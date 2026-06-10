ทลายโกดังทุนจีน ลอบขาย "ชาเขียวมัทฉะ-กาแฟ" สวม อย. หลอกขายออนไลน์

ตำรวจ ปคบ. บุกทลายโกดัง "ชาเขียวมัทฉะ-กาแฟ-อาหารเสริม" ทุนจีน สวม อย. หลอกขายออนไลน์ ยึดของกลางมูลค่ากว่า 12 ล้านบาท
วันนี้ ( 10 มิ.ย.) พล.ต.ต.คงกฤช เลิศสิทธิกุล ผบก.ปคบ. สั่งการ พ.ต.อ.วีระพงษ์ คล้ายทอง ผกก.4 บก.ปคบ. พ.ต.ท.หญิง อนุสรา บัวแดง สว.กก.4 บก.ปคบ. นำกำลังพร้อมหมายค้นเข้าตรวจสอบโกดังแห่งหนึ่งในพื้นที่ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ หลังพบว่า สถานที่ดังกล่าวถูกใช้เป็นที่กระจายผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องสำอาง และวัตถุอันตราย ขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ สามารถตรวจยึดผลิตภัณฑ์กาแฟ ชาเขียวมัทฉะ อาหารเสริมบำรุงผิว และ เครื่องสำอางปลอม ที่มีการนำเลขสารบบอาหารของผลิตภัณฑ์อื่นมาแสดงบนฉลาก รวมกว่า 26 รายการ จำนวน 1,073,327 ชิ้น มูลค่ากว่า 12,061,000 บาท
สืบเนื่องจากได้มีการตรวจพบสินค้าปลอมเหล่านี้ถูกกระจายขายตามแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ อย่างโจ่งครึ่ม เสี่ยงอันตรายต่อผู้บริโภค เจ้าหน้าที่จึงสืบหาเบาะแส กระทั่งทราบสถานที่จัดเก็บสินค้าดังกล่าวตั้งอยู่ในพื้นที่ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
จากการสอบสวน นายกุย พนักงานแพ็คและดูแลสินค้าชาวจีน ทราบว่า โกดังเก็บสินค้าดังกล่าว มีการบริหารจัดการในลักษณะ “เก็บ แพ็ค ส่ง” หรือ Fulfillment โดยมีนายทุนใหญ่เป็นชาวจีน สินค้าส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่เป็นกระแส และกำลังเป็นที่นิยมในสื่อออนไลน์นำเข้ามาจากประเทศจีน จากนั้นจะนำมาเก็บไว้ที่โกดังเก็บสินค้าในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ เพื่อรอคำสั่งซื้อและส่งให้กับลูกค้าชาวไทย มียอดการส่งสินค้าวันละ 200 - 300 ชิ้น โดยทำมาแล้วประมาณ 6 เดือน
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานขยายผลเอาผิดนายทุนเจ้าของผลิตภัณฑ์ปลอมดังกล่าวในความผิดฐาน “ขายอาหารปลอม” และ “ขายอาหารที่ไม่มีฉลากภาษาไทย” และ“ขายเครื่องสำอางที่ไม่มีฉลากภาษาไทย” ตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป