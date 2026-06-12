ตำรวจตามรวบหนุ่มใหญ่ลักถังแก๊ส หลังจากชาวบ้านพากันหนีไฟไหม้อู่ซ่อมรถกลางดึก

จากกรณี ที่มีเหตุเพลิงไหม้ อู่ซ่อมรถกลางดึก ภายในซอยรังสิต-นครนายก 41 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี คนในหอพัก และชาวบ้านที่ใกล้เหตุการณ์ ต่างพากันหนี เมื่อเวลาประมาณ 04.10น.ของวันที่ 10 มิถุนายน 2569 ที่ผ่านมาเวลาประมาณ 14.30 น.วันที่ 12 มิถุนายน จากการเปิดเผยของ พ.ต.อ.อดิเรก โปธิปัน ผกก.สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ นำโดย พ.ต.ท.วิชยะ พันธุ์งาม สว.สส.ฯ ,พ.ต.ท.ศรีชลธ์ จุลศรี สส.ฯ, ร.ต.ท.สายชล มุกสิก รอง สว.สส.และกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน ได้ร่วมกันจับกุมตัว นายสุรัด ประจับดัง อายุ 44 ปี ที่อยู่ซอยรังสิต-นครนายก 37 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ได้ที่หน้าร้านคาร์มคร์ ที่ปากซอยรังสิต-นครนายก 31 พร้อมด้วยของกลาง ๑.รถจักรยานอนด์ ยี่ห้อ YAMAHIA รุ่น FINO สีเทา ทะเบียน ๕ขย ๗๕๓๗ กทม. ๒.ถังแก๊ส LPG สีเขียว ขนาดน้ำหนัก 4 กก. โดยกล่าวหาว่า “ลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหนะ”
พฤติการณ์ในการจับและควบคุมบุคคลดังกล่าว ตามประจำวัน ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2569 เวลาประมาณ 09.17 น. ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวน สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ ได้รับแจ้ง นายสุคนธ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 42 ปี ชาวจังหวัด บุรีรัมย์ ได้เดินมาพบพนักงานสอบสวน ที่ สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ แจ้งว่าเมื่อคืนวันที่ 10 มิ.ย.2569 เวลาประมาณ 05.00 น. ผู้แจ้งได้ทราบว่า ถังแก๊ส ปตท. สีเขียว ที่วางไว้ด้านท้ายรถกระบะ ทะเบียน กย 3311 นนทบุรี ได้หายไป ซึ่งก่อนเกิดเหตุเวลาประมาณ 14.00น. ผู้แจ้งได้ยกถังแก๊สดังกล่าวไว้หลังรถฯ ซึ่งจอดอยู่หน้าปากชอยรังสิต-นครนายก 41 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี หลังจากมีเหตเพลิงไหม้อู่ซ่อมรถ จึงได้นำรถออกมาจอดด้านนอก(ริมถนน)รังสิต-นครนายก) ภายหลังเพลิงสงบลง จึงได้มานำรถ เพื่อที่จะเข้าไปภายในบ้าน และพบว่า “ถังแก๊ส ปตท. สีเขียว ที่วางไว้ด้านท้ายรถกระบะ” ได้หายไป จึงได้ไปตรวจสอบวงจรปิด และพบว่า ชายคนดังกล่าว ป็นผู้ ขับรถ จยย.ไปที่ท้ายรถกระบะฯ จากนั้น และยกถังแก็สไป จึงได้เดินทางมาแจ้งความกับทาง ร.ต.ท. นันทชาติ เชียงสกุล ร้อยเวรสอบสวน สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ช่วยติดตามตัวคนร้าย เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
โดยทางฝ่ายสืบสวน ได้ตรวจสอบวงจรปิด บริเวณที่เกิดเหตุ และเส้นทางการหลบหนีของผู้ก่อเหตุ และสืบสวนติดตามอย่างต่อเนื่อง จนทราบว่า ผู้ก่อเหตุ คือ นายสุรัด ประจันตัง อายุ 44 ปี ที่ขับรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ YAN ทะเบียน 5ขย-7917 กทม. คันที่ไปก่อเหตุลักทรัพย์ ถังแก๊ส LPG สีเขียว ขนาดน้ำหนัก ๔ กก. ที่หน้าปากชอยรังสิต-นตรนายก 41 ในตำบลประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี และได้ใช้รถจักรยายนต์คันดังกล่าว บรรทุกถังแก๊ส LPG ไป โดยรถคันดังกล่าว เข้าซอยรังสิต-นครนายก 37 ทางตำรวจชุดสืบสวนจึงได้เดินทางไปตรวจสอบที่ ร้านล้างรถคาร์แคร์ พบชายลักษณะรูปพรรณ พร้อมด้วยรถจักรยานยนต์ คันดังกล่าว ตรงตามกล้องวงจรปิด เจ้าหน้าที่ตำรวจ จึงได้แสดงตัวเป็นเจ้าพนักงานจับกุม นายสุวัดฯ และได้ให้รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา และเป็นผู้ที่อยู่ในกล้องวงจรปิดจริง
ทางเจ้าหนี่จึงได้นำตัวมาทำการสอบสวน และทำประวัติ โดยกล่าวหาว่า “ลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหนะ” ก่อนนำตัวส่งให้ พนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไป