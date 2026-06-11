ปิดฉากประชุม FBINAA 2026 ไทยโชว์บทบาทผู้นำปราบอาชญากรรมไซเบอร์โลก

ปิดฉากประชุม FBINAA Asia Pacific Chapter Retraining Conference 2026 หลังผู้แทนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย 26 ประเทศทั่วโลก ร่วมถกแนวทางรับมืออาชญากรรมข้ามชาติยุคดิจิทัล โดยเฉพาะแก๊งคอลเซ็นเตอร์ สแกมเมอร์ออนไลน์ ภัยไซเบอร์ และการใช้ AI-Deepfake ก่ออาชญากรรม ขณะที่ไทยได้รับการยอมรับในฐานะกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมออนไลน์ในภูมิภาค
วันนี้ (11 มิ.ย.) พล.ต.ท.อาชยน ไกรทอง ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ในฐานะหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์การประชุม The 26th FBI National Academy Associates (FBINAA) Asia Pacific Chapter Retraining Conference เปิดเผยว่า การประชุม FBINAA ครั้งนี้ ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ภายใต้หัวข้อ “United in Action: Combating Transnational Organized Crime in the Digital Age” หรือ “รวมพลังปฏิบัติการ : ต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติในยุคดิจิทัล” โดยมีผู้แทนระดับผู้บริหารจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกว่า 150 คน จาก 26 ประเทศทั่วโลก เข้าร่วมประชุมระหว่างวันที่ 7–10 มิถุนายน 2569 ณ โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ลุมพินี กรุงเทพมหานคร ได้เสร็จสิ้นลงเป็นที่เรียบร้อย
ในพิธีปิดการประชุมเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2569 มี พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ ประธานสมาคมศิษย์เก่าสถาบันเอฟบีไอ (FBI National Academy Associates) ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ประจำปี 2026 เป็นประธาน พร้อมด้วย พล.ต.ท.อนุชา รมยะนันทน์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นายวิลเลียม เจ. คาร์โบน นายกสมาคมนักเรียนเก่า FBI National Academy Associates นายแอนดรูว์ เบลีย์ รองผู้อำนวยการร่วม สำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐฯ (FBI) นายฌอน เค. โอนีลล์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศต่าง ๆ ร่วมในพิธี
การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแนวโน้มอาชญากรรมสำคัญในภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะปัญหาสแกมเซ็นเตอร์และการฉ้อโกงออนไลน์ ซึ่งเป็นภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วโลก รวมถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์ การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อก่ออาชญากรรม การปลอมแปลงภาพและเสียง (Deepfake) และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการกระทำความผิด
ผู้เข้าร่วมประชุมได้หารือถึงแนวทางการวางแผนปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนปฏิบัติการปราบปรามเครือข่ายสแกมเซ็นเตอร์บริเวณชายแดนไทย และนำไปสู่การตรวจยึดอุปกรณ์ที่ใช้ในการกระทำความผิดได้เป็นจำนวนมาก รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อขยายผลไปสู่ผู้บงการและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ การประชุมยังเป็นโอกาสสำคัญในการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือและความไว้วางใจระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติจากหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งจะช่วยให้การประสานงาน การแลกเปลี่ยนข้อมูล และการติดตามผู้กระทำผิดข้ามชาติเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต
ทั้งนี้ ทุกประเทศต่างให้ความสำคัญกับปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการฉ้อโกงออนไลน์ในฐานะภัยคุกคามสำคัญของภูมิภาค ซึ่งไม่เพียงสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจแก่ประชาชนจำนวนมาก แต่ยังเชื่อมโยงกับปัญหาการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานในเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติอีกด้วย ขณะเดียวกัน ที่ประชุมยังได้แลกเปลี่ยนแนวทางรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ อาทิ การใช้ AI สร้าง Deepfake การโจมตีทางไซเบอร์ และการใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อสนับสนุนการกระทำความผิด ซึ่งเป็นความท้าทายที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลกต้องเร่งพัฒนาขีดความสามารถในการรับมือร่วมกัน
พล.ต.ท.อาชยน กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ และภาคเอกชน โดยเฉพาะการสนับสนุนด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและการตรวจสอบหลักฐานจากบริษัทเทคโนโลยีระดับโลก เช่น Meta ทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในประเทศสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์และสแกมเซ็นเตอร์ในระดับภูมิภาค
พล.ต.ท.อาชยน กล่าวย้ำว่า ทุกประเทศต่างตระหนักตรงกันว่า อาชญากรรมสแกมเมอร์เป็นอาชญากรรมข้ามชาติที่ไม่มีพรมแดน ดังนั้น ความร่วมมือระหว่างประเทศ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และการประสานการปฏิบัติอย่างใกล้ชิด จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่สุดในการรับมือและแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน
การประชุมครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่า ไม่มีหน่วยงานใดหรือประเทศใดจะสามารถรับมือกับอาชญากรรมข้ามชาติในยุคดิจิทัลได้โดยลำพัง เนื่องจากภัยคุกคามในปัจจุบันมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้น การตอบสนองของทุกประเทศจึงต้องเชื่อมโยงกันเช่นเดียวกัน โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การประสานการปฏิบัติ และความร่วมมืออย่างไร้พรมแดน คือกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนทั่วโลก