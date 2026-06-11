"อังคณา นีละไพจิตร" เฮ! ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับขนะคดี IO โจมตีคุกคาม สั่ง กอ.รมน. ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 2.1 แสน

"อังคณา นีละไพจิตร" เฮ! ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับชนะคดี IO โจมตีคุกคาม พร้อมสั่ง กอ.รมน. ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 2.1 แสนบาท พร้อมลบข้อมูลละเมิดภายใน 7 วัน
วันนี้ (11 มิ.ย.) ศาลแพ่ง อ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีที่ นางอังคณา นีละไพจิตร โจทก์ที่ 1 และ น.ส.อัญชนา หีมมิหน๊ะ โจทก์ที่ 2 ยื่นฟ้อง สำนักนายกรัฐมนตรี จำเลยที่ 1 และกองทัพบก จำเลยที่ 2 เรื่องละเมิด ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
ตามฟ้องโจทก์สรุปว่าช่วงปี 2559 ถึงปี 2562 มีการนำเสนอข่าวและข้อความที่เกี่ยวข้องกับโจทก์ทั้งสองโดยไม่ถูกต้อง ฝ่าฝืนต่อความจริง บิดเบือน ใส่ร้ายป้ายสี ใส่ความด้วยข้อมูลเท็จ ทำให้โจทก์ทั้งสองเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง โดยโจทก์ขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันลบหรือนำข้อความและภาพถ่ายตามฟ้องออกจากระบบคอมพิวเตอร์ หรือออกจากเว็บไซต์ Pulony.blogspot.com ทั้งหมดภายใน 7 วันนับแต่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด ห้ามจำเลยทั้งสองหรือเจ้าหน้าที่ในสังกัดหรือตัวแทน ไม่ให้กระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนสิทธิเสรีภาพของโจทก์ทั้งสองในลักษณะตามฟ้องอีก ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันประกาศขอโทษโจทก์ทั้งสองในเว็บไซต์ของจำเลยที่ 1 เว็บไชต์ Pulony.blogspot.com และหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เดลินิวส์ มติชน เป็นเวลา 7 วันติดต่อกันด้วยค่าใช้จ่ายของจำเลยทั้งสอง ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดใช้เงินให้แก่โจทก์ที่ 1 จำนวน 3 ล้านบาท และให้แก่โจทก์ที่ 2 จำนวน 2 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงินดังกล่าวนับกัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ
ศาลชั้นตัน มีคำพิพากษายกฟ้อง
ต่อมาโจทก์ทั้งสอง ยื่นอุทธรณ์
ศาลอุทธรณ์ วินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ทั้งสองแล้วฟังขึ้นบางส่วน โดยเมื่อการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบโดยการเสนอบทความหรือข้อความเป็นที่เสียหายแก่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของโจทก์ทั้งสอง จึงเป็นการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่ ถือเป็นการกระทำละเมิดต่อโจทก์ทั้งสอง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) ซึ่งเป็นหน่วยงานของจำเลยที่ 1 ย่อมต้องรับผิด ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายนั้น ตามประมวลกฎทมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 423 วรรคหนึ่ง ด้งนั้น จำเลยที่ 1 ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดจึงต้องรับผิดในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ หน่วยงานของตนได้กระทำไปในการปฏิบัติหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 มาตรา 5
จึงพิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 ลบหรือนำข้อความและภาพถ่ายตามฟ้องอันเป็นการกระทำละเมิดต่อโจทก์ทั้งสองตามฟ้องออกจากเว็บไซต์ Pulony.blogspot.com ภายใน 7 วันนับแต่วันมีคำพิพากษาถึงที่สุด กับให้จำเลยที่ 1 ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ที่ 1 เป็นเงิน 120,000 บาท และชดใช้โจทก์ที่ 2 เป็นเงิน 90,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับถัดจากวันฟ้อง (ฟ้องวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563) ถึงวันที่ 10 เมษายน 2564 และอัตราร้อยละ 5 ต่อปี นับแต่วันที่ 11 เมษายน 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2564 ให้ปรับเปลี่ยนลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้ตามพระราชกฤษฎีกาซึ่งตราขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 7 ที่แก้ไขใหม่ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ 2 ต่อปี แต่ต้องไม่,เกินอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีตามที่โจทก์ทั้งสองขอ และให้จำเลยที่ 1 จ่ายค่าธรรมเนียมแทนโจทก์ทั้งสอง โดยกำหนดค่าทนายความให้โจทก์ทั้งสองคนละ 20,000 บาท เฉพาะคำขึ้นศาลให้ใช้ตามทุนทรัพย์ที่โจทก์แต่ละคนชนะคดี ส่วนจำเลยที่ 2 พิพากษาให้ยกฟ้อง นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น
โดยวันนี้ศาลแพ่งอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้คู่ความฟังแล้ว ออกคำบังคับให้จำเลยที่ 1 ปฏิบัติตามคำพิพากษาภายใน 30 วัน