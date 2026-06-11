ดร.ทันกวินท์ แจงเป็นทีมทนายแม่ทราย สก็อต โซเชียลตั้งคำถามถึงสถานะจริง

ดร.ทันกวินท์ ประกาศตัวเป็นทีมทนายแม่ทราย สก็อต แต่ไร้การยืนยันจากฝ่ายโจทก์ จุดประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ ตั้งคำถามถึงสถานะที่แท้จริง รอคำตอบจากผู้เกี่ยวข้อง
กลายเป็นประเด็นที่ถูกจับตาในโลกออนไลน์อีกครั้ง หลัง ดร.ทันกวินท์ รัฐวัฒก์อังกูร ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ในรายการ "เที่ยงวันทันเหตุการณ์" โดยยืนยันว่า ตนเข้าไปในห้องพิจารณาคดีระหว่าง "ทราย สก็อต" กับมารดา ในฐานะทีมทนายฝ่ายโจทก์
ดร.ทันกวินท์ ระบุว่า ได้แจ้งความประสงค์กับทนายฝ่ายโจทก์ว่าต้องการเข้าไปรับฟังข้อมูลภายในห้องพิจารณา เพื่อช่วยถ่วงดุลข้อมูลข่าวสารที่อาจถูกนำเสนอจากเพียงฝ่ายเดียว พร้อมยืนยันว่าการเข้าไปในวันดังกล่าวเป็นการเข้าไปในฐานะทีมของฝ่ายโจทก์
อย่างไรก็ตาม คำชี้แจงดังกล่าวได้จุดกระแสคำถามในโลกออนไลน์ขึ้นมาอีกระลอก เนื่องจากก่อนหน้านี้ อ.คมสัน โพธิ์คง นักวิชาการด้านกฎหมาย เคยโพสต์ข้อความวิจารณ์บุคคลที่ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับคดีนี้ โดยระบุว่า
"คนหัวล้าน ทำตัวเหมือนเป็นทนาย มาโกหกแถลงข่าวต่อสื่อ โดยที่ไม่ได้เป็นทนาย มาแถลงเท็จว่า ทรายเป็นคนขอไกล่เกลี่ย ทั้ง ๆ ที่เป็นการไกล่เกลี่ยที่ศาลกำหนดตามกฎหมาย"
โพสต์ดังกล่าวสร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง เนื่องจากก่อนหน้านี้มีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะในลักษณะที่ทำให้หลายคนเข้าใจว่า ฝ่ายทรายเป็นผู้ร้องขอการไกล่เกลี่ยกับมารดา
แต่ต่อมามีการตั้งข้อสังเกตจากหลายฝ่ายว่า การไกล่เกลี่ยดังกล่าวเป็นกระบวนการที่ศาลกำหนดตามขั้นตอนของกฎหมาย มิใช่การร้องขอของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นกรณีพิเศษ จนนำไปสู่ข้อถกเถียงเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูลที่ถูกนำเสนอผ่านสื่อ
ขณะเดียวกัน อ.ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ก็เคยออกมาตั้งคำถามเกี่ยวกับสถานะของบุคคลที่ออกมาให้สัมภาษณ์ในคดีนี้เช่นกัน โดยมีข้อสงสัยว่าเป็นใคร และมีบทบาทใดในการออกมาให้ข้อมูลต่อสาธารณะเกี่ยวกับคดีที่กำลังอยู่ในความสนใจของสังคม
ล่าสุด การที่ ดร.ทันกวินท์ ออกมายืนยันด้วยตนเองว่าเข้าไปในฐานะทีมทนายฝ่ายโจทก์ ทำให้เกิดคำถามใหม่ตามมาทันทีว่า สถานะดังกล่าวได้รับการรับรองจากฝ่ายมารดาของทราย สก็อต หรือทีมกฎหมายของฝ่ายโจทก์อย่างเป็นทางการหรือไม่
จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีคำยืนยันหรือคำชี้แจงจากมารดาของทราย สก็อต หรือทีมทนายความฝ่ายโจทก์เกี่ยวกับบทบาทของ ดร.ทันกวินท์ ตามที่เจ้าตัวกล่าวอ้าง ทำให้ประเด็นดังกล่าวยังคงถูกติดตามและวิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่องในโลกออนไลน์
คำถามสำคัญที่สังคมกำลังรอคำตอบในเวลานี้คือ หาก ดร.ทันกวินท์ เป็นทีมทนายฝ่ายโจทก์ตามที่ระบุจริง จะมีการยืนยันจากฝ่ายมารดาของทราย สก็อต หรือทีมกฎหมายของฝ่ายโจทก์อย่างเป็นทางการหรือไม่