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วิชามารหรือสปายรับงาน? "พ่อเลี้ยงเจ" ทิ้งบอมบ์ จับตา "อาจารย์ทัน" โผล่ฟังคดี "ทราย สก็อต" ฉวยโอกาสแถลงข่าว แฉโทรรายงาน "น้าหนุ่ย"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม



วิชามารหรือสปายรับงาน? พ่อเลี้ยงเจ ทิ้งบอมบ์กลางโซเชียล จับตาพฤติกรรม "อาจารย์ทัน" โผล่ฟังคดี "ทราย สก็อต" แฉสายตรงรายงาน "น้าหนุ่ย" บังเอิญหรือตั้งใจใช้ช่องว่างกฎหมายหักคำสั่งศาล?! ฉวยโอกาสแถลงข่าว พร้อมเปิดเหตุผลแท้จริง ทำไมทรายถึงกล้าฉีก "สัญญาปิดปาก" ของตระกูลดัง



โดยเรื่องนี้ "พ่อเลี้ยงเจ" จากเพจจากเพจเฟซบุ๊ก "พ่อเลี้ยงเจจากดาวอังคาร" ระบุว่า มีประเด็นที่น่าคิดคือ "จุดยืนของทราย สปายรับงานมาหรือเปล่า?" คือ เรื่องที่จะต้องนำมาขยาย

หลังจากที่ทราย และคุณแม่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยในศาลไปเมื่อวานนี้ ซึ่งมีจุดยืนอยู่ 2 เรื่อง

เรื่องแรก คือ ทรายได้ออกมาฉีกตัวสัญญาเงินดำรงเกียรติ หรือ อีกชื่อนึง คือสัญญาปิดปาก
ที่ทางตระกูลภิรมย์ภักดี สายคุณจำนงค์ได้ให้เซ็นเอาไว้กับอีกเรื่อง คือ "เจ๊หัวล้าน" ที่เข้าไปฟังการพิจารณาคดีแล้วก็ออกมาแถลงข่าว หลังจากที่มีการไกล่เกลี่ยกันจบ โดยได้แถลงออกตัวทางฝั่งคุณแม่และทีมทนายความของคุณแม่ว่า คุณแม่อยากจะมาด้วยตัวเอง แต่ว่ามีปัญหาสุขภาพ


แต่จุดสำคุญคือพยายามเน้นว่าตามบันทึกของศาล ผู้เสนอไกล่เกลี่ยไม่ใช่ฝ่ายโจทก์ ซึ่งเป็นการออกมาพูดเอง นี่จึงเป็นจุดสำคัญเพราะในความเป็นจริงแล้ว ศาลไม่ให้เปิดเผยข้อมูลเรื่องอะไรเลย ไม่มีใครจะสามารถออกมาพูดอะไรเหล่านี้ได้

จึงตั้งคำถามว่า "เจ๊หัวล้าน" รับงานมาหารือเปล่า?

"ต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าในการไกล่เกลี่ยครั้งนี้ ศาลมีคำสั่งห้ามไม่ให้ทั้ง 2 ฝ่ายเปิดเผยข้อมูลเลย จู่ๆ มีใครก็ไม้รู้ออกมาพูด ก็ไม่ผิดเงื่อนไขของศาลสิ แล้วก็ออกมาพูดในฝั่งที่เป็นคุณกับใคร นี่คือช่องว่าง ซึ่งกล่าวอ้างว่าได้คุยกับทีมทนายความ โดยมีเคสตัวอย่างที่จะสามารถช่วยทีมทนายความได้ ทีมทนายความก็เลยให้เข้าไปอยู่ในห้องพิจารณาคดีด้วย เป็นคุณที่กำลังเข้าฟังคดี แล้วจู่ๆ มีคนมาเสนอแบบนี้ แล้วจะให้เข้าในห้องพิจารณาด้วยเหรอ ให้เข้าไปอยู่ในทีมเดี๋ยวนั้นเลยหรอ ไม่น่าจะใช่ล่ะมั้ง"

"แต่จุดที่ไม่มีคนรู้ แต่พ่อเลี้ยงเสือกรู้ คือ ว่าระหว่างพิจารณาคดีลุงล้านจะออกมาโทรศัพท์เป็นระยะๆ เหมือนกำลังรายงานใครผลให้ใคร แล้วรู้ไหมว่าเขาเรียกคนปลายสายว่าอะไร เขาเรียกว่า "น้าหนุ่ย" ครับ "มันเป็นอย่างนะ" ก็ไม่รู้ว่า "หนุ่ย" ไหน แต่ถ้าเป็นหนุ่ยที่มีความสัมพันธ์กับทราย แล้วละก็มาเป็นสปายให้กับฝั่งคุณแม่ตั้งนาน ก็น่าจะเป็น"น้าหนุ่ย"ของทรายนี่ล่ะมั้ง แต่ผมไม่ยืนยันนะครับว่าใช่หรือเปล่า


นอกจากนี้เมื่อเข้าไปดูพฤติกรรมการโพสต์คลิป ให้ความเห็นเรื่องทรายมาตลอด ก็ต้องบอกเลยครับว่าลุงหัวล้านนี้ค่อนข้างมีความเห็นไปทางฝั่งคุณแม่ตลอดเลย

เดี่ยวผมจะพาไปไขข้อสงสัยนะครับว่า ลุงโล้นนี้เป็นใครแล้วมีพฤติกรรมอันน่าสงสัยว่ารับงานอย่างไร

ชื่อจริงของเขาคือ ดร.ทันกวินท์ รัฐวัฒก์อังกูร หรือ ที่สื่อเรียกว่า อาจารย์ทัน เคยเป็นถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยเนชั่น หรือ โยนก แต่ก็ลาออกมานานเป็น 10 ปีแล้ว ทำธุรกิจส่วนตัว นักวิชาการอิสระ ทนายความ แล้วก็มีช่องยูทูปของตัวเอง มักจะนำเสนอและวิเคราะห์การเมืองและกฏหมาย


แล้วก็ยังเป็นนักร้องเรียนคนนึงด้วยเหมือนกันเพราะว่าเคยยื่นคำร้องยุบพรรคประชาชน และยื่นคำร้องถอนประกัน"ไอซ์-รักชนก" เพราะฉะนั้นในการเป็นนักร้องเรียน คุณคิดว่ามีการรับงานเยอะไปไหม

อะไรจะบังเอิญทุกองค์ประกอบเลย อันนี้เป็นวิชามารหรือเปล่า ใช้ช่องว่างทางกฎหมาย หาใครก็ได้ที่ไม่ใช่ในทีม

ผมกำลังจะบอกว่าถ้าทนายความฝั่งคุณแม่ทราย รับคุณเข้ามาในทีมทนายความ ตามที่คุณกล่าวอ้าง แล้วคุณมาแถลงเท่ากับทีมทนายความของคุณแม่ผิดคำสั่งศาลหรือเปล่า ศาลตามเอาผิดทีมทนายความของคุณแม่ได้เลยนะ ไม่อย่างนั้นทีมทนายความของคุณแม่ก็สามารถฟ้องคุณได้เหมือนกันนะ

เหุตการณ์ที่สอง เป็นเหตุการณ์ที่ทรายได้ออกมาฉีกสัญญาปิดปาก จากการวิเคราะห์ทรายน่าจะแสดงให้เห็นว่าจะเอาเงินมาฟาดเขานั้นไม่ได้ น่าตั้งข้อสังเกตุว่าถ้าตระกูลภิรมย์ภักดีให้เงินทรายมาก้อนโตแล้วมีข้อเสนอที่เย้ายวนทรายจะมีอะไรเสีย ในเมื่อเรื่องที่ทรายออกมาเปิดเผย สังคมก็รับรู้กันทั่วประเทศและทั่วโลกอยู่แล้ว ในเมื่อเรื่องที่เปิดมาเขาก็ได้รับผลกระทบหรือตายทางสังคมไปแล้ว แต่ทรายไม่ใช่อย่างนั้น

เท่าที่เคยคุยส่วนตัวกับเขามา เขาบอกว่าบทบาทของเขาต่อไปในอนาคต อยากจะเป็นวิทยากรให้ความรู้คน ช่วยเหลือเหยื่อที่ถูกล่วงละเมิดก็นี่ล่ะทรายจะโดนเงินปิดปากได้อย่างไรเพราะเขาได้ไปพูดให้กำลังใจเด็กที่ถูกล่วงละเมิด คนที่ถูกกลั่นแกล้ง และเคสนี้เขาก็ประสบมาด้วยตัวเอง เห็นหรือยังครับว่ามิชขั่นสำคัญกับเขาขนาดไหน ซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องชั่งน้ำหนักกันให้ดีดี

นอกจากนี้ก็มีเรื่องข่าวลือที่สหรัฐอเมริกาว่านักข่าวของสื่ออเมริกันส่งอีเมล์ไปถามอ้างกรณี คุณแม่ฟ้องลูกตัวเอง ก็มีข่าวลือว่าคุณแม่ตอบอีเมล์ว่าที่จริงน้าจะฟ้องเร็วกว่านี้ แต่ก็เป็นเพียงแค่ข่าวลือ ที่ไม่สามารถยืนยันข้อเท็จจริงได้
วิชามารหรือสปายรับงาน? "พ่อเลี้ยงเจ" ทิ้งบอมบ์ จับตา "อาจารย์ทัน" โผล่ฟังคดี "ทราย สก็อต" ฉวยโอกาสแถลงข่าว แฉโทรรายงาน "น้าหนุ่ย"
วิชามารหรือสปายรับงาน? "พ่อเลี้ยงเจ" ทิ้งบอมบ์ จับตา "อาจารย์ทัน" โผล่ฟังคดี "ทราย สก็อต" ฉวยโอกาสแถลงข่าว แฉโทรรายงาน "น้าหนุ่ย"
วิชามารหรือสปายรับงาน? "พ่อเลี้ยงเจ" ทิ้งบอมบ์ จับตา "อาจารย์ทัน" โผล่ฟังคดี "ทราย สก็อต" ฉวยโอกาสแถลงข่าว แฉโทรรายงาน "น้าหนุ่ย"
วิชามารหรือสปายรับงาน? "พ่อเลี้ยงเจ" ทิ้งบอมบ์ จับตา "อาจารย์ทัน" โผล่ฟังคดี "ทราย สก็อต" ฉวยโอกาสแถลงข่าว แฉโทรรายงาน "น้าหนุ่ย"