหัวสกรูปลายสว่านยาว 19 มิลลิเมตร จากจังหวัดสมุทรสาครจะนำไปส่งลูกค้าที่จังหวัดระยอง ภายหลังมาทราบว่าได้ทำกล่องบรรจุหัวสกรูปลายสว่านยาว 19 มิลลิเมตร ตกหล่นจากท้ายกระบะบรรทุกที่ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ขาออก บริเวณ กม.39+500 จนเป็นเหตุรถยนต์ของผู้อื่นขับมาเหยียบจนได้รับความเสียหายจำนวนหลายราย
จากนั้นพนักงานสอบสวนจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ต้องหาทราบและดำเนินการตามกฎหมายข้อหา “เป็นผู้ขับขี่รถบรรทุกสิ่งของ ไม่จัดให้มีสิ่งป้องกันสิ่งของที่บรรทุกตกหล่น ก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน” ตามมาตรา 20 พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ ส่วนการชดใช้ค่าเสียหาย ได้มีบริษัทประกันภัยเข้ามาร่วมรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้ทางคู่กรณีต่อไป
นอกจากนี้ พล.ต.อ.สำราญ เตือนผู้ขับขี่ทุกท่าน ว่า การบรรทุกสิ่งของไม่ใช่แค่การขนให้ถึงปลายทาง แต่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนด้วย โดยการบรรทุกสิ่งของต้องจัดให้มีสิ่งป้องกันมิให้สิ่งของตกหล่นหรือปลิว หากฝ่าฝืนบรรทุกสิ่งของโดยไม่มีสิ่งป้องกัน ทำให้ตกหล่น รั่วไหล หรือปลิวไปจากรถ ถือว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก มีโทษตามกฎหมาย โดยตำรวจจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดทุกราย เพราะความประมาทเพียงเล็กน้อยอาจนำไปสู่อุบัติเหตุและความสูญเสียที่ไม่ควรเกิดขึ้น