ช่างวัย 58 ปี รับจ้างซ่อมหลังคาโกดัง สูง 5 เมตร ก้าวพลาดตกลงมาเสียชีวิตคาที่

เมื่อเวลา 12.30 น. วันที่ 12 มิ.ย. 69 เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.รัตนาธิเบศร์ ได้รับแจ้งเหตุชายตกจากที่สูง เสียชีวิต 1 ราย เหตุเกิดบริเวณโกดังแห่งหนึ่ง ภายใน ซ.สามัคคี 47 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี จึงพร้อมด้วยอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู และแพทย์จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์รีบรุดตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุเป็นโกดังขนาดใหญ่ (อยู่ระหว่างซ่อมแซม) เนื้อที่ 200 ตรว. พบผู้เสียชีวิต ทราบชื่อคือ นายคำวง พาขุ่ย อายุ 58 ปี ชาวจ.ขอนแก่น อาชีพช่างรับจ้างทั่วไป สวมเสื้อเชิ้ตลายสก็อตสีน้ำเงิน ใส่กางเกงขายาว สวมผ้าคุมศีรษะ เจ้าหน้าที่กู้ชีพช่วยกันทำ CPR แต่ไม่เป็นผล เสียชีวิตในเวลาต่อมา คาดว่าสาเหตุมาจากการถูกกระแทกอย่างรุนแรงเนื่องจากตกลงมาจากหลังคา ความสูงประมาณ 5.2 เมตร
จากการสอบถามนายวัชรินทร์ ใจใหญ่ อายุ 32 ปี อาชีพช่างรับจ้างทั่วไป กล่าวว่า เหตุเกิดประมาณช่วง 11 โมง ผู้เสียชีวิตเดินขึ้นไปด้านบนหลังคา ระหว่างที่กำลังจะก้าวขาดันพลาดไปเหยียบตรงแผ่นกระเบื้องที่ไม่มีเหล็ก จากนั้นผู้เสียชีวิตก็ตกลงมาทั้งคนทั้งกระเบื้อง ซึ่งขณะนั้นตนกำลังยึดน็อตอยู่ โดยได้รับการว่าจ้างมาทำหลังคาด้วยกัน ซึ่งผู้เสียชีวิตประกอบอาชีพรับเหมาก่อสร้างมานานแล้ว ปกติตนไม่ได้ทำงานอยู่ด้วย ครั้งนี้เพิ่งจะมาช่วยงาน
นายอดิสร พาขุ่ย อายุ 15 ปี ลูกชายผู้เสียชีวิต กล่าวว่า ตนอยู่คนละบ้านกับพ่อ และคุยกันล่าสุดเมื่อ 2 วันที่แล้ว ซึ่งก่อนเกิดเหตุตนไม่ได้มีลางสังหรณ์อะไร ซึ่งพ่อตนประกอบอาชีพช่างรับจ้างทั่วไปมานานแล้ว และอยู่ห้องเช่าใกล้ๆที่เกิดเหตุ ซึ่งแยกกับแม่ตนมาตั้งนานแล้ว ตนรู้สึกเสียใจและทำใจไม่ได้ ถึงแม้พ่อจะไม่ได้เลี้ยงตนมา ไม่คิดว่าจะมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป