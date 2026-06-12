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กวาดล้างแรงงานเถื่อนกลางตลาดสี่มุมเมือง จับ 23 ต่างด้าว ยึด จยย.ไร้ทะเบียน 15 คัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม



ตำรวจเปิดปฏิบัติการบุกตลาดสี่มุมเมือง รวบต่างด้าวผิดกฎหมาย 23 ราย ยึดรถจักรยานยนต์เถื่อน 15 คัน หลังชาวบ้านร้องเรียนหนัก เตรียมขยายผลเอาผิดนายจ้าง พร้อมเร่งผลักดันผู้กระทำผิดออกนอกประเทศ

วันนี้ (12 มิ.ย.) เวลา 09.30 น. พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เดินทางมาติดตามการปฏิบัติการระดมกำลังจับกุมต่างด้าวผิดกฎหมาย ณ ตลาดสี่มุมเมือง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี หลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผ่านสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1599 ว่ามีต่างด้าวเข้ามาทำงานโดยผิดกฎหมายจำนวนมาก จึงได้สั่งการให้ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 1 และ สภ.คูคต จ.ปทุมธานี นำกำลังเข้าตรวจสอบโดยด่วน


ช่วงเช้าวันนี้ พ.ต.อ.จรูญโรจน์ สุขไทย ผกก.ปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 1 และ พ.ต.อ.กานตภณ วรรณา ผกก.สภ.คูคต ระดมกำลังปฏิบัติการตรวจสอบตลาดสี่มุมเมือง จากการตรวจสอบสามารถจับกุมต่างด้าว 23 ราย เป็นสัญชาติเมียนมา กัมพูชา และลาว เป็นบุคคลต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต, ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน หรือทำงานนอกเหนือจากสิทธิ์ที่จะทำได้ พร้อมตรวจยึดรถจักรยานยนต์ผิดกฎหมาย ไม่มีเอกสารและแผ่นป้ายทะเบียน จำนวน 15 คัน ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมรถจักรยานยนต์ทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย และเตรียมประสานงานกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อผลักดันออกนอกราชอาณาจักรต่อไป และจะได้ขยายผลเอาผิดกับนายจ้างที่จ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายอีกด้วย

พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวว่า ปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) และ พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร. ที่ได้กำชับมาตรการป้องกันและปราบปรามต่างด้าวกระทำผิดกฎหมายในประเทศไทยอย่างเข้มงวดทุกพื้นที่ โดยมุ่งเน้นการตรวจสอบกลุ่มบุคคลต่างชาติที่มีพฤติการณ์น่าสงสัย การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การแย่งอาชีพคนไทย รวมถึงการใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติ


นอกจากนี้ พล.ต.ท.ไตรรงค์ ยังได้พบปะกับผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดสี่มุมเมือง เพื่อพูดคุยสอบถามและประชาสัมพันธ์เน้นย้ำในเรื่องการจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย พร้อมขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการ ในการร่วมกันเป็นหูเป็นตาและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากพบเห็นบุคคลต่างด้าวที่มีพฤติการณ์น่าสงสัย หรือคาดว่าอาจจะกระทำความผิดกฎหมาย รวมถึงการลักลอบเข้าเมือง สามารถแจ้งเบาะแสมายังสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หมายเลข 191 หรือ 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายทันที

วันนี้ (12 มิ.ย.) เวลา 09.30 น. พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เดินทางมาติดตามการปฏิบัติการระดมกำลังจับกุมต่างด้าวผิดกฎหมาย ณ ตลาดสี่มุมเมือง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี หลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผ่านสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1599 ว่ามีต่างด้าวเข้ามาทำงานโดยผิดกฎหมายจำนวนมาก จึงได้สั่งการให้ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 1 และ สภ.คูคต จ.ปทุมธานี นำกำลังเข้าตรวจสอบโดยด่วน

ช่วงเช้าวันนี้ พ.ต.อ.จรูญโรจน์ สุขไทย ผกก.ปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 1 และ พ.ต.อ.กานตภณ วรรณา ผกก.สภ.คูคต ระดมกำลังปฏิบัติการตรวจสอบตลาดสี่มุมเมือง จากการตรวจสอบสามารถจับกุมต่างด้าว 23 ราย เป็นสัญชาติเมียนมา กัมพูชา และลาว เป็นบุคคลต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต, ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน หรือทำงานนอกเหนือจากสิทธิ์ที่จะทำได้ พร้อมตรวจยึดรถจักรยานยนต์ผิดกฎหมาย ไม่มีเอกสารและแผ่นป้ายทะเบียน จำนวน 15 คัน ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมรถจักรยานยนต์ทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย และเตรียมประสานงานกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อผลักดันออกนอกราชอาณาจักรต่อไป และจะได้ขยายผลเอาผิดกับนายจ้างที่จ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายอีกด้วย


พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวว่า ปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) และ พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร. ที่ได้กำชับมาตรการป้องกันและปราบปรามต่างด้าวกระทำผิดกฎหมายในประเทศไทยอย่างเข้มงวดทุกพื้นที่ โดยมุ่งเน้นการตรวจสอบกลุ่มบุคคลต่างชาติที่มีพฤติการณ์น่าสงสัย การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การแย่งอาชีพคนไทย รวมถึงการใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติ

นอกจากนี้ พล.ต.ท.ไตรรงค์ ยังได้พบปะกับผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดสี่มุมเมือง เพื่อพูดคุยสอบถามและประชาสัมพันธ์เน้นย้ำในเรื่องการจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย พร้อมขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการ ในการร่วมกันเป็นหูเป็นตาและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากพบเห็นบุคคลต่างด้าวที่มีพฤติการณ์น่าสงสัย หรือคาดว่าอาจจะกระทำความผิดกฎหมาย รวมถึงการลักลอบเข้าเมือง สามารถแจ้งเบาะแสมายังสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หมายเลข 191 หรือ 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายทันที
กวาดล้างแรงงานเถื่อนกลางตลาดสี่มุมเมือง จับ 23 ต่างด้าว ยึด จยย.ไร้ทะเบียน 15 คัน
กวาดล้างแรงงานเถื่อนกลางตลาดสี่มุมเมือง จับ 23 ต่างด้าว ยึด จยย.ไร้ทะเบียน 15 คัน
กวาดล้างแรงงานเถื่อนกลางตลาดสี่มุมเมือง จับ 23 ต่างด้าว ยึด จยย.ไร้ทะเบียน 15 คัน
กวาดล้างแรงงานเถื่อนกลางตลาดสี่มุมเมือง จับ 23 ต่างด้าว ยึด จยย.ไร้ทะเบียน 15 คัน