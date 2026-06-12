บิ๊กแจ๊สมอบเงินบูรณะปฏิสังขรณ์อุโบสถวัดซอยสามัคคีเกือบ8ล้านเพื่อให้พระสงฆ์ใช้ปฏิบัติธรรม

วันที่ 11 มิถุนายน 2569 ที่หน้าอุโบสถวัดซอยสามัคคี(ธรรมมสุขใจ) ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้เดินทางมามอบเงินอุดหนุนงบประมาณ 7,690,000 บาทพร้อมด้วย นายเตชิต มั่นหรั่ง ส.อบจ. เขต 1 ลำลูกกา ดร.ธีราทัต ส่องแสง นายกเทศมนตรีเมืองลำสามแก้ว โดยมีพระครูพิศาลธรรมานุวัตร,ดร. เจ้าอาวาสวัดซอยสามัคคี (ธรรมสุขใจ) ให้การต้อนรับและรับมอบเงินอุดหนุนงบประมาณดังกล่าวซ่างมีคณะอุบาสก อุบาสิกา และประชาชนในชุมชนร่วมป็นสักขีพยาน
วัดซอยสามัคคี(ธรรมสุขใจ) ได้เริ่มวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอุโบสถหลังดังกล่าวเมื่อปี 2528เป็นอุโบสถรูปแบบ 2 ชั้นและในการก่อสร้างนั้นทางช่างได้หยุดการก่อสร้างไปเป็นปีและได้มาก่อสร้างใหม่อีกในเวลาต่อมาซึ่งก็ทำทำหยุดหยุดมาหลายปี แต่ก็ไม่สามารถใช้ประโยชน์ของอุโบสถหลังนี้ได้อย่างสมบูรณ์ พื้นชั้นล่างมีการทรุดตัว
พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ. กล่าวว่า วัดถือเป็นสิ่งที่รวบรวมจิตใจของชาวพุทธและเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ และฆราวาส รวมทั้งยังเป็นเป็นสำนักปฏิบัติธรรมลำดับที่ 8 ของจังหวัดปทุมธานี และลำดับที่ 248 ของประเทศตามมติที่ประชุมมหาเถรสมาคม การจัด เงินอุดหนุนงบประมาณ 7,690,000 บาท ซึ่งก็เป็นไปตามระเบียบของ อบจ. ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้สืบทอดต่อไปยังลูกหลานของพวกเราในอนาคต โดยเงินจำนวนดังกล่าวเป็นเงินภาษีจากพ่อแม่พี่น้องชาวปทุมธานี
พระครูพิศาลธรรมานุวัตร,ดร. เจ้าอาวาสวัดซอยสามัคคี (ธรรมสุขใจ)เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมลำดับที่ 8 ของจังหวัดปทุมธานี เจ้าคณะตำบลคูคต เปิดเผยว่า อุโบสถหลังนี้สร้างมาเป็นเวลานานแล้วแต่ก็ไม่ได้ใช้งานได้เต็มที่ เนื่องจากมีปัญหาหลายอย่าง พื้นชั้นล่างมีการทรุดตัวไม่เกี่ยวกับโครงสร้างของฐานรากซึ่งมีความแข็งแรงอยู่แล้ว จึงต้องมีการซ่อมแซมโดยทางวัดได้รับงบประมาณอุดหนุนจาก อบจ. 7 ล้านกว่าบาท ในการซ่อมแซมพื้นชั้นล่าง ส่วนชั้นบนไม่ได้ใช้เลย ต้องใช้งบประมาณในการซ่อมแซมอีกประมาณ 3 ล้านกว่าบาท จึงจะสมบูรณ์ทั้งหมด