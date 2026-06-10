ผู้การนนท์เปิดคลิปแถลงข่าว ขณะจิมมี่หนีตำรวจวิ่งเข้าป่า

จากกรณีที่ (10 มิ.ย. 69) เวลา 09.30 น. ที่ สภ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี พนักงานสอบสวน สภ.บางบัวทอง ได้ควบคุมตัวนายจิมมี่ อุเทนสุด อายุ 51 ปี ผู้ต้องหา ในคดีก่อเหตุกระชากสร้อยคอนาก น้ำหนัก 3 บาท ของนางยุพา ลือบางใหญ่ หรือป้าเช็ง อายุ 75 ปี ภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี และ ก่อเหตุกระชากสร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท ของ น.ส.ศุภลักษณ์ ยุพเรศ อายุ 49 ปี ที่บริเวณหน้าบ้านพัก ภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ม.6 อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี นอกจากนี้ยังได้ขโมยรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้ารุ่นสกู๊ปปี้ไอ สีแดงดำ ทะเบียน 2 กฆ 2494 กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นของ นายพิเชษฐ์ นนทะโคตร อายุ 37 ปี ชาว จ.เลย ที่จอดไว้ในโรงพยาบาลศิริราช กทม. ไปขออำนาจศาลจังหวัดนนทบุรีฝากขังผลัดแรก หลังจากทำการสอบปากคำแล้วเสร็จ ภายหลังการรวบรวมพยานหลักฐานและผลการสอบสวนในเบื้องต้น พนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหานายจิมมี่ฯ รวม 6 ข้อหา ประกอบด้วย คือ 1.ชิงทรัพย์ โดยมีหรือใช้อาวุธ โดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกต่อการกระทำผิด หรือการพาทรัพย์นั้นไป หรือเพื่อให้พ้นจากการจับกุม เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กาย และจิตใจ 2.บุกรุกเคหสถานโดยมีอาวุธ โดยใช้กำลังประทุษร้าย 3.ข่มขู่ทำให้ผู้อื่นตกใจกลัวโดยการขู่เข็ญ 4.พกพาอาวุธมีดไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะ โดยไม่มีเหตุอันควร 5.เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 โดยฝ่าฝืนกฎหมาย และ 6.เป็นผู้ขับรถขณะเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 โดยฝ่าฝืนกฎหมาย
ล่าสุดเมื่อเวลา 13.00น. วันที่ 10มิ.ย.69 พล.ต.ต.เดชรพี คงดี ผบก.ภ.จว.นนทบุรี , พ.ต.อ.ปิยวุฒิ แก้วมณี รอง ผบก.ภ.จว.นนทบุรี , พ.ต.อ.โชคชัย คณะเจริญ รอง ผบก.ภ.จว.นนทบุรี , พ.ต.อ.เมธา วงศ์อนันต์นนท์ รอง ผบก.ภ.จว.อ่างทอง ปฏิบัติราชการ ภ.จว.นนทบุรี , พ.ต.อ.ธรรศกร ก้อนทอง ผกก.สภ.บางบัวทอง , พ.ต.อ.สิรภพ อนุศิริ ผกก.สภ.บางใหญ่ , จะเดินทางมาแถลงข่าวและเปิดเผยข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในช่วงบ่ายของวันนี้ ได้ข้อสรุปว่า เมื่อเวลา 17.00น. น. วันที่ 9 มิ.ย. 69 พ.ต.อ.ธรรศกร ก้อนทอง ผกก.สภ.บางบัวทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.บางบัวทอง ได้ร่วมกันจับกุมตัว นายจิมมี่ อุเทนสุด อายุ 51 ปี (ผู้ต้องหา)
บ้านเลขที่ 64 ซ.ชัยพฤกษ์ 26 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กทม. พร้อมด้วยของกลาง คือ 1.เสื้อแจ็คเก็ตที่ใช้สวมใส่วันเกิดเหตุ 2.กระเป๋าสะพายสีดำ โดยสามารถจับกุมตัวได้ที่ย่านตลิ่งชัน กทม. เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุม ผู้ต้องหา ในข้อหา เสพยาเสพติดให้โทษประเภท โดยฝ่าฝืนกฎหมาย และต่อมาได้อนุมัติศาลเพื่อ
ออก หมายจับ ตามหมายจับศาลจังหวัดนนทบุรี ที่ 8252569 ลงวันที่ 9 เดือนมิถุนายน 2569 ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน "วิ่งราวทรัพย์ โดยใช้ยานพาหนะ เพื่อสะดวกแก่การกระทำความผิด การพาทรัพย์นั้นไป หรือเพื่อให้พ้นการจับกุม"
สืบเนื่องจาก เมื่อเวลา 17.00น. วันที่ 7 มิ.ย.69 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี รับแจ้งเหตุคนร้ายก่อเหตุกระชากสร้อยคอนากหนัก 1 บาท ของนางยุพา ลือบางใหญ่ หรือป้าเช็ง อายุ 5 ปี ภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ส่งผลให้ผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บมีเลือดออกบริเวณลำคอและศีรษะ ก่อนที่ลูกสาวจะนำตัวส่งโรงพยาบาลบางบัวทองเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บ จากการสอบถามนายจิมมี่ ผู้ต้องหา ให้การปฏิเสธและขอไม่ให้ผู้สื่อข่าวถ่ายภาพ โดยมีอารมณ์ฉุนเฉียวและต่อ ว่านักข่าวว่าถามไร้สาระ อ้างว่าวันเกิดเหตุตนเองนอนเล่นอยู่ที่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน ไม่มีรถ จักรยานยนต์ มีแต่จักรยานปั่น ส่วนแผลที่เข่าเพราะตนเองทำงานก่อสร้างที่บ้านแล้วล้ม ไม่ได้บาดเจ็บมาก ส่วนใครจะกล่าวหาอะไรก็ว่าไป ขอให้ศาลเป็นคนตัดสินเอง แต่หากตนเองไม่ผิดจริงก็จะต้องชดใช้ความเสียหายให้กับตนด้วย
พล.ต.ต.เดชรพี คงดี ผบก.ภ.จว.นนทบุรี กล่าวว่า วันนี้การแถลงข่าวจับกุมคนก่อเหตุชิงทรัพย์ ที่คุณยายที่ออกสื่อไป เป็นเหตุชิงทรัพย์ ทำให้คุณยายรับบาดเจ็บและมีประชาชนเข้าช่วยเหลือไว้ได้ ทาง ภจว. นนทบุรีชุดสืบสวนบของภาค และ ตลิ่งชัง ได้ควบคุมตัว นายจิมมี่ ที่สวนผักที่บ้าน จับได้ตอนบ่ายโมงครึ่ง นายจิมมี่ไปลักรถจยย.มาวันที่ 6 มิ.ย.69 ก่อนหน้านี้ในพื้นที่ สภ.บางใหญ่
และวันที่ 7มิ.ย.69 ตระเวณลักทรัพย์ตั้งแต่พื้นที่ บางกอกน้อย ไล่ก่อเหตุตั้งแต่นั้นมาจนถึง สภ.บางบัวทอง หลังจากนั้นเมื่อก่อเหตุชิงทรัพย์เสร็จ จิมมี่ ไปกดเงินที่เขตสายไหม และเอารถจยย.ไปทิ้งระแวกนั้น เรียกแท๊กซี่ขึ้นไปลงที่เซียรังสิต และต่อรถเข้าไปที่บ้านของตนเองเป็นบ้านสวน ซึ่งทางจิมมี่ได้เข้าไปซื้อเบียร์ที่เซเว่น มีการถอดหน้าแมสกส์ออกทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงพบตัว เป็นบุคคลที่ก่อเหตุชิงทรัพย์จริง และมีคดีพยายามฆ่าค้างอยู่ด้วย ซึ่งจิมมี่เคยก่อเหตุมาก่อน เคยทำร้ายร่างกายชิงทรัพย์พยายามฆ่า ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งข้อหาเบื้องต้น 6 ข้อหา และจะตรวจสอบสารเสพติดเพื่อดำเนินคดีต่อ ซึ่งวันที่จับกุมนานจิมมี่ หนีเข้าป่า ตำรวจชุดจับกุมเข้าพื้นที่หลายคนจึงสามารถจับกุมตัวได้ ส่วนผู้เสียหายตอนนี้อาการรักษาตัวดีขึ้นแล้วเนื่องจากศรีษะแตกโดนกระชากสร้อยขณะล้ม