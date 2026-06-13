สลด น้องอัญญ่า สาวน้อยกตัญญู ตีกลองเปิดหมวก-ขายน้ำพริก ดูแลพ่อป่วย ผู้ติดตามกว่า 8 แสน ซ้อนท้ายรถจยย.แฟนหนุ่มไรเดอร์ ถูกรถโม่ปูนตามหลังชนท้ายก่อนเหยียบซ้ำ ดับ 1 เจ็บ 1

เมื่อเวลา 20.30 น. วันที่ 12 มิ.ย. 69 เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บางบัวทอง ได้รับแจ้งอุบัติเหตุรถโม่ปูนชนท้ายรถจยย. มีผู้บาดเจ็บ 1 ราย เสียชีวิต 1 ราย เหตุเกิดบริเวณทางเข้าซอยกรมที่ดิน (ฝั่งชัยพฤกษ์) ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี จึงพร้อมด้วยอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และแพทย์จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์รีบรุดตรวจสอบ
ภาพจากกล้องวงจรปิด (1) เวลา 20.32 น. จับภาพบนถนนชัยพฤกษ์ (มุ่งหน้าบางบัวทอง) ขณะรถโม่ปูนเปิดไฟเลี้ยว กำลังเลี้ยวเข้าซอยดังกล่าว มีรถจยย.ของไรเดอร์ ขับขี่มาด้วยกัน 2 คน อยู่บริเวณไหล่ทาง ก่อนจะแซงรถโม่ปูนและเลี้ยวเข้าซอยพร้อมกัน *** จังหวะชนท้ายกล้องวงจรปิดไม่สามารถจับภาพได้ ***
ภาพจากกล้องวงจรปิด (2-3) หน้าร้านชำในซอย เวลา 20.32 น. จับภาพขณะรถโม่ปูนเลี้ยวเข้าซอยดังกล่าว ซึ่งไม่สามารถจับภาพรถจยย.ของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตได้ ก่อนจะมาจอดรถและเปิดไฟฉุกเฉินตรงจุดเกิดเหตุ
ที่เกิดเหตุเป็นถนน 2 เลน ภายในซอย พบรถโม่ปูน ขนาด 10 ล้อ สีขาว หมายเลขทะเบียน 71-6113 ปทุมธานี ทราบชื่อคนขับคือนายสิทธิโชค จุไร อายุ 54 ปี ยืนรอให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ในที่เกิดเหตุ ถัดมาพบรถจยย. ยี่ห้อยามาฮ่า รุ่นเอ็นแม็กซ์ สีบรอนซ์เทา หมายเลขทะเบียน 1 ฆก 7172 กทม. ถูกชนท้ายและลากมาประมาณ 5 เมตร พบคนขับขี่คือ นายสิปปกร กล่ำจันทร์ อายุ 21 ปี ชาวจ.ปทุมธานี ได้รับบาดเจ็บที่ขา กู้ภัยจึงช่วยกันปฐมพยาบาลก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลบางบัวทอง ส่วนคนซ้อนท้าย ทราบชื่อคือ น.ส.อัจฉริยะ อุดมเดช หรือน้องอัญญ่า อายุ 19 ปี ชาวต.บางบัวทอง จ.นนทบุรี สาวน้อยกตัญญู อาชีพตีกลองเปิดหมวก-ขายน้ำพริก ดูแลพ่อป่วยติดเตียง ผู้ติดตามกว่า 8 แสน สวมเสื้อยืดสีเทา ใส่เสื้อแขนยาวสีเทาทับด้านนอก สวมกางเกงยีนส์ขายาว ใส่รองเท้าผ้าใบ ถูกรถโม่ปูนทับเสียชีวิต สภาพศพมีบาดแผลฉกรรจ์ที่ศีรษะ และรอยถลอกตามร่างกาย เบื้องต้นครอบครัวได้เดินทางมาที่เกิดเหตุ และอยู่ในอาการโศกเศร้าเสียใจ ไม่สะดวกให้สัมภาษณ์
จากการสอบถาม นายสิทธิโชค คนขับรถโม่ปูน กล่าวว่า ตนขับรถโม่ปูนกำลังจะกลับโรงปูนตรงแยกบางพลู พอเลี้ยวเข้าซอยได้ยินเสียงดังแต่คิดว่ารถมีปัญหา ก่อนจะได้ยินเสียงคนขับขี่รถจยย.ผู้ชายร้องเจ็บ จึงจอดรถลงมาดูพบมีผู้บาดเจ็บ 1 ราย เสียชีวิต 1 ราย ยืนยันว่าตนมองไม่เห็นรถจยย. เพราะรถเยอะและมันเป็นมุมอับ ซึ่วปกติใช้เส้นทางนี้ทุกวัน ตนไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ ยืนยันว่าตนไม่ได้เมา พร้อมตรวจแอลกอฮอลล์ ส่วนรถมีประกันแต่ไม่มีกล้องหน้ารถ
ด้าน น.ส.กัลยารัตน์ ประเสริฐสังข์ อายุ 44 ปี คนเห็นเหตุการณ์ กล่าวว่า ตนเลิกงานประมาณ 20.00 น. และขับขี่รถจยย.ตามหลังคันของน้องไรเดอร์มา ห่างกันซักระยะหนึ่ง ขณะกำลังเลี้ยวเข้าซอยซึ่งเป็นทางเข้าบ้านตน เห็นรถจยย.ไรเดอร์นำหน้า และรถโม่ปูนตามหลัง ซักพักตนเห็นรถโม่ปูนจอด รู้สึกใจไม่ดีเลยรีบจอดรถลงมาช่วย และสอบถามสาเหตุ ซึ่งทราบว่าน้องผู้ชายเป็นคนขับได้รับบาดเจ็บที่ขา ส่วนน้องผู้หญิงคนซ้อนท้ายเสียชีวิต ทั้งคู่กำลังจะเข้าบ้านไปส่งแฟนสาว ตนไม่เห็นขณะชน ซึ่งรถโม่ปูนขับปกติไม่ได้เร็ว และขณะนั้นมีรถหลายคันที่กำลังเข้าซอย พอเห็นเหตุการณ์ก็รู้สึกสงสารน้องมากๆ
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป