จัดหางาน ร่วมกับ แรงงาน ตม., กอ.รมน.,ขกท.ศปก.ทภ.1 บุกรวบแรงงานจีน พม่าเถื่อน 122 คน

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 11 มิ.ย. บริเวณสถานที่ก่อสร้าง บริษัท damac digital ภายในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ตำบลคลอง 1 อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี นายณัฐพล จิตรีโภชน์ จัดหางานจังหวัดปทุมธานี
พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ ศรีสุธรรม นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วย พ.อ. กิตติศักดิ์ วัฒนเดชรอง.ผอ.รมน.ปทุมธานี กองทะเบียนส่วนกลางจัดหางาน หน่วยข่าวกรองทางทหาร ศูนย์ปฎิบัติการกองทัพภาคที่ 1(ขกท.ศปก.ทภ.1) อำนวยการโดย พ.อ. เชาว์วัฒน์ คุ้มรอด ผบ.ขกท.ศปก.ทภ.1 ได้ร่วมกันบุกเข้าตรวจค้นและจับกุม แรงงานเถื่อน โดยแยกเป็น แรงงานคนจีน จำนวน 86 คน หญิง 1 แรงงานพม่า 34 คน และ แรงงาน ชาวกัมพูชา 2 คน ซึ่งเป็นคนงานของ บริษัท CESE2 (China Electronics System Engineering No. 2 Construction Co., Ltd.) เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างและวิศวกรรมระดับนานาชาติในเครือรัฐวิสาหกิจ
สืบเนื่องจากจัดหางานจังหวัดปทุมธานีได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ว่ามีแรงงานชาวจีนเข้ามาทำงานอยู่ภายในบริเวณดังกล่าวจำนวนมาก โดยทางจัดหางานจึงได้ประสานไปยัง หน่วยข่าวกรอง และ กอ.รมน. จึงเดินทางไปตรวจสอบพบว่ามีชาวจีนตามที่ได้รับร้องเรียนไว้ก่อนจะได้มีการประสานงานหลายหน่วยงานพร้อมกับปฏิบัติการเข้าจับกุมในครั้งนี้
โดยจากการเข้าตรวจค้น พบว่าสถานที่ก่อสร้างดังกล่าวมีเนื้อที่ 5 ไร่ โดยที่มีการก่อสร้างอาคาร 20 ชั้น เมื่อกลุ่มแรงงานเห็นเจ้าที่ต่างพากันวิ่งหนี โดยเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมแรงงานมาได้ทั้งหมด 146 คน จากการคัดกรองพบว่ามีแรงงานที่ไม่มีใบอนุญาตจำนวน 122 คน ส่วนที่เหลือเป็นแรงงานที่เข้ามาอย่างถูกต้อง 24 คน ก่อนได้ทำประวัติ ก่อนที่จะปล่อยตัวกลับไป ส่วนที่เหลืออีก 122 คน ทางเจ้าที่ได้ทำประวัติและดำเนินคดี หลบหนีเข้าเมือง, ทำงานผิดประเภท, ทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาติ หลังจากการทำประวัติเสร็จจะได้ นำตัวส่ง สถานกักตัวคนต่างด้าว สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (กรุงเทพฯ) เพื่อเตรียมพลักดันออกนอก ราชอาณาจักรต่อไป