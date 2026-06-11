ป.รวบ 2 เซียนลอบวางไก่ชนค่ายดังเมืองคอนติดเดิมพัน 1 ล้าน หวังเล่นฝ่ายตรงข้าม

ตำรวจกองปราบบุกรวบ 2 เซียนปากพนัง ลอบวางยาถ่ายไก่ชนค่ายดังเมืองคอนติดเดิมพัน 1 ล้านบาท หวังเล่นพนันไก่ฝ่ายตรงข้าม
วันนี้ (11 มิ.ย. ) พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป.สั่งการ พ.ต.อ.ธนวัฒน์ หิ้นยกฮิ่น ผกก.5 บก.ป.พ.ต.ท.ธีระพงษ์ คงเขียว สว.กก.5 บก.ป. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สภ.เกาะทวด อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช นำกำลังจับกุม นายนิคม หรือคม อายุ 63 ปี และ นายเอกชัย หรือหนึ่ง อายุ 38 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดปากพนัง ที่ 90 และ 91/2569 ลงวันที่ 9 มิ.ย. 69 ข้อหา “ร่วมกันบุกรุกเคหสถานในเวลากลางคืน ,ทำให้เสียทรัพย์ และกระทำการอันเป็นการทารุณกรรมสัตว์” ได้ที่บ้านพักในพื้นที่ ต.เกาะทวด อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช พร้อมของกลาง รถกระบะ โตโยต้า สีเทา จำนวน 1 คัน และโทรศัพท์มือถือ จำนวน 2 เครื่อง
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 21 พ.ค.ที่ผ่านมา ผู้เสียหายซึ่งเป็นเจ้าของไก่ชนค่าย ส.ศิริมาศ ซึ่งเป็นค่ายชื่อดังในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เข้าแจ้งความพนักงานสอบสวน สภ.เกาะทวด ว่ามีคนร้ายลักลอบเข้าไปภายในคอกไก่ช่วงเวลากลางคืน และนำสารบางอย่างป้อนให้แก่ไก่ชนตัวสำคัญซึ่งกำลังจะนำไปแข่งขันในวันเดียวกัน โดยมีเงินเดิมพันสูงถึง 1 ล้านบาท
จากพฤติการณ์ดังกล่าวเชื่อว่า คนร้ายได้วางแผนล่วงหน้า ลักลอบบุกรุกเข้าไปในกลางดึก ก่อนนำสารต้องสงสัยป้อนให้ไก่ชนตัวสำคัญที่มีเดิมพันสูง เพื่อหวังให้เสียเปรียบในการแข่งขัน อันเป็นพฤติการณ์ที่แสดงถึงความอุกอาจ ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย และสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินรวมถึงความเดือดร้อนแก่ประชาชน
ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.5 บก.ป. ร่วมกับชุดสืบสวน สภ.เกาะทวด ได้เร่งสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน ทั้งการตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางเข้า - ออกพื้นที่เกิดเหตุ ตรวจสอบข้อมูลรถยนต์ที่ใช้ก่อเหตุ รวมถึงการพิสูจน์ทราบตัวบุคคลที่เกี่ยวข้อง จนสามารถรวบรวมพยานหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงผู้ต้องหาทั้ง 2 ราย ได้อย่างชัดเจน จึงได้รวบรวมหลักฐานขอศาลออกหมายจับผู้ต้องหาทั้ง 2 รายไว้ กระทั่งเข้าจับกุมได้ดังกล่าว
สอบสวนผู้ต้องหาทั้ง 2 ราย ให้การรับสารภาพว่า ก่อนหน้านี้ทราบว่าไก่ชนของค่าย ส.ศิริมาศ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ใกล้บ้าน ได้ติดแข่งขันที่สนามกีฬาชนไก่ทุ่งสง ในวันที่ 21 พ.ค.2569 จึงได้ร่วมกันวางแผนเพื่อไปวางยาไก่ชนตัวดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ไก่ชนเสียเปรียบในการแข่งขัน และจะได้ไปเล่นเดิมพันไก่อีกฝั่ง
โดย นายเอกชัย รับว่า วันเกิดเหตุ ได้ขับรถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้า รุ่นไฮลักซ์ สีเทา มารับนายนิคม ที่บ้านพัก แล้วพาเดินทางไปยังค่ายไก่ชน ส.ศิริมาศ เมื่อถึงบริเวณใกล้ค่ายไก่ ตนได้จอดรถห่างจากค่ายไก่ประมาณ 50 เมตร เพื่อให้นายนิคม ลงจากรถและเดินเข้าไปภายในค่ายไก่ เปิดสุ่มไก่ประมาณ 2 สุ่ม จนพบไก่ชนตัวเป้าหมาย จากนั้น นายนิคม ได้นำยาที่เตรียมมา จำนวน 2 เม็ด ประกอบด้วย ยาถ่ายพยาธิ 1 เม็ด และยาแก้ภูมิแพ้ 1 เม็ด กรอกใส่ปากไก่ชน ก่อนเดินออกจากค่ายไก่ กระทั่งมาถูกจับกุมดังกล่าว จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เกาะทวด ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป