“มทร.อีสาน” จับมือสถาบันอาหาร พัฒนา Soldier Food รองรับภารกิจทหารและภัยพิบัติ เผย เป็นอาหารพลังงานสูงเก็บได้นาน 2 ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันอาหาร เดินหน้าพัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรมอาหารเพื่อภารกิจเฉพาะ โดยมุ่งยกระดับการผลิต “อาหารทหาร” (Soldier Food) และอาหารสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินตามมาตรฐานสากล เสริมขีดความสามารถด้านความมั่นคงทางอาหารและการสนับสนุนภารกิจของกำลังพลในทุกสภาพแวดล้อม
ที่อาคารศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย สถาบันอาหาร กรุงเทพมหานคร รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และนางสาวไปยดา หาญชัยสุขสกุล ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาองค์ความรู้ การวิจัย และนวัตกรรมอาหาร โดยมีคณะผู้บริหารและนักวิจัยจากทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน
ความร่วมมือดังกล่าวมุ่งเชื่อมโยงองค์ความรู้ เทคโนโลยี และศักยภาพด้านการวิจัย เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าสูง อาหารแห่งอนาคต (Future Food) และอาหารเพื่อภารกิจเฉพาะสำหรับกำลังพลทางทหาร โดยให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพการสนับสนุนด้านส่งกำลังบำรุง ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อความพร้อมรบและความมั่นคงของประเทศ
ทั้งนี้ ทั้งสองหน่วยงานมีแผนพัฒนาอาหารสำหรับกำลังพลและผู้ประสบภัยในสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน ให้พลังงานสูง อิ่มนาน น้ำหนักเบา สะดวกต่อการลำเลียงและการบริโภค รวมถึงสามารถเก็บรักษาได้นานถึง 2 ปี ภายใต้มาตรฐาน NATO เพื่อรองรับภารกิจทางทหารในพื้นที่ห่างไกล พื้นที่ทุรกันดาร พื้นที่ภัยพิบัติ และสถานการณ์ที่มีข้อจำกัดด้านทรัพยากร
ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงมองว่า การพัฒนาอาหารเพื่อภารกิจเฉพาะดังกล่าวจะช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติการของกำลังพลทางทหาร ลดภาระด้านการขนส่งเสบียง และเสริมศักยภาพการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่วิกฤต อันเป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบความมั่นคงและการจัดการภัยพิบัติสมัยใหม่
นอกจากนี้ ความร่วมมือยังครอบคลุมการพัฒนาบุคลากร การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การใช้ประโยชน์จากโรงงานต้นแบบและห้องปฏิบัติการ ตลอดจนการส่งเสริมผู้ประกอบการ Startup และ SMEs เพื่อผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และยกระดับอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่การผลิตอาหารเพื่อภารกิจเฉพาะ (Mission-Oriented Food) ที่สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิจัยและนวัตกรรมอาหารของประเทศ พร้อมต่อยอดสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคความมั่นคงทางทหาร และภารกิจด้านมนุษยธรรม อันจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยและสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารในระยะยาว