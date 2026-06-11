บุกรวบเอเย่นต์ยานรก ยึดไอซ์ 66 กก. เตรียมกระจายต่อผู้ค้ารายย่อย

ตำรวจสืบ บก.น.8 บุกจับหนุ่มวัย 44 ปี เอเย่นต์ยาเสพติด ยึดไอซ์ 66 กก. เตรียมกระจายยาให้ผู้ค้ารายย่อยในสมุทรปราการ
วันนี้ (11 มิ.ย.) พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร./ผอ.ศอ.ปส.ตร. พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รอง ผบช.น. และ พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ บัณฑิตย์ ผบก.น.8 สั่งการ พ.ต.อ.โชติช่วง รัศมี ผกก.สส.บก.น.8 นำกำลังเจ้าหน้าที่ กก.สส.บก.น.8 ร่วมกันเข้าจับกุมตัวนายวราศักดิ์ อายุ 44 ปี พร้อมด้วยของกลาง ไอซ์ จำนวน 44 ถุง น้ำหนักประมาณ 44 กิโลกรัม ไอซ์ ซุกซ่อนภายในท่อนเหล็ก น้ำหนักประมาณ 24 กิโลกรัม อาวุธปืน กึ่งอัตโนมัติ จำนวน 1 กระบอก เครื่องกระสุน ขนาด 9 มม. จำนวน 15 นัด แท่งเหล็ก จำนวน 100 ชิ้น อุปกรณ์บรรจุยาเสพติด จำนวน 1 ชุด เงินสด จำนวน 100,000 บาท, นาฬิกา ยี่ห้อ Gucci จำนวน 1 เรือน รถยนต์ที่ใช้ซุกซ่อนยาเสพติด จำนวน 1 คัน และ โทรศัพท์มือถือ จำนวน 2 เครื่อง รวมไอซ์ น้ำหนักประมาณ 66 กิโลกรัม โดยจับกุมได้ที่บริเวณภายซอยราษฎร์บูรณะ 37 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร ต่อเนื่องบริเวณริมถนนกลางซอยในตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ และภายในซอยประชาสามัคคี ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
การจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน ได้รับแจ้งจากสายลับว่า เครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ จะมีการใช้รถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า สีดำ ซุกซ่อนยาเสพติด และจะนำมาจอดไว้บริเวณริมถนน กลางซอยพระราชวิริยาภรณ์ 16 ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อทยอย กระจายยาเสพติดให้กับผู้ค้ารายย่อย
กระทั่ง เวลาประมาณ 15.00 น. เจ้าหน้าที่พบนายวราศักดิ์ ผู้ต้องหา ปรากฎตัวอยู่บริเวณภายในซอยราษฎร์บูรณะ 37 จึงขอทำการตรวจค้น ปรากฎว่าพบอาวุธปืน กึ่งอัตโนมัติ จำนวน 1 กระบอก พร้อมเครื่องกระสุนปืน จำนวน 15 นัด และ กุญแจรถยนต์ จำนวน 1 ดอก ก่อนนำตัวนายวราศักดิ์ ไปทำการตรวจค้นรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า สีดำ ซึ่งจอดอยู่บริเวณริมถนนกลางซอยพระราชวิริยาภรณ์ 16 ผลการตรวจค้นพบ ยาไอซ์ จำนวน 38 ถุง ซุกซ่อนอยู่บริเวณกระโปรงหลังรถยนต์
ต่อมา จากการสอบสวน นายวราศักดิ์ ถึงยาเสพติด เพิ่มเติมโดยให้การยอมรับว่า ยังมียาเสพติดซุกซ่อนไว้ภายในซอยประชาสามัคคี ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ อีกจำนวนมาก จึงได้นำตัวพาไปทำการตรวจค้น ผลการตรวจค้นพบยาไอซ์ อีกจำนวนหนึ่ง เครื่องบดยาไอซ์ แท่งเหล็ก และอุปกรณ์บรรจุยาเสพติด เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหาว่า จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1 (ไอซ์หรือเมทแอมเฟตามีน) โดยมีไว้เพื่อจำหน่าย อันเป็นการกระทำเพื่อการค้า เป็นการก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน เป็นการทำให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไป มีอาวุธปืน ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและมีเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาติ จึงนำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน ปช.ปส.ดำเนินคดี
เบื้องต้นอยู่ระหว่างทำการสืบสวนขยายผลเพื่อดำเนินคดีกับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดดังกล่าว ในข้อหา สมคบฯ ฟอกเงิน และประสานกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อดำเนินการตามมาตรการตรวจยึดทรัพย์ และดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป