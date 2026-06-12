ตร.ปทุมบุกบ่อน ไฮโล-กำถั่ว รวบเซี่ยนพนัน 40 ราย ก่อนให้ประกันตัว รายละ 5 พันบาท

บุกรวบผีพนัน 40 คน คาวงกำถั่ว ไฮโล เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ให้กลุ่มนักพนันประกันตัวทั้งหมด36คน ในวงเงินคนละ 5,000 บาททั้งหมด
เมื่อเวลา 02.30 น. วันที่ 11 มิถุนายน 2569 พ.ต.อ.อดิเรก โปธิปัน ผกก.สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ พร้อมด้วย พ.ต.ท.ณัฎฐวรรษ ฐากูรไชยกรณ์ รอง ผกก.ป.สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์, พ.ต.ท.พิรัชย์ สัจจา รอง ผกก.สส.สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์, พ.ต.ท.วิชยะ พันธุ์งาม สว.สส.สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ และ พ.ต.ท.ศรีชลธ์ จุลศรี สว.สส.สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจและเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ บุกเข้าจับกุมนักพนันชาย-หญิงรวม 36 คน ภายในบ้านพักแห่งหนึ่ง ซอยรังสิต-นครนายก 2 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายสถาพร แสงภู่ อายุ 47 ปี รับเป็นเจ้ามือ พร้อมกันนี้ เจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดของกลางจำนวน 12 รายการ ประกอบด้วย 1. ตะกร้า 8 ใบ 2. ถ้วยพร้อมฝาครอบ 1 ชุด 3. กระดุม (ใช้แทนเงินสด) 40 ชิ้น 4. ลูกเต๋า 24 ลูก 5. นาฬิกาจับเวลา 1 อัน 6. ไม้เขี่ย 21 อัน 7. สมุดจด 1 เล่ม 8. เก้าอี้พลาสติก 17 ตัว 9. แผ่นทายแต้ม 1 แผ่น 10. ผ้าปูรองเล่น 1 ผืน 11. เครื่องตรวจโลหะ 1 อัน 12. ปากกาเมจิก 2 ด้าม และกระดาษจดแต้ม 36 แผ่น
พ.ต.อ.อดิเรก โปธิปัน ผกก.สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ เปิดเผยว่า การจับกุมครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของ พล.ต.ต.พีรพล โชติกเสถียร ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี ที่สั่งการให้กวดขันจับกุมอบายมุขทุกประเภทและปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่อย่างเข้มงวด โดยเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้รับแจ้งจากสายลับว่า มีการลักลอบเล่นการพนัน (ไฮโล) และมีนักพนันรวมตัวกันเป็นจำนวนมากภายในบ้านหลังดังกล่าว จึงได้วางแผนนำกำลังเข้าปิดล้อมเมื่อ เจ้าหน้าที่เดินทางไปถึง กลุ่มนักพนันที่กำลังเล่นการพนันอยู่ภายในห้องขนาดใหญ่ต่างตกใจและพากันวิ่งหลบหนี แต่เนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้กระจายกำลังปิดล้อมพื้นที่ไว้ทั้งหมดแล้ว จึงสามารถควบคุมตัวนักพนันรวมถึงเจ้ามือไว้ได้ทั้งหมด
เบื้องต้นได้ควบคุมตัวนักพนันทั้งหมดมาสอบสวนที่ สภ. ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ พร้อมทั้งตั้งข้อกล่าวหา ร่วมกันลักลอบเล่นการพนัน (กำถั่วและลูกเต๋าไฮโล) พนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต พร้อมทั้งดำเนินคดีกับเจ้ามือตามพระราชบัญญัติการพนัน พศ. 2478 มาตรา 12 ผู้ใดจัดให้มีการเล่นพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปีหรือปรับไม่เกิน 2000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ