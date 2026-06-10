อดีตประธานสภา กทม.โพสต์สยบดราม่า ส.ก.ที่ดี ต้องทำงานได้กับผู้ว่าฯ ทุกคน

วันนี้ (10 มิ.ย) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวิพุธ ศรีวะอุไร อดีต ส.ก.เขตบางรัก และอดีตประธานสภากรุงเทพมหานคร ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้สมัคร ส.ก.เขตบางรัก ในนามอิสระ โพสต์ผ่าน facebook ส่วนตัวว่า หลายคนเห็นภาพผมทำงานร่วมกับอาจารย์ชัชชาติอยู่บ่อยๆ เลยมีคำถามเข้ามาเสมอว่า “เป็นทีมเดียวกับผู้ว่าฯ หรือเปล่า” หรือ “กำลังโหนกระแสผู้ว่าฯ อยู่หรือไม่” วันนี้ผมอยากตอบเรื่องนี้แบบตรงไปตรงมาครับ
ผมรู้จักอาจารย์ชัชชาติ ตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครปี 2565 และหลังจากนั้นก็มีโอกาสทำงานร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในฐานะสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่หนึ่ง และประธานสภากรุงเทพมหานคร ภาพที่ทุกท่านเห็น จึงไม่ใช่ภาพที่เพิ่งเกิดขึ้นในช่วงเลือกตั้ง แต่เป็นภาพจากการทำงานร่วมกันจริงตลอดหลายปีที่ผ่านมา
แต่ในขณะเดียวกัน ผมก็ยืนยันมาตลอดว่าผมลงสมัครในฐานะผู้สมัครอิสระ อิสระจริงๆ ไม่สังกัดพรรคการเมืองใด และไม่เคยอ้างตัวว่าเป็นตัวแทนของผู้สมัครผู้ว่าฯ คนใดสิ่งที่ผมอยากให้ประชาชนพิจารณา จึงไม่ใช่ว่าผมมีรูปถ่ายกับใคร แต่อยากให้ดูวิธีคิด วิธีการทำงาน และสิ่งที่ผมนำเสนอมาโดยตลอด ว่าตอบโจทย์กรุงเทพมหานครและความคาดหวังของประชาชนหรือไม่
เพราะสุดท้ายแล้ว คนที่ประชาชนเลือกเข้ามา ไม่ใช่ตัวแทนของนักการเมืองคนอื่น แต่คือผู้แทนของประชาชนในพื้นที่นั้นสำหรับผม ส.ก. ที่ดี ไม่ใช่คนที่มีหน้าที่เห็นด้วยกับผู้ว่าฯ ทุกเรื่อง และก็ไม่ใช่คนที่คัดค้านทุกเรื่องเพียงเพราะมาจากคนละฝ่าย หน้าที่ของ ส.ก. คือการใช้เหตุผล ข้อเท็จจริง และประโยชน์ของประชาชนเป็นตัวตั้ง โครงการไหนดีและเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ก็ควรสนับสนุน โครงการไหนไม่คุ้มค่า ไม่ตอบโจทย์ หรือไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ก็ต้องกล้าตรวจสอบไม่ว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะเป็นใครก็ตาม เพราะสุดท้ายแล้ว หน้าที่ของ ส.ก. คือการทำงานเพื่อประชาชน
โดยหลังจาก นายวิพุธ โพสต์ข้อความดังกล่าวได้ไม่ถึง 20 ชั่วโมง ก็มีชาวบ้านในพื้นที่สำนักงานเขตบางรัก พร้อมด้วยแฟนคลับเข้ามากดไลค์ชื่นชมและให้กำลังใจกันจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม นายวิพุธ ไม่ได้แจ้งสาเหตุที่ทำให้เจ้าตัวต้องโพสต์ออกมาในลักษณะนี้ ซึ่งผู้ที่รู้จักคุ้นเคยส่วนใหญ่ ล้วนอวยพรให้ นายวิพุธ เอาชนะการเลือกตั้ง วาระ 2569 เพื่อกลับมาทำหน้าที่ ส.ก.เขตบางรัก สานต่องานให้ชาวบ้านอย่างต่อเนื่องต่อไป.