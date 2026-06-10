”ดีเอสไอ“ ส่งสำนวนฟ้องคดีฮั้วประมูล “กำนันนก” พร้อมพวก 70 ราย

MGR Online - ดีเอสไอ ส่งสำนวนฟ้อง 70 ผู้ต้องหา คดีฮั้วประมูล ถนนนครปฐม โยงคดี “กำนันนก” มีผู้ต้องหาบางรายหลบหนีอยู่ระหว่างติดตามจับกุม
วันนี้ (8 มิ.ย.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) โดย กองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ ดำเนินการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษที่ 35/2567 กรณี โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย หมู่ที่ 12 ต.สามง่าม เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1,4,5 ต.ลำลูกบัว อ.ดอนตูม , ต.ดอนตูม อ.บางเลน จ.นครปฐม และโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 12,9,14 ต.บางปลา เชื่อมต่อ ต.ลำพยา จ.นครปฐม โดยทั้ง 2 โครงการ มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวซึ่งเป็นผู้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ บริษัท ป.รวีกนก ก่อสร้าง จำกัด และ บริษัท ป.พัฒนารุ่งโรจน์ก่อสร้าง จำกัด ตามลำดับ ซึ่งเป็นคดีต่อเนื่องเกี่ยวพันกับคดีพิเศษที่ 82/2566 (คดีกำนันนก)
โดยคดีดังกล่าวมีพนักงานอัยการ สำนักงานการสอบสวน สำนักงานอัยการสูงสุด เข้าร่วมทำการสอบสวนกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ตั้งแต่เริ่มต้นการสอบสวน บัดนี้การสอบสวนเสร็จแล้ว สามารถดำเนินคดีกับขบวนการจัดฮั้วประมูลในโครงการประมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e bidding) ที่ทำให้รัฐเกิดความเสียหายจำนวนมาก
ล่าสุด วันนี้ (8 มิ.ย.) พ.ต.ต.จ่ายตุพล บงกชมาศ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในฐานะพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบการสอบสวน ได้มอบหมายให้ นายศุภภางกูร พิชิตกุล รักษาการในตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ หัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมด้วย นายวิโรจน์ ทูคำมี พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ , น.ส.เนรัญชรา กอมะณี ผู้อำนวยการส่วนคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ 3 พร้อมคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ นำสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษกรณีดังกล่าว จำนวน 50 แฟ้ม รวม 15,668 แผ่น พร้อมมีความเห็นควรสั่งฟ้อง บริษัท ป.พัฒนารุ่งโรจน์ก่อสร้าง จำกัด และบริษัท ป.รวีกนก ก่อสร้าง จำกัด ผู้ต้องหากับพวก รวม 70 ราย ส่งพนักงานอัยการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริต
โดยรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มีความเห็นควรสั่งฟ้อง ผู้ต้องหาในความผิดฐาน “ตกลงร่วมกันในการเสนอราคาเพื่อวัตถุประสงค์ที่จะให้ประโยชน์แก่ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ โดยหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมฯ ให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้เงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ผู้อื่นเพื่อประโยชน์ในการเสนอราคา โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะจูงใจ ให้ผู้นั้นร่วมดำเนินการใด ๆ อันเป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐฯ และเรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดฯ” ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 ประกอบกับประมวลกฎหมายอาญา
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ได้ส่งสำนวนการสอบสวนดังกล่าวพร้อมตัวผู้ต้องหา จำนวน 66 ราย ให้พนักงานอัยการ ยกเว้น นายประวีณ (สงวนนามสกุล) หรือ “กำนันนก” ที่อยู่ระหว่างถูกคุมขังที่เรือนจำในคดีของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางและของศาลอาญา ส่วนผู้ต้องหาที่ 8 ผู้ต้องหาที่ 12 ผู้ต้องหาที่ 13 ไม่มารับทราบข้อกล่าวหา ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางได้ออกหมายหมายจับไว้แล้ว และจะได้ติดตามจับกุมตัวมาดำเนินคดีต่อไป