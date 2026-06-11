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จัดหางาน ร่วมกับ แรงงาน ตม., กอ.รมน.,ขกท.ศปก.ทภ.1 บุกรวบแรงงานจีน พม่าเถื่อน 122 คน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม



เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 11 มิ.ย. บริเวณสถานที่ก่อสร้าง บริษัท damac digital ภายในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ตำบลคลอง 1 อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี นายณัฐพล จิตรีโภชน์ จัดหางานจังหวัดปทุมธานี 

พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ ศรีสุธรรม นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วย พ.อ. กิตติศักดิ์ วัฒนเดชรอง.ผอ.รมน.ปทุมธานี กองทะเบียนส่วนกลางจัดหางาน หน่วยข่าวกรองทางทหาร ศูนย์ปฎิบัติการกองทัพภาคที่ 1(ขกท.ศปก.ทภ.1) อำนวยการโดย พ.อ. เชาว์วัฒน์ คุ้มรอด ผบ.ขกท.ศปก.ทภ.1 ได้ร่วมกันบุกเข้าตรวจค้นและจับกุม แรงงานเถื่อน โดยแยกเป็น แรงงานคนจีน จำนวน 86 คน หญิง 1 แรงงานพม่า 34 คน และ แรงงาน ชาวกัมพูชา 2 คน ซึ่งเป็นคนงานของ บริษัท CESE2 (China Electronics System Engineering No. 2 Construction Co., Ltd.) เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างและวิศวกรรมระดับนานาชาติในเครือรัฐวิสาหกิจ

สืบเนื่องจากจัดหางานจังหวัดปทุมธานีได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ว่ามีแรงงานชาวจีนเข้ามาทำงานอยู่ภายในบริเวณดังกล่าวจำนวนมาก โดยทางจัดหางานจึงได้ประสานไปยัง หน่วยข่าวกรอง และ กอ.รมน. จึงเดินทางไปตรวจสอบพบว่ามีชาวจีนตามที่ได้รับร้องเรียนไว้ก่อนจะได้มีการประสานงานหลายหน่วยงานพร้อมกับปฏิบัติการเข้าจับกุมในครั้งนี้

โดยจากการเข้าตรวจค้น พบว่าสถานที่ก่อสร้างดังกล่าวมีเนื้อที่ 5 ไร่ โดยที่มีการก่อสร้างอาคาร 20 ชั้น เมื่อกลุ่มแรงงานเห็นเจ้าที่ต่างพากันวิ่งหนี โดยเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมแรงงานมาได้ทั้งหมด 146 คน จากการคัดกรองพบว่ามีแรงงานที่ไม่มีใบอนุญาตจำนวน 122 คน ส่วนที่เหลือเป็นแรงงานที่เข้ามาอย่างถูกต้อง 24 คน ก่อนได้ทำประวัติ ก่อนที่จะปล่อยตัวกลับไป ส่วนที่เหลืออีก 122 คน ทางเจ้าที่ได้ทำประวัติและดำเนินคดี หลบหนีเข้าเมือง, ทำงานผิดประเภท, ทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาติ หลังจากการทำประวัติเสร็จจะได้ นำตัวส่ง สถานกักตัวคนต่างด้าว สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (กรุงเทพฯ) เพื่อเตรียมพลักดันออกนอก ราชอาณาจักรต่อไป







จัดหางาน ร่วมกับ แรงงาน ตม., กอ.รมน.,ขกท.ศปก.ทภ.1 บุกรวบแรงงานจีน พม่าเถื่อน 122 คน
จัดหางาน ร่วมกับ แรงงาน ตม., กอ.รมน.,ขกท.ศปก.ทภ.1 บุกรวบแรงงานจีน พม่าเถื่อน 122 คน
จัดหางาน ร่วมกับ แรงงาน ตม., กอ.รมน.,ขกท.ศปก.ทภ.1 บุกรวบแรงงานจีน พม่าเถื่อน 122 คน
จัดหางาน ร่วมกับ แรงงาน ตม., กอ.รมน.,ขกท.ศปก.ทภ.1 บุกรวบแรงงานจีน พม่าเถื่อน 122 คน
จัดหางาน ร่วมกับ แรงงาน ตม., กอ.รมน.,ขกท.ศปก.ทภ.1 บุกรวบแรงงานจีน พม่าเถื่อน 122 คน
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