หนุ่มใจบุญเครียด วอนช่วยแมวกว่า120 ชีวิตหลังเจ้าของบ้านขายที่ สั่งย้ายสิ้นเดือน

หนุ่มวัย 41 ปี ผู้ทุ่มเทดูแลแมวจรกว่า 120 ชีวิตที่เก็บมาจากการถูกทอดทิ้ง วอนหน่วยงานและผู้มีจิตศรัทธาเข้าช่วยเหลือ หลังเจ้าของบ้านเช่าขายบ้านได้และแจ้งให้ย้ายออกภายในสิ้นเดือนนี้ ขณะที่บ้านเช่าแห่งใหม่เป็นเพียงพื้นที่ว่าง ต้องสร้างที่พักให้แมวเอง แต่ขาดทุนทรัพย์ดำเนินการ
วันนี้( 12 มิ.ย.) ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจาก นายพูลลาภ ยินดีทีป อายุ 41 ปี ชาว ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ซึ่งอาศัยอยู่ในบ้านเช่าพร้อมแมวกว่า 120 ตัว โดยแมวทั้งหมดเป็นแมวที่เก็บมาจากการถูกทอดทิ้งและรับมาดูแลต่อจากผู้ที่ไม่สามารถเลี้ยงได้
นายพูลลาภ เปิดเผยว่า เดิมเลี้ยงแมวเพียงไม่กี่ตัว ก่อนจะพบเห็นแมวถูกนำไปปล่อยตามสถานที่ต่าง ๆ รวมถึงมีผู้ประกาศหาคนรับเลี้ยงต่อ จึงตัดสินใจรับมาดูแลด้วยความสงสาร เกรงว่าจะถูกทำร้ายหรือถูกนำไปเป็นอาหารสัตว์ นอกจากนี้ยังมีเพื่อนในเครือข่ายอาสาสมัครและมูลนิธิที่พบแมวจรแล้วประสานส่งต่อมาให้เลี้ยง ทำให้จำนวนแมวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันมีมากกว่า 120 ชีวิต
เจ้าตัวระบุว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมาได้จัดแบ่งพื้นที่ภายในบ้านเป็นสัดส่วนสำหรับแมวแต่ละกลุ่ม พร้อมดูแลทำความสะอาดทุกวัน เพื่อให้แมวทุกตัวมีคุณภาพชีวิตที่ดี อย่างไรก็ตาม ระยะหลังรายได้จากธุรกิจซื้อขายรถยนต์ลดลง ประกอบกับได้รับแจ้งจากเจ้าของบ้านเช่าว่าได้ขายบ้านออกไปแล้ว และขอให้ย้ายออกภายในสิ้นเดือนนี้ ส่งผลให้เกิดความเครียดอย่างหนักเนื่องจากไม่รู้จะนำแมวจำนวนมากไปอยู่ที่ใด
แม้จะสามารถหาสถานที่เช่าแห่งใหม่ได้แล้ว แต่เป็นเพียงพื้นที่เปล่าที่ต้องก่อสร้างโรงเรือนหรือที่พักสำหรับแมวเองทั้งหมด ซึ่งเกินกำลังด้านการเงินในขณะนี้ จึงขอวิงวอนผู้มีจิตเมตตา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน หรือผู้รักสัตว์ เข้ามาช่วยเหลือในการสร้างที่พักสำหรับแมวกว่า 120 ชีวิต หรือหากผู้ใดมีความพร้อมและต้องการรับแมวไปอุปการะ ก็ยินดีให้รับไปดูแล โดยขอให้เลี้ยงในระบบปิดและดูแลอย่างเหมาะสม อย่าปล่อยให้หากินเอง เพื่อความปลอดภัยของแมวทุกตัวที่เขาเฝ้าดูแลมาอย่างยาวนาน