หญิงสาวนิรนามถูกฆ่าหั่นศพ ยัดกล่องพลาสติกทิ้งไว้ในห้องพักกลางกรุง

ตำรวจ สน.ดินแดงได้รับแจ้งมีกลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงในห้องพัก ย่านราชปรารภ 14 เข้าตรวจสอบพบร่างหญิงสาวถูกฆ่าหั่นศพ ยัดกล่องพลาสติก ส่วนหัวและอวัยวะสำคัญหายไป
วันนี้ (12 มิ.ย.) เมื่อเวลา 03.30 น.ที่ผ่านมา ร.ต.ต.พิสิชฐ์ หล้าอินเชื้อ รอง สว.(สอบสวน ) สน.ดินแดง ได้รับแจ้งเหตุพบวัตถุต้องสงสัยและกลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงภายในห้องพักแห่งหนึ่งย่านราชปรารภ 14 จึงประสานกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนและอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุทันที
เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปภายในห้องดังกล่าว พบกล่องพลาสติกใบหนึ่งวางทิ้งไว้ และเมื่อตรวจสอบภายในพบชิ้นส่วนร่างกายของหญิงสาวรายหนึ่งที่ถูกคนร้ายลงมือฆ่าหั่นแยกอวัยวะบรรจุไว้ภายใน เพื่อหวังอำพรางปิดบังคดี
จากการตรวจสอบเบื้องต้นอย่างละเอียดภายในห้องพัก เจ้าหน้าที่ยังไม่พบส่วนศีรษะและอวัยวะสำคัญบางส่วนของเหยื่อ ซึ่งคาดว่าคนร้ายอาจแยกนำไปทิ้งทำลายไว้ในจุดอื่น เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจึงได้เข้าตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อเก็บรวบรวมลายนิ้วมือแฝง ดีเอ็นเอ และหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ทุกชิ้น
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่เพื่อสอบถามเพื่อนบ้านในละแวกที่เกิดเหตุและผู้พักอาศัยในตึกเดียวกัน เพื่อหาเบาะแสความผิดปกติหรือบุคคลต้องสงสัยที่เข้าออกห้องพักในช่วงเวลาเกิดเหตุ รวมถึงเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดในบริเวณใกล้เคียงเพื่อหาเส้นทางการหลบหนีของคนร้าย
โดยในขณะนี้ร่างของผู้เสียชีวิตถูกส่งไปยังสถาบันนิติเวช โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญดำเนินการชันสูตรอย่างละเอียดอีกครั้ง