โฆษก ตร.แสดงสปิริต พบจยย.ถูกเฉี่ยวชน รีบลงช่วยผู้บาดเจ็บทันที

โฆษก ตร. พบอุบัติเหตุรถยนต์ชนรถจยย.ระหว่างเดินทางกลับจากภารกิจจับต่างด้าวเถื่อน สั่งหยุดรถทันที พร้อมลงไปช่วยเหลือ ดูแลผู้บาดเจ็บด้วยตนเอง ก่อนประสานเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือตามขั้นตอน
วันนี้ (12 มิ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจาก พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เสร็จสิ้นภารกิจเดินทางไปติดตามการปฏิบัติการระดมกำลังจับกุมต่างด้าวผิดกฎหมาย ที่ตลาดสี่มุมเมือง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
พบอุบัติเหตุรถยนต์ชนจักรยานยนต์ ทำให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บ จึงรีบสั่งหยุดรถทันทีและลงไปช่วยเหลือดูแลด้วยตนเอง