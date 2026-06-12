กวาดล้างแรงงานเถื่อนกลางตลาดสี่มุมเมือง จับ 23 ต่างด้าว ยึด จยย.ไร้ทะเบียน 15 คัน

ตำรวจเปิดปฏิบัติการบุกตลาดสี่มุมเมือง รวบต่างด้าวผิดกฎหมาย 23 ราย ยึดรถจักรยานยนต์เถื่อน 15 คัน หลังชาวบ้านร้องเรียนหนัก เตรียมขยายผลเอาผิดนายจ้าง พร้อมเร่งผลักดันผู้กระทำผิดออกนอกประเทศ
วันนี้ (12 มิ.ย.) เวลา 09.30 น. พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เดินทางมาติดตามการปฏิบัติการระดมกำลังจับกุมต่างด้าวผิดกฎหมาย ณ ตลาดสี่มุมเมือง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี หลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผ่านสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1599 ว่ามีต่างด้าวเข้ามาทำงานโดยผิดกฎหมายจำนวนมาก จึงได้สั่งการให้ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 1 และ สภ.คูคต จ.ปทุมธานี นำกำลังเข้าตรวจสอบโดยด่วน
ช่วงเช้าวันนี้ พ.ต.อ.จรูญโรจน์ สุขไทย ผกก.ปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 1 และ พ.ต.อ.กานตภณ วรรณา ผกก.สภ.คูคต ระดมกำลังปฏิบัติการตรวจสอบตลาดสี่มุมเมือง จากการตรวจสอบสามารถจับกุมต่างด้าว 23 ราย เป็นสัญชาติเมียนมา กัมพูชา และลาว เป็นบุคคลต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต, ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน หรือทำงานนอกเหนือจากสิทธิ์ที่จะทำได้ พร้อมตรวจยึดรถจักรยานยนต์ผิดกฎหมาย ไม่มีเอกสารและแผ่นป้ายทะเบียน จำนวน 15 คัน ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมรถจักรยานยนต์ทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย และเตรียมประสานงานกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อผลักดันออกนอกราชอาณาจักรต่อไป และจะได้ขยายผลเอาผิดกับนายจ้างที่จ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายอีกด้วย
พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวว่า ปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) และ พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร. ที่ได้กำชับมาตรการป้องกันและปราบปรามต่างด้าวกระทำผิดกฎหมายในประเทศไทยอย่างเข้มงวดทุกพื้นที่ โดยมุ่งเน้นการตรวจสอบกลุ่มบุคคลต่างชาติที่มีพฤติการณ์น่าสงสัย การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การแย่งอาชีพคนไทย รวมถึงการใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติ
นอกจากนี้ พล.ต.ท.ไตรรงค์ ยังได้พบปะกับผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดสี่มุมเมือง เพื่อพูดคุยสอบถามและประชาสัมพันธ์เน้นย้ำในเรื่องการจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย พร้อมขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการ ในการร่วมกันเป็นหูเป็นตาและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากพบเห็นบุคคลต่างด้าวที่มีพฤติการณ์น่าสงสัย หรือคาดว่าอาจจะกระทำความผิดกฎหมาย รวมถึงการลักลอบเข้าเมือง สามารถแจ้งเบาะแสมายังสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หมายเลข 191 หรือ 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายทันที
วันนี้ (12 มิ.ย.) เวลา 09.30 น. พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เดินทางมาติดตามการปฏิบัติการระดมกำลังจับกุมต่างด้าวผิดกฎหมาย ณ ตลาดสี่มุมเมือง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี หลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผ่านสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1599 ว่ามีต่างด้าวเข้ามาทำงานโดยผิดกฎหมายจำนวนมาก จึงได้สั่งการให้ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 1 และ สภ.คูคต จ.ปทุมธานี นำกำลังเข้าตรวจสอบโดยด่วน
ช่วงเช้าวันนี้ พ.ต.อ.จรูญโรจน์ สุขไทย ผกก.ปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 1 และ พ.ต.อ.กานตภณ วรรณา ผกก.สภ.คูคต ระดมกำลังปฏิบัติการตรวจสอบตลาดสี่มุมเมือง จากการตรวจสอบสามารถจับกุมต่างด้าว 23 ราย เป็นสัญชาติเมียนมา กัมพูชา และลาว เป็นบุคคลต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต, ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน หรือทำงานนอกเหนือจากสิทธิ์ที่จะทำได้ พร้อมตรวจยึดรถจักรยานยนต์ผิดกฎหมาย ไม่มีเอกสารและแผ่นป้ายทะเบียน จำนวน 15 คัน ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมรถจักรยานยนต์ทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย และเตรียมประสานงานกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อผลักดันออกนอกราชอาณาจักรต่อไป และจะได้ขยายผลเอาผิดกับนายจ้างที่จ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายอีกด้วย
พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวว่า ปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) และ พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร. ที่ได้กำชับมาตรการป้องกันและปราบปรามต่างด้าวกระทำผิดกฎหมายในประเทศไทยอย่างเข้มงวดทุกพื้นที่ โดยมุ่งเน้นการตรวจสอบกลุ่มบุคคลต่างชาติที่มีพฤติการณ์น่าสงสัย การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การแย่งอาชีพคนไทย รวมถึงการใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติ
นอกจากนี้ พล.ต.ท.ไตรรงค์ ยังได้พบปะกับผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดสี่มุมเมือง เพื่อพูดคุยสอบถามและประชาสัมพันธ์เน้นย้ำในเรื่องการจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย พร้อมขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการ ในการร่วมกันเป็นหูเป็นตาและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากพบเห็นบุคคลต่างด้าวที่มีพฤติการณ์น่าสงสัย หรือคาดว่าอาจจะกระทำความผิดกฎหมาย รวมถึงการลักลอบเข้าเมือง สามารถแจ้งเบาะแสมายังสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หมายเลข 191 หรือ 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายทันที