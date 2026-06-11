ลากคอทาสน้ำท่อมหื่น! ร่วมกันมอมสาว 18 บังคับอมนกเขา-พยายามรุมโทรม

ตำรวจกองปราบปรามตามรวบโจ๋ทาสน้ำท่อมหื่น ร่วมกับพวกมอมสาว 18 ก่อนใช้กำลังบังคับอมนกเขา-พยายามรุมโทรม
วันนี้ (11 มิ.ย.) พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป.สั่งการ พ.ต.อ.ธนวัฒน์ หิ้นยกฮิ่น ผกก.5 บก.ป.และ พ.ต.ท.นพพิณฑ์แก้วอินไชย สว.กก.5 บก.ป. นำกำลังจับกุม นายศุภราช หรือ คิว (สงวนนามสกุล) อายุ 19 ปี ตามหมายจับศาลอาญามีนบุรี ที่ จ847/2569 ลงวันที่ 5 มิ.ย.69 ข้อหา “ร่วมกันข่มขืนกระทำชำเรา อันมีลักษณะโทรมหญิง” ได้บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อ ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
ทั้งนี้เมื่อเดือน ก.พ.ที่ผ่านมา น.ส.เอ (นามสมมติ) อายุ 18 ปี ผู้เสียหาย ได้ไปนั่งดื่มกินอยู่ที่ร้านขายน้ำกระท่อมแห่งหนึ่ง บริเวณปากทางออกหมู่บ้านพูนสินธานี 2 ถนนร่มเกล้า 26 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กทม.พร้อมกับน้องสาว ซึ่งมีกลุ่ม นายคิว, นายแมน และนายป๋อ นั่งอยู่ด้วย กระทั่งช่วงเวลาตี 2 น้องสาวของผู้เสียหายขอตัวกลับบ้านไปก่อน ปล่อยให้ผู้เสียหายอยู่กับกลุ่มชายดังกล่าวเพียงลำพัง
ต่อมาเวลาประมาณตี 5 ทุกคนในกลุ่มก็มีอาการมึนเมาจนแทบจะคุมตัวเองไม่ได้ นายแมนก็ได้บังคับพาตัว น.ส.เอ เข้าไปยังหลังร้าน พร้อมข่มขู่ให้อมอวัยวะเพศให้ ซึ่งตัวผู้เสียหายกลัวว่าจะเกิดอันตราย เลยต้องยอมทำตาม แต่ก็ยังถูกนายแมนพยายามจะข่มขืนด้วย แต่ตัวผู้เสียหายขัดขืนไม่ยินยอม
จากนั้น นายคิวและป๋อก็ติดตามเข้ามาขอมีส่วนร่วม ส่วนนายแมนก็รีบออกไปดูต้นทางให้ จากนั้นนายคิวและนายป๋อก็ตรงเข้าไปล็อคแขนทั้งสองข้างของผู้เสียหาย พร้อมเข้าลวนลามและพยายามข่มขืนด้วย แต่ก็ไม่สำเร็จ เพราะ น.ส.เอ ขัดขืนและร้องไห้ขอความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา จนกระทั่งเมื่อเริ่มมีลูกค้าเข้ามาขอซื้อสินค้าในร้าน ผู้ต้องหาทั้งสามก็เลยทำอะไรต่อไม่ได้ ประกอบกับเหยื่อร้องไห้อ้อนวอนขอร้องตลอดเวลา จนทำให้ต้องพาตัวกลับไปส่งที่บ้านพัก
หลังเกิดเหตุผู้เสียหายรีบนำเรื่องที่เกิดขึ้นไปเล่าให้แม่ฟัง และรีบพาเข้าแจ้งความเจ้าหน้าที่ตำรวจ จนศาลออกหมายจับผู้ต้องหาทั้ง 3 ไว้ กระทั่งสืบทราบว่า นายศุภราช หลบหนีมากบดานในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ จึงนำกำลังจับกุมได้ดังกล่าว
สอบสวน ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธ จึงนำตัวส่ง สน.ร่มเกล้า ดำเนินคดี และติดตามจับกุมผู้ต้องหาหาที่เหลืออีก 2 รายต่อไป