ตร.จราจรสภ.นนทบุรีแจงกรณีสาวบัญชีร้องสายไหมต้องรอดโวยล็อกล้อไม่เป็นธรรมจับใส่กุญแจมือ ถูกตั้ง 3 ข้อหาหนัก

จากกรณีเมื่อวันที่ 10มิ.ย.เวลา 16.30น.นางสาวกนกพรอรรถกฤษณ์อายุ 47ปีพร้อมด้วยนางชนากานต์แม่บุญธรรมได้เข้าร้องเรียนขอความเป็นธรรมกับนายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดโดยระบุว่าถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรีใช้ความรุนแรงเกินกว่าเหตุล็อคกุญแจมือและควบคุมตัวเข้าห้องขังเพียงเพราะตั้งคำถามเรื่องการปฏิบัติหน้าที่โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 7มิถุนายนที่ผ่านมาเวลาประมาณ16.00น.
คืบหน้าล่าสุดเมื่อเวลา 10.30น.วันที่ 11มิถุนายน 2569ผู้สื่อข่าวได้สอบถามกรณีดังกล่าวกับพ.ต.ท.ปริวัตรสมสอาดสว.จร.สภ.เมืองนนทบุรีเปิดเผยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสืบเนื่องจากมีประชาชนโทรมาร้องเรียนที่สภ.เมืองนนทบุรีเกี่ยวกับการจอดรถกีดขวางการจราจรทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรจึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบก่อนที่จะออกใบสั่งหรือบังคับล้อมีการประชาสัมพันธ์ก่อนซึ่งทางตลาดเป็นพื้นที่ชุมชนพลุกพล่านบางคนอาจจะนั่งอยู่ในรถมีการประชาสัมพันธ์ให้กับทางผู้ใช้รถส่วนใหญ่จะให้ความร่วมมือจะมีบ้างบางคนที่จอดรถทิ้งไว้นานทางเจ้าหน้าที่ได้ถ่ายภาพไว้ว่าทางคู่กรณีได้จอดรถคอมเล่นไปเกินครึ่งสังเกตจากภาพว่ารถข้างๆไม่ได้จอดแบบนี้ทำให้คนที่ใช้รถใช้ถนนเดือดร้อนก่อนที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะล็อคล้อได้เดินหาคนขับแต่ไม่พบจึงได้ทำการล็อคล้อและออกใบสั่งหลังจากนั้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรได้ไปกวดขันบริเวณดังกล่าวซึ่งมีคลิปทั้งหมดเมื่อผู้ต้องหาได้รับใบสั่งได้มาติดต่อที่โรงพักเพื่อชำระค่าปรับแจ้งว่าโดนออกใบสั่งจะชำระค่าปรับแต่ทั้งตัวของเจ้าหน้าที่บอกว่าค่าปรับเข้าอยู่ในระบบซึ่งไม่สามารถลดค่าปรับได้จอดรถกีดขวางการจราจรจำนวนค่าปรับ 500บาททางคู่กรณีอ้างว่าเคยโดนจับลักษณะแบบนี้มาก่อนทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้อธิบายว่าถ้าเป็นแบบนี้เป็นการทำผิดซ้ำซากแทนที่คุณจะปรับปรุงแต่ยังมาทำซ้ำและยังมาขอลดค่าปรับอีกครั้งก่อนหน้านี้ที่ลดค่าปรับลงได้เพราะทางเจ้าหน้าที่ที่ลดค่าปรับให้คงจะเป็นเจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับแต่คนที่คุยกับทางคู่กรณีเป็นตำรวจจรทจรที่มีหน้าที่ออกใบสั่วมีหน้าที่เขียนข้อหาปรับได้แต่ไม่สามารถลดราคาค่าปรับซึ่งราคาค่าค่าปรับอยู่ในระบบขอลดค่าปรับไม่ได้ได้มีการพูดกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่ารถพ่อค้าแม่ค้าที่จอดอยู่ให้ตังค์ตำรวจหรือเปล่าตำรวจถึงไม่จับแต่ในคลิปไม่ได้เป็นเชิงคำถามทางเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามอธิบายแล้วและที่เกิดเหตุมีชาวบ้านคนอื่นที่มาเสียค่าปรับด้วยตำรวจพยายามบอกว่าพูดแบบนี้เป็นการดูหมิ่นเจ้าพนักงานแต่ไม่หยุดยังพูดต่อซึ่งอันนี้มีคลิปยืนยันส่งให้พนักงานสอบสวนเรียบร้อยแล้วทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจำเป็นต้องจับและแจ้งข้อกล่าวหาดูหมิ่นเจ้าพนักงานขอเป็นผู้ต้องหาแล้วทางตำรวจต้องทำบันทึกจับกุมจะเชิญตัวไปทำบันทึกแต่ไม่ยอมจึงได้ทำการควบคุมตัวคู่กรณีต่อสู้ใช้เท้าเตะถุยน้ำลายใส่ตำรวจที่เห็นมือตำรวจดันในคลิปเพราะถูกกัดทางเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามใช้ความละมุนละม่อมยับยั้งช่างใจเต็มที่พยายามให้สงบสติอารมณ์และทำบันทึกหลังทำบันทึกเสร็จก็ได้ส่งตัวให้พนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ในเรื่องจอดกีดขวางทางคู่กรณีได้ยินดีชำระค่าปรับเรียบร้อยเหลือการดูหมิ่นเจ้าพนักงานต่อสู้ขัดขวางขัดคำสั่งเจ้าพนักงานรวม 3ข้อหาทางประชาชนที่เห็นเหตุการณ์มองว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่าพยายามประชาสัมพันธ์แล้วมีการเชิญแต่ไม่ปฏิบัติตามพยายามเดินหนีโทรหาคนอื่นอ้างเป็นประเด็นทางเราก็ต้องควบคุมเพราะมันเป็นยุทธวิธีอยู่แล้วเชิญแล้วไม่ไปทางตำรวจก็ต้องจับกุมตำรวจโดนเตะเป้าโดนถุยน้ำลายใส่โดนกัดเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ส่งฟ้องตามกระบวนการตรงที่เกิดเหตุเป็นตลาดถ้าใช้มาตรการเข้มข้นจะเกิดผลกระทบหลายฝ่ายทางเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้การประชาสัมพันธ์อยากให้เป็นระเบียบเรียบร้อยคนที่มาจับจ่ายใช้สอยก็จะมีที่จอดเป็นระเบียบถ้าที่จอดรถไม่เพียงพอจะเดินไกลหน่อยพยายามไม่มีผลกระทบภาพรวมน้อยถ้าจอดกีดขวางแล้วไม่พบผู้ขับขี่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทำตามหน้าที่โดยการล็อคล้อและออกใบสั่งเป็นขั้นตอนการปฏิบัติตามปกติ