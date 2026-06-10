สุดหดหู่! "ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง" พาเด็กสาววัย 17 แจ้งจับ"แม่-ยาย-น้า-อา" บังคับค้ากามไนจีเรีย

"ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง" พาเด็กสาววัย 17 โร่พบตำรวจ ปคม. แจ้งความดำเนินคดี "แม่-ยาย-น้า-อา" บังคับค้าประเวณีที่ไนจีเรียใช้หนี้ เหยื่อสุดทนติดต่อสถานทูตฯ ช่วยพ้นซ่องนรก
วันนี้ ( 10 มิ.ย.) ที่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) น.ส.ชนิดา พะละมาตย์ หรือ "ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง" พร้อมเจ้าหน้าจาก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (พม.) พา น.ส.เอ (นามสมมติ) อายุ 17 ปี เข้าพบพนักงานสอบสวน บก.ปคม.เพื่อแจ้งความเอาผิด "แม่, ยาย, น้า และอา" หลังบังคับให้เดินทางไปค้าประเวณีที่ประเทศไนจีเรีย
ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง กล่าวว่า หญิงสาวผู้เสียหายวัย 17 ปี ถูกบุคคลในครอบครัวอันประกอบด้วย แม่, ยาย, น้า และอา ร่วมกันกดดันและบังคับให้เดินทางไปค้าประเวณีที่ต่างประเทศ แม้เจ้าตัวจะพยายามขัดขืนและหลบหนีไปอาศัยอยู่บ้านแฟนหนุ่ม แต่กลับถูกกลุ่มญาติตามไปทำร้ายร่างกายถึงที่ และบังคับพาตัวไปยังสนามบินเพื่อบินด่วนสู่ประเทศไนจีเรียในที่สุด
ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง กล่าวต่อว่า ตลอดระยะเวลา 2 เดือนที่ต้องทนทุกข์อยู่ต่างแดน ผู้เสียหายได้แอบติดต่อสื่อสารกับแฟนหนุ่มและน้าสาวของแฟนหนุ่มอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งสบโอกาสจึงได้ตัดสินใจติดต่อขอความช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศไนจีเรีย ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนจนปัจจุบันปลอดภัยแล้ว
ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง กล่าวต่อว่า วันนี้มีโอกาสพูดคุยกับน้องในระยะแรกๆ แต่ยังไม่กล้าสอบถามรายละเอียดลึกๆ เกรงว่าน้องจะไม่ไว้ใจแต่เท่าที่ได้รับข้อมูลคือน้าสาวเคยถูกหลอกไปทำงานลักษณะนี้มาก่อน ก่อนจะมาร่วมมือกับแม่และคนอื่นให้ครอบครัวบังคับน้องไปทำงานแทน
เบื้องต้นพนักงานสอบสวน บก.ปคม.พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสหวิชาชีพร่วมกันสอบปากคำ น.ส.เอ เหยื่อค้ามนุษย์รายนี้ เพื่อดำเนินคดีกับผู้ร่วมกระทำความผิดตามกฎหมายต่อไป