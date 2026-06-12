หลาน"สมศักดิ์ เทพสุทิน" ร้อง"บิ๊กเต่า" ถูกเพื่อนสนิทลวงกู้เงินสูญนับ 100 ล้าน -รีดดอกเบี้ยโหด

เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด! หลาน "สมศักดิ์ เทพสุทิน" ร้อง"บิ๊กเต่า" ถูกเพื่อนสนิทลวงกู้เงินขยายธุรกิจสมุนไพร สูญนับ 100 ล้าน แฉยับรีดดอกเบี้ยโหดเกิน 20% ต่อปี
วันนี้ (12 มิ.ย.) ที่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) เมื่อเวลา 14.30 น. ดร.ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ อดีต เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) พา นายมหาคุณ เทพสุทิน อายุ 43 ปี นักธุรกิจเจ้าของบริษัท ตำรับไทย สมุนไพร จำกัด หลานชายนายสมศักดิ์ เทพสุทิน อดีต รัฐมนตรีหลายกระทรวง เข้าพบ พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก.เพื่อร้องขอความเป็นธรรมและให้ตรวจสอบกรณีถูกเพื่อนสนิทหลอกลวงกู้ยืมเงิน จนได้รับความเสียหายนับร้อยล้านบาท
ดร.ธนกฤต กล่าวว่า ผู้เสียหายได้กู้ยืมเงินจากนักธุรกิจรายหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนสนิทกันมาตั้งแต่ปี 2561 เพื่อใช้ขยายกิจการ โดยมีการทำสัญญาและออกเช็คค้ำประกันทุกครั้ง และตลอดระยะเวลาประมาณ 5 ปี มีการทำธุรกรรมรวมตามสัญญาเกือบ 200 ล้านบาท แต่เมื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินกลับพบว่าได้รับเงินจริงไม่ถึง 100 ล้านบาท ขณะที่ยอดหนี้ตามสัญญาและเช็คยังคงถูกคิดเต็มจำนวน
ดร.ธนกฤต กล่าวต่อว่า จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินหลายรายการ โดยสัญญาระบุวงเงินกว่า 128 ล้านบาท แต่มีเงินโอนเข้าจริงเพียงประมาณ 37 ล้านบาทเท่านั้น นอกจากนี้ยังพบว่ามีการคิดดอกเบี้ยในอัตราสูงกว่าที่กฎหมายกำหนดคือเกินร้อยละ 20 ต่อปี ซึ่งอาจเข้าข่ายความผิดฐานเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา รวมถึงอาจเกี่ยวข้องกับความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินเชื่อหรือปล่อยเงินกู้โดยไม่ได้รับอนุญาต
ด้าน นายมหาคุณ เปิดเผยว่า รู้จักกับคู่กรณีผ่านเพื่อนสนิทและมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมานานกว่า 10 ปี จึงให้ความไว้วางใจในการทำธุรกรรม โดยทุกครั้งที่กู้ยืมจะมีการทำสัญญาและออกเช็คค้ำประกันตามจำนวนเงินในสัญญา แต่ภายหลังพบว่าเงินที่ได้รับจริงต่ำกว่าวงเงินที่ระบุไว้เป็นจำนวนมาก เช่น กู้ 10 ล้านบาท แต่ได้รับเงินจริงเพียงประมาณ 7 ล้านบาท ขณะที่ต้องรับภาระหนี้และดอกเบี้ยตามวงเงินเต็มจำนวน
"ช่วงแรกไม่ได้สังเกตความผิดปกติ เนื่องจากเชื่อใจคู่กรณีซึ่งเป็นเพื่อนสนิท กระทั่งภายหลังเกิดปัญหาสภาพคล่องและถูกฟ้องร้องเรียกชำระหนี้ตามเช็ค จึงเริ่มตรวจสอบเอกสารและเส้นทางการเงินก่อนพบความผิดปกติหลายประการ จึงตัดสินใจเข้าร้องเรียน พล.ต.ต.จรูญเกียรติ เพื่อให้ตรวจสอบพฤติการณ์ทั้งหมด และดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายต่อไป" นายมหาคุณ กล่าว
เบื้องต้นทาง พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ได้รับเรื่องไว้ ก่อนประสานให้ผู้เสียหายเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับพนักงานสอบสวน กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ต่อไป